Politik Gossauer SVP-Stadtparlamentarier hinterfragt Vorgehen beim Gesamtverkehrsprojekt Alois Künzle (SVP) hat eine Interpellation zum Gesamtverkehrskonzept eingereicht. Er will vom Gossauer Stadtrat unter anderem wissen, wieso einzelne Teilprojekte bereits jetzt realisiert werden sollen, bevor das Gesamtverkehrskonzept bewilligt ist. Perrine Woodtli 12.12.2022, 05.00 Uhr

Alois Künzle, Gossauer SVP-Stadtparlamentarier. PD

Die Stadt Gossau erarbeitet derzeit ein Gesamtverkehrskonzept. Alois Künzle hat nun ein paar Fragen zum Vorgehen. Der SVP-Stadtparlamentarier hat eine Interpellation eingereicht. 18 weitere Parlamentsmitglieder haben diese mitunterzeichnet. «Anlässlich der Begleitgruppensitzung wurde in der Diskussion durch die Planer die Frage gestellt, was man denn überhaupt wolle», beginnt Künzle seinen Vorstoss.

«Diese Frage bedeutet, dass offensichtlich über die zu erreichenden Ziele kein Konsens herrscht.»

Es stelle sich die Frage, auf welchen Grundlagen oder politischen Vorgaben die Planung erfolgte. Der Entwurf des Gesamtverkehrskonzeptes beinhalte zwar eine Analyse der lst-Situation Siedlung, Mobilität und Verkehr sowie eine Analyse der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung. Bei der Erarbeitung der Unterlagen seien auch Meinungen der Interessenvertreter eingeflossen. «Ein Gesamtverkehrskonzept muss jedoch auch von der Bevölkerung mitgetragen werden.» Ob dies der Fall sei und ob in der Auftragserteilung an das Planungsbüro die Zielsetzungen, die erreicht werden sollten, klar formuliert wurden, entziehe sich seiner Kenntnis.

Fast zeitgleich zur Zustellung des ersten Entwurfs des Gesamtkonzeptes wurde das Projekt einer Velostrasse Haldenstrasse/Lerchenstrasse zur Mitwirkung aufgelegt, schreibt Künzle weiter. Und Mitte November fand die Orientierung über das nächste Projekt, die Bahnhofstrasse, statt. Das Projekt Bahnhofstrasse sehe «einschneidende» Massnahmen vor, unter anderem die Aufhebung von 60 Parkplätzen, so Künzle. «Das Vorgehen, einzelne Projekte bereits jetzt zu realisieren, bevor ein genehmigtes Gesamtkonzept vorliegt, ist deshalb zu hinterfragen.»

Frühzeitige Involvierung des Parlaments unumgänglich

Es erstaune, dass einerseits gemäss Terminübersicht die Umsetzung im Zeitraum November 2023 bis Januar 2024 erfolgen soll, andererseits bereits Teilprojekte präsentiert werden, die gemäss Plakat Velostrasse im Idealfall bis Sommer 2023 umgesetzt werden sollen. «Es ist auch zu hinterfragen, wieso das Projekt erst nach Vorliegen der Schlussdokumentation im Parlament besprochen werden sollte, nachdem offensichtlich bereits eine Teilumsetzung vorher geplant ist.»

Angesichts der Tragweite der vorgeschlagenen Lösungen, beispielsweise der Erstellung von Pförtneranlagen oder der Reduktion der Tempolimiten auf den Hauptstrassen, sei eine frühzeitige Involvierung des Parlamentes in Vertretung der Bevölkerung sowie eine Etappierung des Vorgehens unumgänglich. Es sollten nicht Planungen erfolgen, die letzten Endes von der Bevölkerung abgelehnt werden.

Wie hoch sind die Kosten bislang?

Künzle will vom Stadtrat nun wissen, wie der Auftrag an das Planungsbüro lautet und wieso einzelne Teilprojekte bereits jetzt realisiert werden sollen, bevor das Gesamtverkehrskonzept bewilligt ist. Weiter will er erfahren, weshalb nicht zuerst die Analyse und darauf basierend die Zielsetzungen dem Stadtparlament zur Diskussion und Bewilligung vorgelegt werden. Künzle will zudem wissen, ob der Stadtrat bereit ist, die parlamentarische Begleitgruppe und falls angebracht das Parlament aktiver bei der Ausarbeitung des Konzeptes einzubinden.

Weiter will er erfahren, wie hoch die Planungskosten inklusive der bereits vorhandenen Teilprojekte Velostrasse und Bahnhofstrasse bis zum heutigen Zeitpunkt sind. Und er fragt auch nach der Höhe der bereits erfolgten Planungskosten im Zusammenhang mit dem Gesamtverkehrskonzept.