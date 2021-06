St.Galler Abwart Luli Hyseni boxt mit schwierigen Schülern

Porträt «Der Kosovo hat mich gelehrt, die Arbeit zu schätzen»: Wie ein St.Galler Schulabwart Kindern durch Boxen zurück auf die rechte Bahn hilft Wenn er Pause hat, stellt der St.Galler Hauswart Luli Hyseni Besen und Staubsauger in die Ecke und steigt in den Boxkeller im Untergeschoss des Schulhauses Boppartshof. Dort trainiert er gelangweilte Schüler, gefährdete Jugendliche und gestresste Lehrerinnen. Janina Gehrig 21.06.2021, 05.00 Uhr

Manchmal mit dem Besen, manchmal mit Boxhandschuhen auf dem Schulareal unterwegs: Lulzim «Luli» Hyseni.

Bild: Michel Canonica

Böden polieren, Teppiche schamponieren. Weilen die Primarschüler in den Sommerferien, steht die grosse Reinigung an. Auch im Schulhaus Boppartshof im Westen der Stadt St.Gallen. Für Hauswart Lulzim Hyseni eine gute Zeit. Er ist nicht der Griesgram, der im Overall murrend durch die Gänge schlendert. Wenn er in Sporthosen und Turnschuhen an den Schülern vorbeigeht, so wie an diesem Tag, begrüssen sie ihn mit Handschlag oder rufen ihm zu: «Hoi Luli.»

In den sozialen Medien posiert der Hauswart beim Schneeräumen, beim Treppenwischen, beim Pissoirpolieren. Stets mit einem Lachen auf dem Gesicht. Die Bilder sind mit Herzchen versehen oder mit den Worten: «Das Leben ist kurz. Arbeite dort, wo man dich schätzt, lobt, unterstützt, fordert, fördert und respektiert.»

Hyseni ist stolz auf seinen Job. Im «Boppi» zu arbeiten, sei «Bombe». Sein Traum sei aber erst in Erfüllung gegangen, als er auch seinen früheren Job mit dem jetzigen Arbeitsort verbinden konnte. Hyseni führt in den Keller der Schulanlage. Vorbei an Postern, die ihn als Thaiboxer im Ring zeigen, vorbei an Dutzenden Pokalen, die in einem Regal stehen, vorbei an Dankeskärtchen und Schülerzeichnungen.

Aus dem Luftschutzkeller wurde ein Boxkeller

Die vier Räume des Luftschutzkellers sind mit Matten belegt, Boxsäcke hängen von der Decke, Springseile von der Wand, in einer Ecke liegen Hanteln. «Hier wird nicht rumgeeiert», sagt Hyseni und lacht.

Zum Kampfsport war Hyseni als Jugendlicher gekommen. Er sagt:

«Ich sah Andy Hug live und dachte: Das will ich auch.»

So trainierte er bei den berühmten Thaiboxern Azem Maksutaj in Winterthur und bei Rohy Batliwala in Buchs. Am Sport fasziniere ihn das Zusammenspiel von Technik, Gleichgewicht und Kondition. «Ich wollte sehen, wofür ich so hart trainiere. Ich wollte mich messen, eins zu eins.»

Hyseni war als Fünfjähriger mit Mutter, Bruder und Schwester aus dem heutigen Kosovo in die Schweiz geflüchtet, wo sein Vater bereits Fuss gefasst hatte. Nach einem Jahr im Asylheim Chiasso liess sich die Familie im Zürcherischen Männedorf nieder. Hyseni hatte bereits eine Lehre als Kellner begonnen, als der Vater entschied, in die Heimat zurückzukehren. Das war 1999, nach Ende des Kosovokrieges. «Wir haben alle geweint, wir wollten nicht zurück, aber mein Vater hat uns gezwungen.»

Zurück im Kosovo, arbeitete Hyseni 17 Stunden pro Tag in einem Internetcafé für einen Monatslohn von 180 Euro. Daneben trainierte er weiter und nahm als Amateur und Profi an insgesamt rund 30 Wettkämpfen teil. Manchmal trat er für die Schweiz an, manchmal für den Kosovo. Hyseni krempelt sein T-Shirt hoch. Die Umrisse der beiden Landkarten hat sich der 39-Jährige in die Haut stechen lassen, ein Tattoo auf dem Oberarm, eines auf dem Bauch.

