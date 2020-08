Polizeihündin Yodi stellt und beisst mutmasslichen Einbrecher in Eggersriet In der Nacht auf Dienstag machte Polizeihündin Yodi einen beachtlichen Fang: Nach einem gemeldeten Einbruchsversuch spürte sie einen Verdächtigen im hohen Gras auf. 11.08.2020, 09.27 Uhr

Kommissarin Yodi. Kapo

(kapo/jw) Der Einbruchversuch wurde der Kantonspolizei kurz nach Mitternacht am Dienstag gemeldet: Ein Unbekannter mache sich mit Werkzeug am Fenster eines Geschäfts an der St.Gallerstrasse in Eggersriet zu schaffen.