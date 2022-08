Goldach lehnt Zusammenlegung der Polizeistationen am See ab

Polizeiposten «Zusammenlegung steht für mich nicht zur Diskussion»: Goldachs Gemeindepräsident will dörfliche Polizeistationen erhalten Die Kantonspolizei St.Gallen hat noch bis 23. Oktober auch den Posten in Goldach geschlossen. Alt Stadtpräsident Thomas Müller hatte 2012 dem Gemeinderat Goldach vorgeschlagen, die Zusammenlegung mit der Polizeistationen Rorschach zu prüfen. Der Gemeinderat Goldach lehnt diesen Vorschlag auch heute kategorisch ab. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im am Strassenkreisel liegenden braunen Haus der Löwengarten-Überbauung in Rorschach war der gemeinsame Polizeiposten angedacht. Bild: Rudolf Hirtl

Als damaliger Stadtpräsident von Rorschach hatte Thomas Müller im Jahr 2012 dem Gemeinderat Goldach vorgeschlagen, mit dem Kanton St.Gallen die Zusammenlegung der Polizeistationen Rorschach und Goldach zu prüfen. Dies vor dem Hintergrund, dass die Kantonspolizei St.Gallen seit 20 Jahren regelmässig auf Bestandsprobleme hinweist. Bereits in den 1990er-Jahren waren einige Polizeistationen auf dem Land aufgehoben worden. Thomas Müller hatte den Gemeinderat Goldach deshalb damals auf das Risiko hingewiesen, es könnte auch in der Region Rorschach eine Polizeistation geschlossen werden. Der Gemeinderat Goldach lehnte seinen Vorschlag jedoch ab.

Polizei hätte im Löwengarten gemeinsamen Platz gefunden

In einer E-Mail an die «Tagblatt»-Redaktion weist Müller zudem darauf hin, dass er vor dem Baubeginn der Löwengarten-Überbauung dem Gemeinderat Goldach die Prüfung der Zusammenlegung der Polizeistationen Rorschach und Goldach nochmals vorgeschlagen hat. «Im höheren Haus direkt an der Gemeindegrenze (am Strassenkreisel) hätte sich Platz schaffen lassen für eine Polizeistation mit 25 (oder etwas mehr) Polizisten, samt Tiefgarage und Nebenräumen. Der Bauherr erklärte sich grundsätzlich dazu bereit. Dieses Mal war auch der Kanton St.Gallen grundsätzlich offen für eine Zusammenlegung der Polizeistationen, allerdings mit dem Vorbehalt, dass der Anstoss von den Gemeinden kommen muss und der Kanton nicht gegen den Willen einer Gemeinde entscheidet», so der alt Stadtpräsident. Der Gemeinderat Goldach hat den Vorschlag auch beim zweiten Anlauf abgelehnt.

«Ein eigener Posten hat Vorteile»

So stellt sich heute die Frage, ob das regional nicht etwas kurz gedacht war, wenn man die «temporäre» Schliessung betrachtet. Brächte eine Zusammenlegung von Rorschach und Goldach nicht mehr Bestandssicherheit, und wie steht der Gemeinderat heute einer Zusammenlegung von Rorschach und Goldach grundsätzlich gegenüber? «Nein», sagt Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli, «für mich steht eine Zusammenlegung nicht zur Diskussion.»

Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Bild: Tobias Garcia

Der Polizeiposten in Goldach erzeuge einen Nutzen für die Bevölkerung und er sehe grundsätzlich nicht ein, wieso «freiwillig» auf diesen Posten verzichtet werden sollte. Ausser es gäbe wichtige Gründe dafür. Die Polizei sehe solche wichtigen Gründe aktuell jedenfalls nicht. Entsprechend stelle sich die Frage der Zusammenlegung – zumindest im Moment – gar nicht. «Ich sehe also – wie die Polizei im Übrigen ebenfalls nicht – aktuell keinen Nutzen in einer Zusammenlegung, für die Goldacherinnen und Goldacher ist das Vorhandensein eines ‹eigenen› Postens hingegen durchaus ein Vorteil.»

Mehr Respekt und Wertschätzung gegenüber dem Polizeiberuf einfordern

Selbst wenn die «Stadt am See» dereinst Realität werden sollte, bedingt dies nach Meinung von Dominik Gemperli nicht zwingend die Zusammenlegung der heutigen Posten in Rorschach und Goldach. «Viel zentraler erscheint mir die Frage, wie die Dienstleistungen der Polizei am besten und effizientesten erbracht werden können. Dabei ist es durchaus vorstellbar, dass der Erhalt von zwei Standorten – gemäss Status quo – optimalere Rahmenbedingungen ermöglicht, sei es für die Bevölkerung oder die polizeiliche Arbeit selber.»

Der temporär geschlossene Polizeiposten in Goldach. Bild: Benjamin Manser

Seit rund einem Jahr ist Gemperli Präsident des Verbands der Kantonspolizei St.Gallen. In dieser Funktion liegen ihm die Arbeitsbedingungen der Polizistinnen und Polizisten am Herzen. Was muss getan werden, um Personalengpässe, welche die temporäre Schliessung verursacht haben, zu verhindern? Gemperli sagt dazu:

«Das ist der Kern der Fragestellung, die mich bewegt: Es muss gelingen, den Polizeiberuf wieder attraktiver zu machen.»

Dazu gehöre die Gewährleistung guter Arbeitsbedingungen mit fairen Entschädigungen, gerade für Berufseinsteiger. Auch der Resourcensituation müsse Beachtung geschenkt werden: Die knappe Personaldotation führe zu Überlastungen bei den Polizistinnen und Polizisten, die sich in Unzufriedenheit äussere. «Aber auch uns als Gesellschaft muss es gelingen, wieder mehr Respekt und Wertschätzung gegenüber dem Polizeiberuf einzufordern», mahnt Gemperli.

Langfristig wird Zusammenschluss zum Thema

Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths. Bild: Rudolf Hirtl

Auch für Rorschachs heutigen Stadtpräsidenten Röbi Raths ist eine Zusammenlegung heute und morgen kein Thema. «Mit Eröffnung des Autobahnzubringers könnte ich mir aber einen gemeinsamen Polizeiposten vorstellen. Ein zentral gelegener Posten wäre dann sicher ein Vorteil.» Es sei vermutlich nur eine Frage der Zeit, wann weitere Polizeistationen geschlossen würden. «Auch wenn es jetzt noch kein Thema ist, in den kommenden Jahren dürfte eine Zusammenlegung von Goldach und Rorschach sicher diskutiert werden», so Röbi Raths.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen