Politisieren im Trainingsanzug: Was die IG Sport Gossau mit ihrer Initiative bezweckt Für den Volksentscheid über das Aussenbecken könnte die IG Sport wieder ihre Mobilisierungsmaschine anwerfen. Johannes Wey 06.12.2019, 15.30 Uhr

Mitglieder von Sportvereinen an der Sitzung des Gossauer Stadtparlaments Präsenz. Johannes Wey

Die Gossauer Stadtparlamentarier erwartete am Dienstag vor dem Fürstenlandsaal eine süsse Überraschung: eine Schar von Kindern, alle in Trainingsanzügen von Gossauer Sportvereinen, verteilten Guezli. Im Publikum sassen denn auch Dutzende Sportlerinnen und Sportler in Vereinskluft. Sie wollten bei der Debatte über den Projektierungskredit für das Aussenbecken beim neuen Hallenbad Präsenz markieren. Und damit Druck aufsetzen? Frei nach dem Motto «Zuckerbrot und Peitsche»?