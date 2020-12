Porträt Der ehemalige Präsident der Kellerbühne ist nun für immer Zuschauer Er hat aus jedem Jahresbericht ein unterhaltsames Stück gemacht: Nun tritt der 77-jährige Martin Wettstein als Präsident der Kellerbühne zurück. 42 Jahre lang hatte er sich für das Kleintheater und Kleinkunst im Vorstand stark gemacht. Diana Hagmann-Bula 05.12.2020, 05.00 Uhr

Nach 42 Jahren erstmals wieder ohne Amt bei der Kellerbühne: Der 77-jährige Martin Wettstein ist als Präsident der Kellerbühne zurückgetreten. Bild: Michel Canonica

«Ich bin in leitenden Ämtern immer zehn Jahre geblieben, nur bei der Fasnacht länger», sagt Martin Wettstein. Wieder einmal sind nun die zehn Jahre vorbei. Der 77-Jährige ist vergangene Woche als Präsident des Vereins Kellerbühne zurückgetreten. «Ein sehr angenehmer Posten mit einer liebenswürdigen Equipe war das, weil es immer gut gelaufen ist», sagt er. Während andere Vereine immer kleiner werden, fehlten der Kellerbühne die Leute in den letzten Jahren nie. Man zählte stets gegen 400 Mitglieder. Auch im Zuschauerraum ging es mit den Zahlen während Wettsteins Zeit als Präsident aufwärts. Die Vorstellungen seien meist zu 80 Prozent ausgelastet gewesen, heisst es. Auch jetzt zu 70 Prozent, während Corona mit reduzierter Publikumszahl und reduziertem Programm.

42 Jahre lang hat sich Wettstein für die Kellerbühne engagiert. Zu Beginn als Beisitzer, zuletzt als Präsident.

«Im Buch, das zum 50-Jahr-Jubiläum erschienen ist, habe ich gesehen, dass ich seit 1978 dabei bin. Und musste selber darüber staunen.»

Er und die Kellerbühne, diese innige Beziehung, sie war nicht geplant. «Ich bin reingerutscht.» Der damalige Leiter, den er gut kannte, fragte ihn als Vorstandsmitglied an. Wettstein sagte Ja. Als Präsident Dieter J. Niedermann 2010 nach kurzer Krankheit starb, übernahm Vizepräsident Wettstein ad interim. Sechs Monate später wählte ihn die Hauptversammlung ins Amt.

«Bin nicht unbedingt der Präsidententyp»

«Dabei bin ich nicht unbedingt der Präsidententyp und war deshalb umso mehr froh, um den ideenreichen Vorstand. Vor allem um die gewichtigen Beiträge des kaufmännischen Leiters Walter Wiedemann.» Wettstein mag Literatur und absurdes Theater. Dafür ist bei der Kellerbühne aber der künstlerische Leiter zuständig. Und ihm darf der Vorstand beim Programm nicht dreinreden. So steht es in den Statuten. Wettsteins Aufgaben: Sitzungen vorbereiten und leiten, schauen, dass es gut um die Finanzen steht, auf das Jahr zurückblicken, neue Vorstandsmitglieder suchen, Subventionen bei Stadt und Kanton beantragen. In Wettsteins Präsidentenzeit wird der Zuschauerraum neu bestuhlt, ein Lift und eine neue Lüftung eingebaut. Möglichkeiten, seine Begeisterung für Sprache auszuleben, findet er trotzdem. Statt trockene Berichte trägt er an den Hauptversammlungen fast schon ironische Stücke vor.

«Die Fakten müssen stimmen, aber die Leute müssen sich nicht langweilen.»

Und auftretende Künstler dürfen sich über eine «präsidiale schriftliche Lobeshymne» freuen, wie Wettstein das nennt.

Fasnachtsvers über Michel Obamas Kleid

Er hat schon immer gerne geschrieben. Nicht seine Liz-Arbeit mit der er sein Studium in Germanistik und Romanistik abschliesst. Aber für die Tageszeitung «Ostschweiz», lokale Strophen für Stücke am Stadttheater, Texte für die Kabarettgruppe Sälewie. Und vor allem Schnitzelbänke für die St.Galler Fasnacht. «In den letzten zwei, drei Wörter den Zuhörer mit einer unerwarteten Pointe überraschen, das mag ich sehr.» Deshalb hat Wettstein eine Ausnahme von der Zehn-Jahre-Regel gemacht: Bei den Schnitzelbänklern bleibt er zwanzig Jahre. Noch heute sagt er den Reim zu Michel Obamas knallgelbem Kleid, das sie bei der Amtseinsetzung ihres Mannes trug, auswendig auf:

«Säb gääl Chleid vo de Frau Obama, da sei

ganz us Sanggaller Stickerei!

Da hemmer nöd gwösst! That's crazy, man!

