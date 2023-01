St.Gallen: Stefan Keller ist 2023 Präsident des Stadtparlaments

Porträt Als Jugendlicher interessierte sich Stefan Keller wenig für Politik – jetzt wird der Freisinnige höchster Stadtsanktgaller Am Dienstag wählt das Stadtparlament seinen diesjährigen Präsidenten. Mit Stefan Keller (FDP) wird ein Architekt höchster Stadtsanktgaller. Sachlichkeit und Respekt sind ihm wichtig. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Stefan Keller mit dem Modell des Waaghauses: Dieses Jahr leitet der 54-Jährige als Präsident die Sitzungen des Stadtparlaments. Bild: Ralph Ribi

Stefan Keller blickt auf das Waaghaus hinunter und lupft dessen Dach. Im Innern des Modells sind der Ausstellungs- und Parlamentssaal zu sehen. Dass im Büro von Keller ein Miniatur-Waaghaus steht, ist kein Zufall. Um 2011 wurde die Sanierung des ehrwürdigen Gebäudes diskutiert. Die Forma Architekten AG, wo Keller Partner ist, beteiligte sich am Architekturwettbewerb.

Den richtigen Parlamentssaal kennt Keller gut. Seit Mitte 2012 ist er Teil des St.Galler Stadtparlaments. Rund zwölf Mal im Jahr kommt der Freisinnige ins Waaghaus, um hier zu politisieren. Dieses Jahr wird für ihn aber etwas anders verlaufen: Der 54-Jährige präsidiert 2023 das Parlament. Als Präsident wird er die Sitzungen leiten.

Ein ruhiger Typ, aber etwas stört ihn

Keller ist kein Polterer und hält sich im Rat eher im Hintergrund. Wenn er das Wort ergreift – vor allem bei Bauvorlagen – dann bleibt er sachlich. In den zehn Jahren hat Keller vier Vorstösse eingereicht. Er suche zuerst das Gespräch mit den Direktionen oder kläre Fragen in den Kommissionen. Er sei eher ein ruhiger Typ, sagt Keller. Manchmal kommt es im Parlament zu kleinen Scharmützeln, bei denen auch auf die Person geschossen wird. «Das stört mich sehr. So was gehört nicht in den Ratsbetrieb.»

Für sein Präsidialjahr wünscht sich Keller denn auch Diskussionen auf Augenhöhe. Dass die Parlamentarierinnen und Parlamentarier aufeinander eingehen, respektvoll und sachlich bleiben. Keller findet es wichtig, sich die Anliegen und Argumente der anderen Parteien zumindest anzuhören und zu respektieren. «Ablehnen kann man sie immer noch. Aber wir müssen diese Vorurteile und Grabenkämpfe hinter uns lassen.»

Zur Politik kam der gebürtige Thurgauer zufällig. Das Stadtparlament diskutierte ein Bauprojekt, an dem Keller beteiligt war. Ihn interessierte die Debatte und er setzte sich daher auf die Zuschauertribüne. Der damalige FDP-Stadtparlamentarier Daniel Rietmann fragte Keller daraufhin, ob er 2008 für die FDP kandidieren wolle. Keller sagte spontan zu und «schnitt bereits bei der ersten Wahl recht gut ab», sodass er 2012 nachrücken konnte.

Seine erste Sitzung im Parlament beschrieb Keller danach als langatmig. «Im Nachhinein war sie gar nicht so schlimm. Andere Sitzungen waren schlimmer, wenn wir eine Stunde über ein kleines Geschäft diskutierten.»

Vom Bauernhof ins Architekturbüro

Keller wuchs auf einem Bauernhof in Zihlschlacht auf. Politik interessierte ihn damals wenig. Die Gemeindeversammlung besuchte er als junger Erwachsener zwar, mehr aber weil es sich auch um einen gesellschaftlichen Anlass handelte.

Der ältere Bruder übernahm den Bauernhof. «Ich wäre auch kein Bauer gewesen», sagt Keller. Stattdessen absolvierte er die Lehre zum Hochbauzeichner. Der Gedanke, Architektur zu studieren, war noch weit weg. Dabei ist Kellers Begeisterung spürbar, wenn er von seinem Beruf erzählt. Er strahlt und gestikuliert. In keinem Beruf werde das Ergebnis derart sichtbar wie in der Architektur. Die Umgebung mitgestalten – Keller würde sofort wieder Architektur studieren. Mit Mitte 20 kam er nach St.Gallen, wo er erst für das Architekturbüro Forrer Krebs Ley arbeitete. Heute zeichnet er selbst keine Pläne mehr, sondern kümmert sich primär ums Projektmanagement.

Manchmal beschäftigt er sich als Politiker mit demselben Bauprojekt wie als Architekt. So war Keller etwa an der Sanierung des Schulhauses Hebel beteiligt. Die Baureserve wurde nicht ausgeschöpft. «Als Architekt denke ich: ‹Damit könnte man noch etwas Schönes machen.› Als Politiker sage ich mir: ‹Halt, das ist eine Reserve. Wenn man das Geld nicht braucht, braucht man es nicht.›» In solchen Fällen setze sich der Politiker in ihm durch.

Ein Spagat zwischen Beruf, Familie und Amt

Das Architekturbüro Forma, wo rund 20 Personen beschäftigt sind, befindet sich am Rande der Kreuzbleiche in einer ehemaligen Autowerkstatt. Es ist ein langgestreckter Raum. An zwei Wänden hängen Uhren, die aber stillstehen. Es sind Überbleibsel der Werkstatt, genauso wie der Autolift im hinteren Teil. «Wir könnten direkt mit dem Auto an den Arbeitsplatz fahren», witzelt Keller.

Im Präsidialjahr werde er bei der Arbeit nach Möglichkeit etwas reduzieren. Allem gerecht zu werden, dem Amt, der Arbeit und der Familie sei «schon etwas ein Spagat». Als Parlamentspräsident ist es auch Kellers Aufgabe, die Legislative an Anlässen zu vertreten. Die Rede ist von circa 200 Veranstaltungen im Jahr.

Keller lebt mit der 16-jährigen Tochter, dem 19-jährigen Sohn und einem Hund in Haggen in einem Reiheneinfamilienhaus. Es sei eine kleine Gemeinschaft, dort nahe der «Ganggelibrugg». «Wir pflegen das. Ich bin ein Fan dieser Art des Wohnens.» Gemeinsam legten sie eine Blumenwiese an, errichteten Steinmauern und Asthaufen, um die Artenvielfalt zu unterstützen. Keller selbst gestaltete den Garten neu, bewusst wilder. Seither beobachtet er mehr Schmetterlinge. Er habe durchaus Verständnis für grüne Anliegen.

Anfangs war Keller die Politik etwas fremd, inzwischen findet er sie sehr spannend, besonders die Kommissionsarbeit. Für die nächste Legislatur werde er sicher nochmals kandidieren. Jetzt steht erst mal das Präsidialjahr an.

