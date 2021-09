Porträt Als es noch Pausenbier gab und der Pfadschlitten gestossen werden musste: Hampi Dick arbeitet seit über 40 Jahren im Werkhof Goldach Hampi Dick arbeitet seit 1980 im Werkhof Goldach. Beim Schnuppern musste er nur jäten, es gefiel ihm aber trotzdem. Sein Beruf fordert ihn nicht nur körperlich sondern auch emotional. Ralf Rüthemann Jetzt kommentieren 16.09.2021, 20.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hampi Dick ist seit 40 Jahren für die Allgemeinheit in Goldach im Einsatz. Bild: Rudolf Hirtl

Sein beruflicher Werdegang ist schnell erzählt: Hampi Dick schloss mit 16 die Schule ab, begann auf dem Bauamt Goldach zu arbeiten und ist bis heute geblieben. «Mein erster Arbeitstag war der 14. April 1980», weiss der heute 58-Jährige noch ganz genau. Noch nie zuvor hatte die Gemeinde Goldach laut Dick einen so jungen Arbeiter angestellt. Eine Berufslehre, wie es sie heute gibt, wurde noch nicht angeboten. «Mein Vater hatte da etwas in die Wege geleitet – der damalige Gemeindeammann Hans Huber war unser Nachbar», erzählt Dick.

Sein Berufseinstieg sei wie eine Art Anlehre ohne Schule gewesen. «Und mir hat es von Anfang an gefallen – auch wenn ich ursprünglich beim Schnuppern zwei Wochen lang ausschliesslich jäten musste.»

Ein ordentlicher Tritt in den Hintern

Unkraut aus dem Boden ziehen und Parkanlagen bewirtschaften war der Anfang, etwas später lernte Hampi Dick das Handwerk rund um den Strassenunterhalt und die Kanalisation kennen.

«Wir haben den Teer noch ohne Presslufthammer aufgespalten.»

Hampi Dick formt mit seinen Händen den ungefähren Umfang des damals gängigen Asphaltschneiders – eine spitze Platte mit einer Stange drauf, die man mit einem Hammer in den Boden schlug. «Das ist heute gar nicht mehr vorstellbar.» Kaum zu glauben ist auch die Art und Weise, wie in den 80er-Jahren noch Winterdienst geleistet wurde: Zwei Bauamt-Mitarbeiten teilten sich die Goldacher Trottoirs auf und schoben zu Fuss je während vier Stunden den Pfadschlitten vor sich her, bevor sie die ganze Strecke dann auch noch salzen mussten.

Der Umgang unter den Bauamt-Angestellten war ruppig. Das bekam Dick als mit Abstand Jüngster im Team zu spüren. Es wurde geflucht und wenn etwas nicht gut war, sagte man sich Schimpf und Schande. «Der Vorarbeiter hat mir schon ab und zu mal einen Tritt in den Hintern verpasst», erzählt Dick. Trotz allem: Am Nachmittag von 15 bis 15.30 Uhr war Pause und da tranken die Bauamt-Arbeiter oft eine Flasche Bier.

Die Zeiten haben sich geändert: Bier gibt es während der Arbeit keins mehr, dafür aber müssen weder Pfadschlitten noch Rasenmäher durch die Gegend gestossen werden und die Wischmaschine zieht den Dreck heute endlich auch aus den Dellen in der Strasse.

«Ich habe es immer geliebt, wenn es irgendeine neue Maschine gegeben hat.»

So auch kürzlich. Die Gemeinde Goldach hat ein nigelnagelneues Nutzfahrzeug für den Werkhof gekauft. «Wir können dieses Fahrzeug für praktisch alles, was wir im Dorf erledigen müssen, gebrauchen.»

Nach einigen Jahren wurde der Alltag von Hampi Dick plötzlich auch emotional anspruchsvoll: Er wurde für den Friedhof verantwortlich und muss alles für Abdankungen vorbereiten – Gräber präparieren, Särge und Urnen bereitstellen, Blumen richten. Er kommt aber auch mit Angehörigen von Verstorbenen in Berührung. «Es geht einem schon sehr nahe», sagt Dick. «Besonders, wenn man die Leute kennt.» Am meisten emotional herausgefordert hat ihn der Tag, an dem sein Sohn auf die Welt kam: Am selben Morgen musste er nämlich eine Abdankung eines verstorbenen Kleinkindes vorbereiten. «So etwas fährt schon ein.»

«Einfach nicht jammern, dann geht es schon.»

Früher habe es noch eher einen Geschäftsausflug mit allen Gemeindemitarbeitern oder ein Silvesteressen gegeben, heute sind solche Events laut Dick seltener. «Das ist schade, der Zusammenhalt unter uns war noch enger.» Dick hat vor fünf Jahren dafür ein neues Hobby angefangen: «Ich habe bei den Chellenklöpfern Kochen gelernt. Vorher konnte ich eigentlich fast gar nicht kochen.» Weitere Hobbies von Hampi Dick sind Armbrustschiessen, Wandern mit seiner Frau und zu Hause im Garten arbeiten.

Die Friedhof-Arbeit schätzt er, doch noch mehr geniesst er es, wenn er an einem Sommertag eine Grünfläche mähen darf.

«Es ist halt einfach schön, draussen etwas machen zu können.»

Am meisten Zeit beansprucht jedoch die ganze Abfallbewirtschaftung in Goldach. «Wir brauchen zwei Arbeiter während gut zwei Tagen pro Woche, nur um alle Abfallkörbe zu leeren, Feuerstellen aufzuräumen und den Strassenmüll zu beseitigen.» Hampi Dick schätzt eigentlich auch den Winterdienst, doch mit zunehmendem Alter falle ihm das frühe Aufstehen immer schwerer. «Man darf halt einfach nicht jammern, dann geht es schon.»