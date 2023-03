Die Stadt St.Gallen ist nicht mehr im Ständerat vertreten

POLITIK «Da kommt Wehmut auf»: Die Stadt St.Gallen ist nach fast 50 Jahren nicht mehr im Ständerat vertreten Schon bevor die Ständeratswahl entschieden ist, steht fest: Die Stadt St.Gallen wird erstmals seit 1975 keine Vertretung mehr im Stöckli haben. Was bedeutet das für die Kantonshauptstadt? Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 16.03.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die ehemaligen Ständeräte der Stadt St.Gallen (im Uhrzeigersinn): Paul Rechsteiner (SP; 2011–2022), Eugen David (CVP; 1999–2011), Erika Forster (FDP; 1995–2011), Paul Gemperli (CVP; 1991–1999), Ernst Rüesch (FDP; 1987–1995) und Paul Bürgi (FDP; 1975–1987). Bild: Keystone

Vertreten bald eine Obertoggenburgerin mit Berner Wurzeln und ein Rapperswiler mit Mörschwiler Ursprung den Kanton St.Gallen im Ständerat? Es sieht alles danach aus. Nur eine Wilerin, die in Zürich aufgewachsen ist, könnte das am 30. April noch verhindern. Wie auch immer der zweite Wahlgang ausgeht: Es wird keine Stadtsanktgallerin sein, die den Sitz von Paul Rechsteiner (SP) erobert.

Denn mit Franziska Ryser (Grüne) hat sich die einzige Städterin im Kandidatinnenfeld bereits vergangenen Sonntag zurückgezogen. Und auch Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP), die in Gaiserwald lebt, ist nicht mehr im Rennen. Keine Stadtsanktgallerin im engeren Sinn, aber dennoch geografisch und inhaltlich eher «stadtnah».

Dass die Stadt St.Gallen mit mindestens einem der beiden Sitze im Ständerat vertreten ist, hat Tradition. Und zwar parteiübergreifend. Das zeigt ein Blick in die jüngere Vergangenheit.

Mit Matthias Eggenberger (SP) und Paul Hoffmann (CVP) vertraten letztmals Anfang der 1970er-Jahre zwei Nicht-Stadtsanktgaller den Kanton im Ständerat. Mit dem Einzug von Paul Bürgi (FDP) änderte sich das. Der kulturaffine Freisinnige (er präsidierte unter anderem die Stadttheater-Genossenschaft) machte in dieser erstaunlichen Serie den Anfang.

Als er 1987 abtrat, beerbte ihn mit Ernst Rüesch nicht nur ein Parteikollege, sondern auch ein anderer Stadtsanktgaller. Mit dem CVP-Mann Paul Gemperli (1991–1999) bildete Rüesch vier Jahre lang sogar ein Stadtsanktgaller Duo. Und als Rüesch 1995 nicht mehr antrat, folgte mit Erika Forster (1995–2011) eine weitere Freisinnige aus der Stadt auf ihn. Auch sie formte mit Eugen David (CVP) bis zu dessen Abwahl eine reine Stadtsanktgaller Vertretung. Und seit 2011 stellte eben Paul Rechsteiner sicher, dass ein Städter im Stöckli sass.

Moeckli: Kürzere Wege helfen

Was bedeutet das für die Stadt St.Gallen? Wird sie nun in Bern weniger gehört? Oder hat die fehlende Vertretung eher Symbolcharakter? Politikwissenschaftler Silvano Moeckli sagt: «Da kommt Wehmut auf.» Einerseits dürfe der Lobbying-Aspekt nicht überbewertet werden, andererseits sei es nun einmal so, dass jede Ständerätin und jeder Ständerat sein Netzwerk nach Bern mitbringe und von Bern eines an seinen Wohnort zurück. Paul Rechsteiner etwa habe als Präsident der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit auch Sitzungen in St.Gallen veranstaltet. So kam es auch, dass Bundesrat Alain Berset 2021 vor dem Kebabladen am St.Galler Bahnhof ein Bier trank.

