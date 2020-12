PortrÄT Ausgezeichnet für seine Arbeit im Millimeterbereich: Der St.Galler Augenarzt Daniel Mojon wird in den USA geehrt 25'000 Augenmuskeln hat Daniel Mojon mit einem von ihm entwickelten Verfahren operiert. Nun ist er in den USA ausgezeichnet worden. Im Operationssaal fühlt sich der St.Galler manchmal wie ein Pilot im Cockpit und erzählt, was ihn wieder auf den Boden zurückholt. Christina Weder 02.12.2020, 05.00 Uhr

Dem St.Galler Augenarzt Daniel Mojon ist in den USA für eine Erfindung eine hohe Ehre zuteilgeworden.

Bild: Arthur Gamsa

Mit Haube, Maske, braunen Gummihandschuhen und dunkelblauem Mantel ist er kaum zu erkennen. Nur seine Augen und die randlose Brille verraten ihn. Und sein Berner Dialekt. Den ganzen Morgen hat Augenarzt Daniel Mojon in der Augenchirurgie am Bahnhof St.Gallen Patientinnen und Patienten mit grauem Star operiert.

Er sitzt am Mikroskop, seine Unterarme ruhen auf der Lehne seines Sessels. Die Instrumente, die er in der Hand hält, sind fein: Es ist eine Arbeit im Millimeterbereich. «Eine ruhige Hand haben viele», sagt Mojon. Wichtig sei im Operationssaal vor allem eines: Man dürfe nicht nervös werden. Seine Arbeit vergleicht der 57-Jährige gerne mit jener eines Piloten im Cockpit:

«Wenn man beginnt abzustürzen, muss man einen kühlen Kopf bewahren.»

Augenarzt Daniel Mojon. Bild: Arthur Gamsa

Mojon ist vor wenigen Tagen am weltgrössten Kongress für Augenheilkunde in den USA geehrt worden. Der Kongress fand wegen Corona nur virtuell statt: kein Händeschütteln, keine Fototermine und keine Flugreise. Das sei ihm auch nicht so wichtig, sagt der St.Galler Augenarzt.

Der Alltag im Operationssaal geht für ihn weiter, während er in der Ferne als «Unsung Hero» gewürdigt wird. Diese Auszeichnung wird Augenärzten verliehen, die eine bedeutende Neuerung gemacht, dafür aber nur wenig Lob geerntet haben. Mojon hat vor über 15 Jahren eine Operationsmethode entwickelt, die «Minimal Invasive Strabismus Surgery» genannt wird, kurz Miss. Mit dieser behandelt er Patienten, die schielen.

Minimale Schnitte im Auge

Während bei der herkömmlichen Technik die Bindehaut türflügelartig geöffnet wird, um die darunter liegenden Augenmuskeln freizulegen, kommt Daniel Mojon mit Schnitten von zwei bis drei Millimetern aus. Durch diese kleinen Öffnungen tastet er sich mit feinen Instrumenten zu den Augenmuskeln vor, um sie zu raffen oder zu versetzen. Für die Patientinnen und Patienten hat die neue Technik Vorteile: Die Narben sind minimal, die Augen weniger gereizt und die Operationszeit ist kurz.

Mojon hat seine Methode 2003 erstmals angewendet. Seither hat er 25'000 Augenmuskeln auf diese Weise operiert. Das entspricht 10'000 bis 11'000 behandelten Patientinnen und Patienten.

Auch wenn die Technik von Österreich über Japan bis Singapur Anwendung findet, hat sie in der Schweiz noch immer Mühe, sich gegen die herkömmliche, bald 70-jährige Methode durchzusetzen. Für Mojon ist seine Würdigung in den USA gerade aus diesem Grund wichtig:

«Man muss den Leuten klar machen, dass es in der Augenchirurgie vorwärtsgeht.»

Minimal invasive Methoden wendet er auch bei anderen Augeneingriffen an, etwa beim grauen Star.

Ein Extrembergsteiger als Vorbild

Seinen Beruf versteht Mojon als Handwerk. Und dieses will er perfektionieren. Er tüftelt an Instrumenten und feilt an Verfahren. «An einer guten Operationstechnik gibt es immer etwas, was man noch verbessern kann», sagt er. Manchmal denkt er vor dem Einschlafen darüber nach, lässt die Gedanken kreisen, auch wenn er das Operationsbesteck längst zur Seite gelegt hat.

Ueli Steck verunglückte 2017 im Himalaja tödlich.

Bild: Keystone

Als Vorbild dient ihm der 2017 verstorbene Bergsteiger Ueli Steck, der mit möglichst wenig Gepäck im Hochgebirge unterwegs war, dadurch schnell vorankam und sich möglichst kurz in der Gefahrenzone aufhielt. Dieses Prinzip wende er in der Augenchirurgie an, sagt der Augenarzt, der früher selbst kletterte und Berge bestieg.

«Mein Ziel wäre es gewesen, Ueli Steck zu treffen und mich mit ihm auszutauschen.»

Er weiss, dass er sich in einem sensiblen Metier bewegt. Die meisten seiner Patienten würden sich lieber am Arm, am Bein oder an der Hüfte operieren lassen - nur nicht am Auge. «Viele haben grosse Angst vor dem Eingriff.» Wichtig sei deshalb, im Operationssaal keine Hektik aufkommen zu lassen und beruhigende Worte zu finden. Tabu ist für ihn der Satz: «Wenn Sie sich bewegen, ist das Auge kaputt.»

Nach der Operation gibt Mojon allen Patienten seine Handynummer mit, damit sie sich bei Beschwerden melden können. Das sei für ihn eine Art der Qualitätskontrolle, sagt er und lacht.

«Wenn ich zu viele Anrufe erhalte, weiss ich, dass ich in Pension gehen muss.»

Mojon müsste längst zum nächsten Termin aufbrechen, doch er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und erzählt weiter. Als Augenarzt ist er häufig unterwegs. Er ist in Heiden, am Flughafen Zürich und in St.Gallen tätig, wo er mit seiner Familie wohnt. Zusammen mit seiner Frau, einer Gesundheitsökonomin, hat er zwei erwachsene Söhne und eine zwölfjährige Tochter.

Vom Kleinen zum ganz Grossen: Das Universum fasziniert ihn

Während er in seinem Beruf im Mikrobereich tätig ist, widmet er sich in seiner Freizeit ganz anderen Dimensionen. Als Hobby nennt er die Astrofotografie.

Während der Woche müsse er darauf achten, früh schlafen zu gehen. Doch am Wochenende zieht es ihn in klaren Nächten nach draussen. Dort bastelt und tüftelt er an seinem Instrumentarium, richtet das Objektiv gegen den Sternenhimmel und fängt mit der Kamera Bilder von Galaxien ein. Die Beschäftigung mit der Astronomie hole ihn auf den Boden zurück, sagt er. Sie erde ihn, indem sie ihm vor Augen hält:

«Du bist nur ein Staubkorn.»