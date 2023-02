Politik Busangebot, Deponie und interaktive Screens: Darüber berät das Gossauer Stadtparlament am Dienstag An der Parlamentssitzung vom 28. Februar ist eine Teiländerung der Schutzverordnung in Zusammenhang mit der Deponie Radmoos traktandiert. Weiter beantwortet der Stadtrat das Postulat zum Busangebot. Dieses soll frühestens 2025 angepasst werden. 28.02.2023, 05.00 Uhr

Die Parlamentssitzung findet im Fürstenlandsaal statt und ist öffentlich. Arthur Gamsa (10.01.2023)

Das Gossauer Stadtparlament trifft sich in dieser Woche zum zweiten Mal in diesem Jahr im Fürstenlandsaal. An der Sitzung vom 28. Februar entscheiden die 30 Parlamentsmitglieder über eine Teiländerung der Schutzverordnung im Zusammenhang mit der geplanten Deponie Radmoos. Das Projekt tangiert unter anderem zwei Hecken, die in der Schutzverordnung von 1982 als Naturobjekte gelistet sind, wie aus einer Mitteilung der Stadt Gossau hervorgeht. Für den Deponiebetrieb sollen die Hecken entfernt und an einem Ersatzstandort neu gepflanzt werden. Dazu muss die Schutzverordnung im Gebiet Waldau-Radmoos geändert werden.