Allerdings stellt Moeckli auch fest: Egal, woher eine Ständerätin oder ein Ständerat komme, sie oder er könne es sich nicht leisten, die Stadt St.Gallen links liegen zu lassen. Dafür sei sie von ihrer Grösse und ihrem Wählerpotenzial her zu bedeutend. «Das sieht man auch daran, dass Regierungsratskandidaten in der Vergangenheit daran gescheitert sind, dass sie in der Stadt zu wenig Stimmen machten.»

Ist eine Vertretung im Ständerat aus der Stadt, erleichtert das zudem oft den Kontakt zu den lokalen Behörden, etwa zur Stadtpräsidentin. «Kürzere Wege helfen», sagt Moeckli. Allerdings sei das auch bei Benedikt Würth (Mitte) der Fall, der gute Beziehungen zur Kantonshauptstadt pflegt. Insofern mag Silvano Moeckli für die Stadt auch nicht schwarzmalen. «Sie war sehr lange mit mindestens einer Stimme vertreten, und sie wird es auch in Zukunft mit Sicherheit wieder sein.»

Scheitlin: Wohnort ist zweitrangig

Alt Stadtpräsident Thomas Scheitlin Bild: Donato Caspari / chmedia

Thomas Scheitlin, von 2006 bis 2020 St.Galler Stadtpräsident, hat jahrelang gut mit den Ständerätinnen und Ständeräten zusammengearbeitet. Nicht in einem institutionellen Austausch, wie er auf Anfrage betont, dafür immer wieder themenbezogen. Etwa, was den Ausbau der Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs betrifft.

Gerade in der Kombination Paul Rechsteiner und Karin Keller-Sutter habe man diverse Erfolge verzeichnen dürfen. Entscheidend, sagt Scheitlin, sei aber nicht der Wohnort der Ständerätinnen und Ständeräte gewesen. Sondern die Bereitschaft, regionale Anliegen parteiübergreifend anzupacken. Auch mit Benedikt Würth sei dies immer wieder gelungen.

Städtespezifische Anliegen gebe es auf dieser Ebene ohnehin selten, und wenn, dann würden sie via Städteverband in den National- oder Ständerat getragen. Auf das Beispiel des Standortentscheids für das Bundesverwaltungsgericht angesprochen, sagt Scheitlin: «Auch in diesem Fall hat es Früchte getragen, dass Stadt- und Kantonsregierung sowie die kantonale Vertretung in Bern an einem Strang gezogen haben.» Wo die damaligen Ständeräte wohnten, sei insofern zweitrangig.

Rechsteiner: Politische Orientierung ist entscheidend

Was sagt Paul Rechsteiner dazu, dass er vorerst der letzte Ständerat aus der Stadt St.Gallen bleibt? Auch er ist überzeugt: «Nicht nur der Wohnort zählt.» Entscheidend für die Stadt St.Gallen sei stattdessen die politische Orientierung der Ständeräte. «Ausschlaggebend für den Standort St.Gallen ist das starke Engagement für die Bahn und die Weiterentwicklung der Bahnverbindungen.» Wichtig für die Stadt seien darüber hinaus die Bildungsinvestitionen.

Zusammen mit Karin Keller-Sutter und später mit Benedikt Würth habe man in diesem Zusammenhang grosse Verbesserungen erreicht, etwa den Ausbau der Bahnverbindungen zwischen Zürich und St.Gallen, in Richtung Rheintal-Chur, aber auch die internationale Strecke nach München und die schnelle Verbindung nach Konstanz mit der Weiterentwicklung zum Spangenzug nach Basel. Rechsteiner sagt: «Grosse Herausforderungen stehen ausserdem bevor, insbesondere der Korridor Winterthur–St.Gallen.»

Die politisch breit abgestützte St.Galler Vertretung im Ständerat sei für das in den letzten Jahren Erreichte ein Erfolgsrezept gewesen. Klar, wen er lieber an der Seite von Benedikt Würth sehen möchte: «Mit Barbara Gysi aus der städtischen Region Wil würde diese politisch breite Abstützung der zentralen St.Galler Anliegen fortgesetzt.» Wil sei schliesslich eine wichtige Region an der zentralen Achse Zürich–St.Gallen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen