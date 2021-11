Porträt «Angst habe ich noch nie gehabt»: Tania Soria rast mit 70 km/h durch die Circus-Knie-Stahlkugel Tania Soria ist die einzige Frau in der südamerikanischen Stunttruppe «Globo de la Muerte». Sie führen ihre waghalsige Show derzeit im Circus Knie in St.Gallen auf. Eine Powerfrau über Furchtlosigkeit, Feuertaufe und Verletzungen. Pascal Keel Jetzt kommentieren 16.11.2021, 05.00 Uhr

Der Liebe wegen lernte Tania Soria vor drei Jahren das Speedkugel- Fahren. Bild: Benjamin Manser

Mit bis zu 70 Sachen sausen zehn Motorräder kreuz und quer durch die sechs Meter hohe und lange Stahlkugel in der Manege des Circus Knie. Ab und zu schert einer aus der Formation aus und macht einen Looping. Haarscharf und unter tosendem Lärm rasen die Boliden aneinander vorbei. Der «Globe of Speed» – zu Deutsch: Speedkugel – ist eine der Hauptattraktionen im diesjährigen Programm des Circus Knie, der nach zweijähriger Zwangspause wieder in St.Gallen zu Gast ist.

Tania Soria brettert mit ihrem Motorrad in eine Stahlkugel umher. Bild: Benjamin Manser

Eines der zehn Motorräder wird manövriert von der 31-jährigen Argentinierin Tania Soria. Von den zehn Mitgliedern der südamerikanischen Stunttruppe ist sie die einzige Frau. Sie sagt:

«Es ist immer wieder lustig zu sehen, wie alle überrascht sind, wenn ich nach einer Show den Helm abnehme.»

Ohnehin sei es ein einmaliges Gefühl, die Zuschauer nach einer Show jubeln zu sehen und klatschen zu hören. Doch der Reihe nach.

Nach drei Tagen üben der erste Auftritt

Soria wächst in Argentinien auf. Sie studiert Multimedia-Design in La Rioja im Nordwesten des Landes. Eines Tages gastiert die Motorrad-Stunttruppe «Globo de la Muerte» – zu Deutsch: Todeskugel – in der Stadt. Soria lernt die Gruppe kennen – und verliebt sich in eines ihrer Mitglieder – Sergio Molina.

2016 heiraten die beiden. Weil ihr Ehemann ständig mit der Gruppe unterwegs ist, entscheidet sich Soria, Teil von «Globo de la Muerte» zu werden. «Also lernte ich, die Speedkugel zu fahren», sagt sie. Es war ein Sprung ins kalte Wasser. Ihr Ehemann bringt ihr das Speedkugelfahren bei. Lange braucht er dafür nicht. Bereits nach drei Tagen üben tritt sie zum ersten Mal in einer Show auf: «Ich durfte mit fünf anderen Motorrädern durch die Kugel fahren.»

Für jedermann – oder jederfrau – ist die Speedkugel dann doch nichts: In ihren drei Jahren als Speedkugelfahrerin hat die 31-Jährige bisher sechs Unfälle gehabt. Bei einem davon hat sie sich sogar den Knöchel gebrochen. Soria gibt zu:

«Die Speedkugel ist sehr gefährlich.»

Dies bestätigt ihr Ehemann Sergio Molina: «Wenn du das erste Mal fährst, kommt es dir vor, als wärst du in dieser Kugel eingesperrt.» Es gebe keinen aufgezeichneten Weg in der Kugel. «Zudem ist alles sehr eng und die anderen Motorräder neben dir sehr laut.»

Angst vor der Kugel habe sie dennoch nie gehabt, sagt Soria. Es sei für sie genauso normal geworden, mit 70 km/h und neun anderen Motorrädern durch eine Kugel zu rasen, wie zu duschen oder zu kochen, sagt sie und lacht.

Sechs Unfälle, ein gebrochner Knöchel: Soria kann einiges einstecken. Bild: Benjamin Manser

Mit neun Männern in der Speedkugel

Die Gruppe «Globo de la Muerte» besteht aus dem argentinischen Ehepaar Soria und Molina, zwei Venezolanern und sechs Kolumbianern. Es sei schwierig gewesen als einzige Frau unter neun Männern, sagt Soria. Zu Beginn hätten die anderen oft gesagt: «Sie ist eine Frau, sie soll diesen Trick nicht machen.» Sie sagt:

«Ich musste mich öfters durchsetzen – mir den Respekt erarbeiten.»

Die Männer tun ihr aber auch etwas leid: Als einzige Frau der Gruppe sei es oft so, dass die Aufmerksamkeit nur auf sie gerichtet sei, sagt Soria. Dennoch stimmt die Chemie: «Wir sind ein sehr eingespieltes Team.»

Gute Kommunikation und Respekt innerhalb der Gruppe seien denn auch das beste Mittel, um Zwischenfälle vorzubeugen. «Wir geben uns gegenseitig jeden Tag Feedback und hören nie auf, voneinander zu lernen», so Soria. Denn: «Wir müssen vollstes Vertrauen in uns selbst und die anderen neun Fahrer haben.»

Eine für alle, alle für eine

Die Übung erfordert höchste Präzision und Konzentration: «Es ist wichtig, stets aufmerksam zu sein», sagt Soria. Man dürfe an nichts anderes denken als diese Kugel. Denn:

«Wenn ich einen Fehler mache, dann verletzen sich die anderen.»

Darüber hinaus sei es sehr wichtig, einen guten Lehrer zu haben, der einem alles richtig beibringt: «Jemand, der dir sagt, was du falsch machst, wo du aufpassen musst.» Sie schaut ihren Ehemann an und sagt: «Ich hätte mir keinen besseren Lehrer wünschen können als Sergio.» Sie lacht.

Der Circus Knie gastiert noch bis und mit Sonntag auf dem Spelteriniplatz in St.Gallen. Danach zieht es den Schweizer Traditionszirkus samt Speedkugelraser weiter nach Fribourg.