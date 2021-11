Sevelen: Vereiste Autoscheiben führen zu Kollision mit 7-Jährigem

Sevelen Wegen vereister Autoscheiben: 23-Jähriger fährt 7-jähriges Kind auf Fussgängerstreifen an Auf der Bahnhofstrasse in Sevelen kam es am Dienstagmorgen zu einem Unfall. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Franken.

09.11.2021, 15.43 Uhr

Die vereisten Autoscheiben des Unfallfahrzeuges. Bild: Kapo St.Gallen

Ein 23-jähriger Mann fuhr am Dienstagmorgen mit seinem Auto auf der Bahnhofstrasse in Sevelen in Richtung Liechtenstein. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, überquerte zeitgleich ein 7-jähriger Junge auf einem Scooter die Strasse auf einem Fussgängerstreifen. Es kam zur Kollision. Dabei wurde der 7-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital.