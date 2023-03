Politik Stadtratsantwort zum Busangebot löst Frust aus: So verlief die Stadtparlamentssitzung in Gossau Das Gossauer Parlament hat am Dienstag die Schutzverordnung im Gebiet Waldau-Radmoos teilweise geändert. Damit können zwei Hecken verschoben werden. Dass der Stadtrat keine raschen Änderungen am Busangebot will, sorgte für Enttäuschung. Perrine Woodtli 01.03.2023, 12.15 Uhr

Das Gossauer Stadtparlament tagt jeweils im Fürstenlandsaal. Durch die Sitzung führte Parlamentspräsident Florin Scherrer. Bild: Arthur Gamsa (10. 1. 2023)

Das Gossauer Stadtparlament traf sich am Dienstag zum zweiten Mal in diesem Jahr. Mit der Absenz von Markus Meister (Flig) waren 29 Mitglieder anwesend. Die Sitzung ging zügig über die Bühne. Als Erstes beschäftigte sich das Parlament mit der Erweiterung des Busangebots. Florian Kobler (SP) und Martin Pfister (Mitte) sowie die beiden inzwischen zurückgetretenen Parlamentsmitglieder Erwin Sutter (Flig) und Ruth Schäfler (FDP) hatten Anfang 2019 eine entsprechende Motion eingereicht.

Sie forderten den Stadtrat auf, innert Jahresfrist Vorschläge zur Verbesserung des Busangebotes zu erarbeiten – insbesondere im Gebiet Rosenau sowie im Gebiet Niederdorf/Büel. Das Parlament wandelte die Motion im Mai 2019 in ein Postulat um, im Dezember 2021 erteilte es dem Stadtrat zudem einen Planungskredit von 220’000 Franken.

Stadtrat will keine raschen Änderungen am Busangebot

Die Beantwortung des Postulats wurde bisher aufgrund des Gesamtverkehrskonzept (GVK) vertagt, das die Stadt seit 2020 erarbeitet. Der aktuelle Zeitplan sieht vor, die überarbeitete Mobilitätsstrategie in der ersten Hälfte 2023 ins Parlament zu bringen. In der nun vorliegenden Postulatsantwort macht der Stadtrat klar, dass er keine raschen Änderungen am Busangebot will und neue stadtinterne Linien nicht sinnvoll seien – auch aus finanziellen Gründen.

Eine geänderte Linienführung des Kurses 159 nach Arnegg und Andwil durch das Rosenau-Quartier soll zudem frühestens auf Ende 2025 geprüft werden, da man zuerst das Ergebnis des GVK abwarten will. Er beantragte dem Parlament daher, das Postulat als erledigt abzuschreiben.

Das Busangebot in Gossau wird frühestens Ende 2025 angepasst. Bild: Arthur Gamsa (9. 10. 2020)

Mit dieser Antwort waren Kobler und Pfister nicht zufrieden. Es sei enttäuschend, dass nach vier Jahren nichts Konkretes passiert sei und das Ganze nun erneut bis mindestens Ende 2025 herausgeschoben werde – trotz der konstruktiven Gespräche zwischen Stadt, Experten und Postulanten. Beide Fraktionen würden dem Antrag des Stadtrats aber zustimmen. «Mangels Alternativen», sagte Kobler. Das Parlament stimmte dem Antrag schliesslich einstimmig zu.

Zwei Hecken können verschoben werden

Thema war auch die geplante Deponie Radmoos im Nordwesten der Stadt Gossau. Sie soll etwa 25 Jahre lang und auf einer Fläche von rund 19 Hektaren oder 26 Fussballfeldern betrieben werden. Am Dienstag ging es nun aber nicht um die Deponie an sich. Das Projekt tangiert unter anderem zwei Hecken, die in der Schutzverordnung von 1982 als Naturobjekte gelistet sind. Für den Deponiebetrieb sollen diese entfernt und mit der Endgestaltung der Deponie an einem Ersatzstandort beim Nutzenbuecherwald neu gepflanzt werden. Dazu muss die Schutzverordnung im Gebiet Waldau-Radmoos geändert werden.

Andreas Helfenberger (Mitte) kritisierte den vorgesehenen Standort für die Hecken und den Zeitraum bis zur Ersatzbepflanzung. Matthias Ebneter (Flig) betonte, dass diese bloss ein Nebenschauplatz seien. Das Parlament genehmigte die Änderung der Schutzverordnung schliesslich mit 16 Ja, 3 Nein und 10 Enthaltungen. Vorbehalten bleibt die Rechtskraft des Sondernutzungsplanes Deponie Typ B Radmoos.

Die Deponie Radmoos soll neben dem Nutzenbuecherwald entstehen, nördlich der Strasse, die von Gossau nach Wil führt. Bild: Michel Canonica (14. 9. 2017)

Neue Kommission und ein Rücktritt

Weiter setzte das Parlament eine neue vorberatende Kommission (VBK) ein. In den Primarschulhäusern Othmar, Hirschberg und Notker sollen in den nächsten zwei Jahren 34 Smartboards durch sogenannte interaktive Screens ersetzt werden. Der Stadtrat beantragt dafür einen Rahmenkredit von 650’000 Franken. Das Parlament wählte Markus Meister (Flig) als Präsident sowie Urs Allenspach (SVP), Silvia Galli Aepli (FDP), Itta Loher (SP) und Andreas Helfenberger (Mitte) einstimmig in die VBK.

Birgit Frei-Urscheler ist aus dem Parlament zurückgetreten. PD

Ebenfalls einstimmig gewählt wurde Sandro Contratto (FDP) in die VBK Masterplan Sportanlagen, die neu VBK Sportwelt heisst. Die Ersatzwahl war nötig, weil Ruth Schäfler (FDP) Ende Dezember aus dem Parlament und damit auch aus der VBK zurückgetreten ist.

Die Sitzung endete mit dem Rücktritt von Birgit Frei-Urscheler (Mitte). Sie sass seit 2016 im Parlament und hat sich aufgrund einer beruflichen Veränderung dazu entschieden, ihr Amt abzugeben. Für sie rückt David Loser nach.