Fascht veschrocke simmer: Jesses, we can!

Er entschuldigt sich für ein paar Sekunden des Nachdenkens, seine Vergesslichkeit nehme zu. «Früher sagte ich mir: Ich kann, was ich will. Jetzt sage ich mir: Ich will, was ich kann.»

Absurdes Theater in den Weltstädten

Als Leiter der St.Galler Verkehrsschule und Lehrer an der Kantonsschule am Burggraben hat Wettstein versucht, Jugendliche für Literatur zu begeistern. Er reiste mit ihnen nach Paris, sie besuchten gemeinsam das Theater. Selber verbringt er jeden Frühling mit seiner Frau drei bis vier Wochen in der französischen Hauptstadt, jeden Herbst verreist das Ehepaar nach Berlin. «Wir leben in Wohnungen von Freunden und besuchen jeweils zweimal pro Woche Vorstellungen. Dazwischen verschnaufen und verarbeiten wir.» Von «grossen, existenziellen Erlebnissen» spricht Wettstein, schwärmt von Eugène Ionesco und seinem absurden Theater. Wenn etwas völlig neben dem liegt, was erwartet wird, wird es für Wettstein erst spannend. Kein Wunder lässt er sich in einem privaten Lesezirkel noch heute gerne überraschen. Vier Kollegen, einer schlägt ein Buch vor, alle lesen es, gemeinsam wird diskutiert.

Ein seltsames letztes Jahr

Er, der seltsame Wendungen und orientierungslose Menschen in Büchern und auf der Bühne mag: Sein letztes Jahr bei der Kellerbühne hat er sich doch anders vorgestellt. Nicht mit nur zwei statt wie üblich vier Vorstandssitzungen und ohne kulturelle Zwangspause wegen Corona im Frühling. «Ein anderer Abschied als gedacht.» Wobei: Abschied nehmen müsse er ja nicht. Wettstein hat zum Dank für sein langjähriges Engagement einen Kellerbühne-Passepartout auf Lebzeiten erhalten. Er freut sich:

«Ich kann mir auch in Zukunft jede Vorstellung anschauen, die ich will»

Er würde gerne noch einmal den Kabarettisten Joachim Rittmeyer sehen, das Berliner Chanson-Duo Pigor & Eichhorn sowie die Mundart-Singersongwriter Roman Riklin und Daniel Schaub blickt er voraus. Und denkt zurück an Auftritte wie jene des unterdessen verstorbenen deutschen Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch und des philosophischen Komikers Peter Spielbauer.

«Ich durfte in der Kellerbühne alle Grössen erleben. Auch solche, die sonst riesige Säle füllen, sind hier aufgetreten. Weil sie sich wohlfühlten.»

Martin Wettstein habe das Amt nicht des Amtes wegen geführt. «Sondern aus Zuneigung und mit der Überzeugung, dass es die Kellerbühne braucht und sie des Aufwands wert ist», würdigt Leo Gehrer den Abtretenden. Der St.Galler Rechtsanwalt ist Wettsteins Nachfolger und präsidiert den Verein neu. Wettstein habe sich auch der Kleinigkeiten angenommen und sich stets um gute Erledigung bemüht.

«Dabei kamen ihm seine Gentilesse, seine Unaufgeregtheit, seine Sprachfertigkeit, seine Nähe zur Kleinkunst, sein leichtes Understatement und seine Fähigkeit, anderen zuzuhören, sehr zu Hilfe. All dies machte uns die Mitarbeit im Vorstand leicht.»

Der künstlerischen Leitung habe Wettstein den nötigen Freiraum, aber auch Rückhalt geboten, sie etwa bei Eigenproduktionen bestärkt.

Nur einmal in der Pause gegangen

Matthias Peter im Jahr 2004 zum künstlerischen Leiter der Kellerbühne ernannt zu haben, nennt Wettstein denn auch «ein grosses Glück». Peter, ursprünglich Schauspieler, habe den Mut zu vielfältigen Programmen, fern von Comedy, wo ein Witz auf den anderen folge, bis es dem Publikum verleide, sagt Wettstein.

«Er getraut sich, Saalfüller und Unbekanntes abzuwechseln. Ein Erlebnis!»

Für die Zukunft wünscht er der Kellerbühne, dass sie auch international und avantgardistisch bleibe. Es handelt sich um ein altes Anliegen. Dafür hatte sich Wettstein als Vorstandsmitglied schon in den 1980er-Jahren starkgemacht, allerdings erfolglos. Er hofft auf eine Mischung aus Kabarett, Theater und Chanson, wie es noch immer an der Fassade der Kellerbühne stehe. Hochstehend, aber nicht überkandidelt. Einfach so, dass er in der Pause nicht gehen müsse. Das ist in den 42 Jahren nur einmal vorgekommen. Bei welchem Stück, behält Wettstein für sich und schmunzelt.