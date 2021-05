Polizeieinsatz Messer und Beil im Spiel: Vier Verletzte bei Gewalttat in der Stadt St.Gallen Beim Dreilindenhang in St.Gallen ist es am Sonntagabend zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Vier Personen wurden verletzt, eine davon schwer. 23.05.2021, 20.46 Uhr

Die Kantonspolizei St.Gallen musste am Sonntagabend ausrücken. Bild: Kapo SG

(kapo/lw) Am Sonntagabend gegen 18 Uhr kam es in einer Wohnung am Dreilindenhang in St.Gallen zu einer Auseinandersetzung. An dieser waren gemäss der Kantonspolizei St.Gallen eine Frau und drei Männer beteiligt. Ein Mann wurde schwer verletzt, ein Mann erlitt unbestimmte Verletzungen, eine Frau und ein Mann wurden gemäss der Kantonspolizei eher leicht verletzt. Alle Beteiligten sind Schweizer.