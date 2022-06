Hansruedi Felix, Pfarrer von St.Laurenzen, wird pensioniert

Porträt «Beim Tanzen komme ich in einen Flow»: Der Pfarrer, der den Beat spürt, hört auf Er liebt laute Musik und lädt alljährlich DJs in die Kirche ein: Hansruedi Felix ist ein Pfarrer, der immer wieder aus der Reihe tanzt. Nach fast 20 Jahren in St.Laurenzen, der bedeutendsten evangelisch-reformierten Kirche der Stadt St.Gallen, geht der 65-Jährige in Pension. Christina Weder Jetzt kommentieren 27.06.2022, 18.00 Uhr

Ein letzter Gottesdienst als Pfarrer in der Kirche St.Laurenzen steht Pfarrer Hansruedi Felix noch bevor. Hinter ihm flattern Stoffstreifen der ökumenischen Aktion «Beim Namen nennen» an der Kirchenfassade. Bild: Ralph Ribi

Hansruedi Felix, Pfarrer von St.Laurenzen, fühlt sich in diesen Tagen ein bisschen, als würde er heiraten. «So viele Leute kommen vorbei und überbringen ihre Glückwünsche. Ich kann es kaum fassen.» Schön sei es, aber emotional fordernd. Felix heiratet nicht, er wird pensioniert. Am kommenden Sonntag, 3. Juli, feiert der 65-Jährige seinen letzten Gottesdienst als Pfarrer der bedeutendsten reformierten Kirche der Stadt. Fast 20 Jahre hat er in St.Laurenzen gewirkt.

Er gehe mit einem guten Gefühl, sei dankbar und glücklich, sagt er beim Treffen im Vorraum der Kirche. Der Ziegenbart ist sein Markenzeichen, an den Fingern glänzen Silberringe, um den Hals trägt er oft einen bunten Schal. Felix sticht aus der Reihe seiner Berufskolleginnen und -kollegen heraus. Er ist der Rocker, der meditiert. Und der Geistliche, der durch die Kirche tanzt.

«Alter Rock'n'Roller» versus Technopfarrer

Der «Blick» nannte ihn auch schon Technopfarrer, weil er regelmässig die Street-Parade in Zürich besucht («Gott hat alle Menschen erschaffen, auch die halbnackten an der Street-Parade»). Hansruedi Felix konnte sich mit dem Etikett des Technopfarrers nie recht anfreunden, wie er sagt. Er sieht sich vielmehr als «alten Rock’n’Roller», der keine Gelegenheit zum Tanzen auslässt.

Es muss nur die richtige Musik aus den Boxen dröhnen – «am liebsten laut und mit Beat» –, dann hält ihn nichts mehr zurück. «Tanzen tut der Seele gut», ist er überzeugt. Beim Tanzen könne er loslassen, alles um sich herum vergessen, ganz im Augenblick präsent sein. Den gleichen Effekt spüre er beim Pilgern und beim Zen-Sitzen oder Meditieren.

Wenn der Laurenzenpfarrer spricht, unterstreicht er seine Worte mit ausladenden Gesten. Ihm wird Temperament nachgesagt, ein feuriges – das nicht nur beim Tanzen zum Ausdruck kommt. Auch seine Predigten haben etwas Eindringliches. Felix spricht oft frei, wird auch mal laut und fuchtelt mit den Armen, als wolle er die Gemeinde aufrütteln. In all den Jahren habe er eine einfache Botschaft gehabt, sagt er:

«Das Leben lohnt sich, und es ist schön. Manchmal überwiegt die Freude, manchmal die Trauer – mach weiter.»

Ein Höhepunkt als Pfarrer der Laurenzenkirche war für ihn jeweils die Museumsnacht. Dann überliess er den Platz am Altar seinen DJ-Freunden. Sie legten seine Musik auf. Sphärische Klänge hallten durch den Raum, Beats brachten die Kirchenbänke zum Vibrieren, Lichtprojektionen tauchten Wände und Decke in neue Farbe. Die Menge tanzte – mittendrin Pfarrer Hansruedi Felix. «Wenn Dutzende Menschen das Leben feiern», ist er in seinem Element.

In der Museumsnacht überliess Pfarrer Hansruedi Felix den Platz am Altar seinen DJ-Freunden. Bild: Urs Jaudas (5.9.2009)

Er segnete schon Haustiere und engagierte Heilerinnen

Aufgewachsen ist er im aargauischen Baden, seine Eltern und Grosseltern gehörten einer Freikirche an. Als Jugendlicher fühlte er sich durch die strengen Regeln der Glaubensgemeinschaft zunehmend eingeengt. Mit 16 Jahren kehrte er ihr den Rücken und entschied sich für ein Theologiestudium in Zürich und in Basel, um seinen Glauben kritisch zu hinterfragen und mehr über Spiritualität und Religiosität zu erfahren.

