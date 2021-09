Marianne Fuchs: Der Rhythmus treibt sie vorwärts

Porträt Der Rhythmus treibt sie vorwärts: Die St.Galler Ballettmeisterin Marianne Fuchs bildete weltbekannte Namen aus Die 85-Jährige widmete ihr Leben dem Ballett. Dabei musste sie vielen Widrigkeiten trotzen. Fuchs blickt zurück. Der berühmte Choreograf Martin Schläpfer ebenfalls. Renato Schatz 14.09.2021, 19.57 Uhr

Marianne Fuchs prägte St.Gallen wesentlich mit. Bild: Benjamin Manser

Marianne Fuchs, 85, sagt: «Ich habe fast keine Sachen mehr von früher. Auch keine Fotos. Ich hänge nicht daran. Es ist alles in mir drin, das Wichtige weiss man doch.» Und dann tippt sie sich mit dem Zeigefinger an den Kopf.

Eine Stunde später sind diese Sachen, diese Fotos nicht mehr nur im Kopf. Sie sind ausgesprochen, im Al Capone, einem Steakhouse am Marktplatz.

85 Jahre in einer Stunde.

Als Fuchs zwölf Jahre alt ist, begleitet sie eine Freundin zum Ballettunterricht. Sie bleibt, ihr ganzes Leben lang. Fuchs ist 23, als sie sich so schwer am Bein verletzt, dass sie nicht mehr professionell tanzen kann. Also unterrichtet sie. In der Migros Klubschule und später auch in der eigenen Ballettschule. Zum Beispiel Martin Schläpfer, heute Ballettdirektor und Chefchoreograf am Wiener Staatstheater.

Doch Fuchs sagt: «Ich stehe nicht gerne in der Öffentlichkeit.» Widerwillig lässt sie sich in der Marktgasse fotografieren. Auf allen Bildern schaut sie skeptisch drein.

Eine unorthodoxe Ballettlehrerin

Fuchs schweigt nicht, wenn ihr etwas missfällt, wenn sie nicht einverstanden ist. Sie nickt und lächelt nur aus Überzeugung, nicht aus Harmoniebedürftigkeit.

Vor Jahren ist sie aus dem Ballettverband ausgetreten. Fuchs war unzufrieden mit der Ausbildung. Sie sagt: «So gibt es keine Künstler, keine Tänzer, sondern nur Maschinen.» Deshalb ging sie ihren eigenen Weg. Statt sich auf eine Schule festzulegen, mischte Fuchs Elemente aus allen Schulen. «Von allem das Beste. So, wie es den Körpern am besten entspricht», sagt sie.

Schläpfer beschreibt das so: «Marianne ist eine der besten, brillantesten und zugleich unorthodoxesten Ballettlehrerinnen, denen ich je begegnet bin. Und das sind bis zum heutigen Tag nicht wenige.» Der 61-Jährige ist ein weltberühmter Choreograf, der schon das Ballett des Staatstheaters Mainz leitete und Ballettdirektor der Deutschen Oper am Rhein war.

Schläpfer choreografiert, wie Fuchs unterrichtete. Es geht nicht um die perfekte Bewegung, sondern darum, die eigene Persönlichkeit einzubringen.

Fuchs sagt: «Es ist egal, aus welcher Schule die Tänzerinnen und Tänzer kommen.» Wichtig sei gewesen, ein Grundrepertoire sowie die Fähigkeit, ihrem Training folgen zu können.

«Sie sollten die eigene Persönlichkeit einfliessen lassen und bleiben, wie sie sind.»

Ohne Disziplin und Fleiss keine Leichtigkeit

Fuchs entdeckte Schläpfer, als er im Lerchenfeld Schlittschuh lief. Das war vor 45 Jahren. Ihre Begegnung war ein Zufall, was aus Schläpfer wurde, sei aber keiner. Fuchs: «Man kann sich nicht vorstellen, wie mich Martin geplagt hat. Den hat man nicht mehr aus dem Saal gebracht, der wollte nicht mehr aufhören.» Ohne Disziplin und Fleiss keine Leichtigkeit. Wiederholung, Rhythmus.



Fuchs’ Stimme senkt sich nicht am Ende eines Satzes. Es ist einem immer, als wolle sie noch etwas anfügen. Sie sagt: «Ich denke rhythmisch.» Und so spricht sie auch: rhythmisch. Vielleicht treibt sie dieser Rhythmus vorwärts, zum nächsten Satz, zur nächsten Geschichte.

Sie sagt: «Eine Zeitlang habe ich 14 Stunden am Tag gearbeitet und nebenbei zwei Kinder aufgezogen.» Damals hatte sie ihre eigene Ballettschule. Das war eine andere Zeit. Die Busse in St.Gallen waren noch grün und weiss. Und die Blicke der Leute kritisch, wenn jemand ein uneheliches Kind aufzog. «Die Leute haben viel geredet und getratscht in St.Gallen.» Manchmal ist St.Gallen ein Dorf, man kennt sich.

Ein Zirkus gegen die Umfahrungsstrasse

Fuchs: «Eines Tages stand Pic bei mir in der Schule und fragte, ob ich ihm helfen könne.» Konnte sie. Fuchs erarbeitete mit ihren Schülerinnen und Schülern eine Choreografie für einen Zirkus. Der Zirkus fand statt, weil die Stadt rund um die St.-Georgen-Strasse, wo heute das Restaurant Splügen ist, mehrere Liegenschaften kaufte. Diese sollten abgerissen werden, damit eine Umfahrungsstrasse gebaut werden konnte. Als das erste Haus abgerissen wurde, organisierte unter anderem Richard Hirzel, den alle als Clown Pic kennen, einen Zirkus. Unter den einhundert Künstlerinnen und Künstlern, die auftraten, war ein 15-jähriger Junge namens Martin Schläpfer.

Irgendwann sollte auch die Badi am Frauenweier abgerissen werden. Fuchs: «Wir organisierten wieder einen Zirkus.» Und wieder blieb es, wie es war.

Dabei war Fuchs keine Bewahrerin, im Gegenteil. Sie hörte nie auf zu lernen. Vor allem von Peter Appel, einer der wichtigsten Ballettmeister im deutschsprachigen Raum. Fuchs: «Ich habe mir jede Stunde von Peter angesehen, obschon ich jede Übung Dutzende Male gesehen hatte.» Auch hier: Wiederholung, Rhythmus.

Fuchs wiederum gab ihr Wissen wieder weiter. Schläpfer sagt:

«Ich hatte grosses Glück, dass ich ihr begegnen durfte, dafür bin ich dankbar bis zum heutigen Tag. Grosse Lehrer haben das so an sich, dass manches, was sie einem mitgaben, ein Leben lang nachwirkt.»

Als Fuchs das E-Mail mit den Aussagen von Schläpfer liest, fragt sie, ob sie den Ausdruck behalten dürfe. Das Wichtige hat sie im Kopf. Das Allerwichtigste bewahrt sie auf.

