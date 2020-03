Nach Sturm «Sabine»: St.Galler Stadtparlamentarier sorgen sich um Sicherheit auf Schulweg In St. Gallen mussten Kinder trotz Sturmtief Sabine zur Schule, während Kinder aus einigen anderen Gemeinden «sturmfrei» hatten. Nun reagieren zwei SP-Stadtparlamentarier. Christina Weder 01.03.2020, 20.30 Uhr

Trotz Sturm in die Schule: Eine Stadtparlamentarierin und ein Stadtparlamentarier aus der SP wollen wissen, wann die Schule bei extremen Wetterverhältnissen ausfällt. Nana Do Carmo

Sturmtief Sabine fegte vor drei Wochen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 145 Stundenkilometern über die Schweiz. In einigen Gemeinden blieben die Schulen einen halben oder ganzen Tag geschlossen, etwa in Wildhaus-Alt St.Johann, in Jonschwil oder Müllheim. In der Stadt St.Gallen hatten die Schülerinnen und Schüler dagegen nicht «sturmfrei».