Nach dem Studium baute Hansruedi Felix in Basel die Offene Kirche Elisabethen auf. Es war schweizweit die erste Kirche dieser Art – ohne feste Gemeinde und mit einem Programm, das auch ein kirchenfernes Publikum anlocken sollte. Er nannte sich damals Felix Felix und experimentierte mit neuen, auch umstrittenen Angeboten. Er segnete Haustiere wie Goldhamster, Kanarienvögel, Hunde und Katzen. Er organisierte Gottesdienste für Lesben und Schwule. Und er engagierte handauflegende Heilerinnen. Seinen Ideen liess er freien Lauf. «Mein Ziel war, eine Kirche zu schaffen, in der ich mich wohlfühle.»

Mit dem Alter ist er geduldiger geworden

Nach über zehn Jahren in Basel habe er sich allerdings danach gesehnt, als ganz gewöhnlicher Pfarrer für Taufen, Beerdigungen und Weihnachtsfeiern zu arbeiten. So wechselte er im Januar 2003 nach St.Gallen und begann als Pfarrer von St.Laurenzen. Die ersten Monate erlebte er als Kulturschock. «Es kam mir vor, als würde ich von einem Sportwagen auf einen Oldtimer umsteigen», sagte er damals in einem Interview. Heute würde er die Laurenzenkirche nicht mehr mit einem Oldtimer vergleichen, eher mit einem schicken Mittelklassewagen.

Als Pfarrer der Stadtkirche musste er zuerst das Tempo anpassen und einen Gang runterschalten. «Ich musste lernen, geduldiger zu sein», sagt er. Das Alter und das Meditieren hätten ihm dabei geholfen. In seiner Zeit in St.Laurenzen schätzte er besonders die Gespräche, die er als Pfarrer führen durfte:

«Wenn Einzelne von ihrer Not erzählen, ist das fast berührender als ein grosses Happening.»

Von Electro über Gospel bis Soul

Hansruedi Felix hat die Laurenzenkirche mit seinem Stil geprägt. Ihn zeichnet eine Offenheit gegenüber ökumenischen und interreligiösen Projekten aus. Und die Musik spielte bei ihm stets eine Hauptrolle – «sie lässt Herzen aufgehen». Nicht nur die DJs am Museumstag haben Tradition in St.Laurenzen, sondern auch die Gottesdienste zum New-Orleans-Festival, die der Pfarrer gemeinsam mit Soulsänger Malcolm Green gestaltete. Unter ihm wurden zudem die Mittwochmittagskonzerte und die Laurenzen-Vespern eingeführt und ein Gospelchor mit rund 130 Sängerinnen und Sängern gegründet. Auch an Felix’ Abschiedsgottesdienst spielt die Musik.

Schon in der Hauptprobe ist die Stimmung gut: Pfarrer Hansruedi Felix probt zusammen mit Soulsänger Malcolm Green den Gottesdienst zum diesjährigen «New Orleans meets St.Gallen-Festival». Quelle: Christina Weder

Was er nach der Pensionierung machen wird, lässt Hansruedi Felix auf sich zukommen. Klar ist für den Vater zweier erwachsener Kinder, dass er in St.Gallen wohnen bleiben will. Und noch etwas kündigt er an: «Man wird mich in St.Laurenzen im nächsten halben Jahr nicht zu Gesicht bekommen.» Er wolle seiner Nachfolgerin Kathrin Bolt, die im September ihr Amt antritt, einen unbelasteten Start ermöglichen. Und er brauche eine Zäsur. Im Herbst will er sich zu Fuss auf den Weg nach Santiago di Compostela machen. Seit er sich das vorgenommen hat, freue er sich auf die Pensionierung. Denn eines habe das Pilgern mit dem Tanzen gemein:

«Ich kann dabei richtig in einen Flow kommen.»

Hinweis: Hansruedi Felix verabschiedet sich mit zwei Anlässen: Am Samstag, 2. Juli, lädt er zwischen 10 und 18 Uhr zu Begegnungen bei Kaffee, Kuchen oder Apéro in die Süd-Laterale der Kirche St.Laurenzen. Am Sonntag findet um 10.30 Uhr der Abschiedsgottesdienst statt.

