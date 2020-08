Wegen Fahrzeugpanne ausgerückt, vor Ort mit Feuerwerk beschossen: Polizist in Gossau aus vorbeifahrendem Auto angegriffen In der frühen Sonntagnacht ist ein Polizist aus einem vorbeifahrenden Auto mit Feuerwerkskörpern beschossen worden. Der Polizist blieb unverletzt – die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen. 02.08.2020, 16.06 Uhr

(kapo/ok) Wegen eines Pannenfahrzeugs rückte in der 1.-August-Nacht ein Polizist der Kantonspolizei St.Gallen nach Gossau aus. Der 33-Jährige unterhielt sich mit dem Autofahrer auf dem Parkplatz vor der Migrol-Tankstelle an der Wilerstrasse. Plötzlich wurden um 1:45 Uhr Feuerwerkskörper aus einem vorbeifahrenden schwarzen Kleinwagen auf die beiden Männer geschossen. Ein erster Feuerwerkskörper detonierte kurz vor der Windschutzscheibe des Pannenfahrzeugs. Die Beschossenen begaben sich hinter dem Patrouillenfahrzeug in Deckung als ein zweiter Feuerwerkskörper in ihrer unmittelbaren Umgebung detonierte. Es wurde niemand verletzt.