Für immer auf der Haut: Die Schweiz auf der Schulter, Kosovo auf dem Bauch. Bild: Michel Canonica

Der Schwiegervater riet zu einem «anständigen» Beruf

Seine Freundin (mittlerweile Ex-Frau) reiste für ein Jahr nach. Als sie schwanger wurde, kehrte Hyseni mit ihr 2003 in die Schweiz nach Wil zurück. Der Schwiegervater, Tony Vinzenz, Direktor des Stadtzürcher Schulamts, habe ihn wie einen eigenen Sohn behandelt. Und ihm in der Zeit, als einige seiner Landsleute durch Straftaten in Verruf geraten waren, empfohlen, sein Geld statt mit Trainings und Kämpfen mit einem «richtigen» Job zu verdienen. Hyseni dachte an Altenpfleger, holte dann aber eine Lehre als Facility Manager nach und wurde stellvertretender Hauswart. Seit 2005 ist er im Schulhaus Boppartshof angestellt.

Im Nachhinein, sagt Hyseni, ist er seinem Vater dankbar für den damaligen Entscheid. «Im Kosovo bin ich noch einmal auf die Welt gekommen. Ich habe gesehen, wo ich herkomme.» Die Bilder von Armut, Zerstörung und Chaos lassen ihn bis heute nicht los. Das Mitleid mit jenen, die Hilfe brauchen.

«Der Kosovo hat mich gelehrt, die Arbeit zu schätzen.»

Die Möglichkeiten, die Infrastruktur. Hyseni zeigt auf die Schulanlage, die er, so scheint es, pflegt, als wäre es sein eigener Garten. «Das hier ist das Paradies. Ich habe nie verstanden, warum man das kaputtmacht.» Er meint die Schüler, die herumlungern, die Wände verschmieren, die Scheiben einschlagen, in die Abfalleimer treten.

«Jugendschutz, Tierschutz ist mein Leben», sagt Luli Hyseni. Bild: Michel Canonica

Das Geld aus den Trainings geht an die Strassenhunde

Einmal, als er einen in flagranti erwischte, habe er ihm einen «Tätsch» verpasst. Es war der Sohn eines Staatsanwalts. Hyseni bangte um seinen Job – und: Bekam Verständnis von den Eltern. «Mach etwas mit den Kindern und den Jugendlichen», hiess es. Der Abwart räumte den Luftschutzkeller frei. Die Schulleitung unterstützte ihn, Schul- und Sportamt bezahlten an die Einrichtung, einige Eltern legten drauf. Ein ehemaliger Schüler errichtete einen Ring, ein anderer sprayte einen Graffito an die Kellerwand. Seither trainiert Luli, Vater eines 17-jährigen Sohnes und einer neunjährigen Tochter, die Schülerinnen und Schüler dreimal wöchentlich.

Seine Kurse während der Projektwochen in den Schulferien sind beliebt. Als freiwilliger Coach hilft er beim Verein Endlesslife, Kinder und Jugendliche von einer Sucht wegzubringen. Auch die psychiatrische Tagesklinik schickt ihm Klienten. Der Keller habe ein gutes Karma. «Fast alle kamen weg von der schiefen Bahn.»

Auch die frühere Heimat hat er nicht vergessen. Der Verdienst aus den Trainings kommt über die Stiftung Straycoco den Strassenhunden im Kosovo zugute. Hyseni hat selbst schon Hunde adoptiert.

Dank Luli Hyseni ist Ruhe auf dem Areal

Hyseni sagt: «Die Jugendlichen brauchen Grenzen. Ich glaube, sie mögen mich, obwohl ich sehr streng bin zu ihnen.»

Er sollte recht bekommen. Die Vandalenakte auf dem Schulhof, sie liessen nach. «Dank Luli haben wir nun Ruhe auf dem Schulareal», heisse es manchmal. Noch etwas erfüllt Hyseni mit Stolz. «Irgendwann wollten die Lehrerinnen auch mitmachen», sagt er.

«Wenn sie Stress haben, rufen sie mich an und bitten um ein Training.»

Mittlerweile boxt selbst die Schulleiterin bei ihm. «Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Abwart sich mit so viel Herz und Leidenschaft für die Kinder und Jugendlichen engagiert», sagt Romana Müller.

Hyseni zieht die Boxhandschuhe aus, steigt die Treppen hoch, zurück ins Tageslicht. Dort steht die Poliermaschine bereit. Seine Tochter, auch Schülerin im Boppartshof, spielt auf der Wiese. Er habe sich noch einen anderen Traum erfüllt, sagt Hyseni. Vor einem Jahr hat er sein Auto gegen eine Wohnung mit Cheminée getauscht. Diese liegt direkt neben der Schulanlage. Nun wacht er auch nachts über sein kleines Paradies. «Ich höre, wenn es Scherben gibt, ich sehe, wenn irgendwo noch Licht brennt.»