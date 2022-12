Wittenbacherin erhält Kunstpreis der Stadt Wil

Porträt Bereits das erste Bild ein Meisterwerk: Die ungewöhnliche Geschichte einer Wittenbacherin, die durch Therapie zur Kunst fand Durch einen Schicksalsschlag kam sie in der Psychiatrie Wil zum Malen. Nun wurde die Wittenbacherin Corina Schleuniger mit dem Kulturpreis der Stadt Wil ausgezeichnet. Malen kann sie nur, wenn es ihr gut geht. Ruth Bossert Jetzt kommentieren 20.12.2022, 12.00 Uhr

Die Freude über den Preis künstlerisch umgesetzt: Corina Schleuniger mit ihrem noch nicht fertigen Werk «Vorfreude aufs Tessin». Bild: Ruth Bossert

Ihre goldenen Dr. Martens-Schuhe glänzen im Scheinwerferlicht, als Corina Schleuniger den Kulturpreis der Stadt Wil vom Stadtpräsidenten entgegennimmt. Die 51-jährige Frau strahlt. Kaum jemand in der vollbesetzten Tonhalle weiss, dass es alles andere als selbstverständlich ist, dass die Pflegefachfrau und Mutter von drei erwachsenen Kindern diese Ehrung entgegennehmen darf. In der Laudatio von Rose Ehemann, Leiterin des Living Museums Wil, erfährt man am Rande, welche Leidensgeschichte hinter der Künstlerin steckt – und welches Potenzial erst durch die psychische Erkrankung der vergangenen zweieinhalb Jahre zum Vorschein kam.

Aus Angst um den Sohn krank geworden

Ein paar Wochen nach der Preisverleihung erzählt Corina Schleuniger ihre Geschichte. Wie sie zusammen mit ihrem Mann und drei Kindern in Wittenbach als ganz normale Familie gelebt hätten. Wie sie als Pflegefachfrau im Kloster Notkersegg gearbeitet und betagte Nonnen gepflegt habe. Kurz vor Ausbruch der Pandemie sei das Leben der Familie durcheinandergewirbelt worden. Schlimme Drohungen gegen ihren damals noch minderjährigen Sohn hätten zu Polizeischutz und Untertauchen für die ganze Familie geführt. Die grosse Angst, ihren Sohn nicht mehr genügend beschützen zu können, sei für sie zu viel geworden. Sie sei krank geworden.

Stationäre Behandlungen in St.Gallen, später in Wil. Corona-Lockdown, der Tod ihrer Mutter, viele Therapien. Immer mehr Tiefgründiges aus der Kindheit und Jugend habe ans Licht gewollt. Die Diagnose, bipolare und posttraumatische Belastungsstörungen, hätte ihr und ihrem Umfeld geholfen, die Krankheit einzuordnen. Nach Wochen voller Ungeduld, Fragezeichen, Hoffnung und Angst kam sie zum ersten Mal ins Living Museum in der Psychiatrie St.Gallen Nord in Wil. «Ich merkte es sofort, hier kann ich wieder atmen, hier fühle ich mich wohl, hier kann mein Paradies entstehen», sagt sie, und ihre Augen leuchten.

Viele Bilder verkauft, obwohl die Trennung schmerzt

Nach anfänglichen Äusserungen, dass sie überhaupt nicht kreativ sei, weder malen noch zeichnen könne und lieber stricke, habe sie schliesslich doch ein Schnitzmesser in die Hand genommen. Sie habe begonnen, an einem Holzstück zu schnitzen. Es sei keine Salatschüssel entstanden, sondern ein wunderschöner Engel, es schien, als habe sie nie etwas anderes gemacht in ihrem Leben. Weitere Figuren folgten und irgendwann habe sie zu Pinsel und Farben gegriffen, angespornt durch die Kunsttherapeuten und die anderen Kunstschaffenden im Living Museum. Sie sei in einen Flow gekommen, ein Glücksgefühl mit einer völligen Vertiefung und einem restlosen Aufgehen in einem Tun, das wie von selbst vor sich gehe, erzählt Corina Schleuniger. Rose Ehemann sagte in der Laudation in der Tonhalle: «Bereits das erste Bild war ein Meisterwerk, und viele weitere folgten.»

Corina Schleuniger sagt, sie habe mittlerweile aufgehört, ihre Werke zu zählen. Viele seien bereits verkauft worden, obwohl sie sich nicht ganz einfach von ihren Werken trenne. Einmal habe sie sich geweigert, ein Bild an eine interessierte Person zu verkaufen, weil es für sie einfach nicht gestimmt habe, ihr Bild in deren Räumen zu wissen.

Wie Laudatorin Rose Ehemann an der Preisverleihung ausführte, hätten Schleunigers Bilder eine anziehende Kraft und Ausstrahlung. Sie seien mal heiter, mal rätselhaft, verspielt und immer mit positiver Wendung. Die Farben seien kräftig und gezielt eingesetzt. Alle Bilder liessen sofort die Künstlerin erkennen. Einerseits wegen der Frauengesichter, aber auch wegen ihres Stils, der bereits beim ersten Bild, dem «Mädchen mit dem Vogel», zu erkennen gewesen sei.

Noch ist sie nicht über dem Berg

Wurde also die Künstlerin, die schon immer in ihr steckte, endlich aus dem Dornröschenschlaf wachgeküsst? Corina Schleuniger lächelt. Dank des Living Museums und seiner Kunstschaffenden sei das Malen zu ihr gekommen. Sie sei froh, dass sie sich auf das kreative Tun eingelassen habe. Heute sei sie sehr glücklich, damit auch Erfolg zu haben. Mehrmals habe sie ihre Bilder schon ausstellen dürfen. Die aktuelle Ausstellung «Kunst im Foyer» in Bronschhofen sei soeben noch bis 19. Januar verlängert worden.

Als ein Bild zum ersten Mal einen Abnehmer gefunden habe, der nicht aus ihrem Umfeld stammte, hätte sie es kaum glauben können, dass jemand Geld für eines ihrer Werke hinblättere. Denn nach wie vor habe jedes Bild mit ihrer Vergangenheit oder ihrer Gegenwart zu tun, erzählt sie. Noch sei sie nicht über dem Berg, ihre Gesundheit sei fragil, malen könne sie nur, wenn es ihr gut gehe. Sie kenne auch die schwierigeren Zeiten, wenn sie in sich gekehrt, einsam und traurig sei und nicht malen könne.

Als Patientin der Tagesklinik kommt sie jeden Tag nach Wil. In Wittenbach hat sie zusammen mit ihrem Sohn, der auch malt, in einem stillgelegten Schulhaus ein Atelier eingerichtet. Auch sei sie auf eine gut abgestimmte Medikation angewiesen, auf die intensiven Therapiesitzungen mit ihrem Psychiater möchte sie nicht verzichten. «Ich fühle mich glücklich, medizinisch und künstlerisch in guten Händen zu sein.» Aber auch ihrem Ehemann und ihren Kindern sei sie dankbar für die alltägliche Unterstützung, sagt sie und schweigt für einen langen Moment.

