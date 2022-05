905 Einwohner suchen Präsidenten: Berg SG schaltet Inserat

Politik 905 Einwohner suchen Oberhaupt: Wie die Gemeinde Berg das Präsidium besetzen will Sie suchen nach einer neuen Herausforderung? Sie sind eine integre Persönlichkeit, haben betriebswirtschaftliche Kenntnisse und können auf die Anliegen der Dorfbevölkerung verständnisvoll eingehen? Dann könnten Sie vielleicht neue Präsidentin, neuer Präsident von Berg SG werden. Per Inserat schreibt die Gemeinde die Stelle aus. 05.05.2022, 05.00 Uhr

Schlüsselübergabe: Damals Neu-Gemeindepräsident Sandro Parissenti (rechts) bekam von Alt-Gemeindepräsident Paul Huber den Schlüssel fürs Büro und einen Schirm, damit er nicht im Regen steht. Bild: Ralph Ribi (Berg SG, 4. Januar 2017)

«Berg liegt abseits des Durchgangsverkehrs in ländlicher Umgebung mit herrlichem Blick weit über den Bodensee.» So beschreibt sich die Gemeinde auf der eigenen Website. Das Postauto fährt im Halbstundentakt, St.Gallen, Arbon und Rorschach sind nah, es gibt einen Nationalstrassenzubringer, ein Naturschutzgebiet und «eine Anzahl bemerkenswerter Sehenswürdigkeiten». Diese Idylle will regiert werden.

Da der amtierende Gemeindepräsident Sandro Parissenti per 31. Dezember zurücktreten wird – er möchte sich Anfang 2023 beruflich neu orientieren –, sucht die Gemeinde jetzt eine neue Präsidentin, einen neuen Präsidenten. Am 3. Mai wurde das Inserat geschaltet. Eine Findungskommission (Fiko) soll bei der Suche helfen.

Das Besondere: In der Berger Findungskommission sitzen keine Mitglieder der Ortsparteien, wie sonst bei so einer Suche üblich ist. In Berg gibt es keine Ortsparteien, die Gemeinde ist zu klein dafür. In der Berger Fiko wirken normale Bergerinnen und Berger. Vielleicht ist deshalb «ein gewisses politisches Flair» nur «von Vorteil» und keine Hauptvoraussetzung, um sich für das Präsidium zu bewerben.

Die Gemeinde bitte «sorgfältig weiterentwickeln»

Während andere Gemeinden mit Inseraten auffallen wollten («Muolen bewirbt sich bei menschenliebender und bodenständiger Persönlichkeit»), sucht Berg, «eine attraktive und familienfreundliche Wohngemeinde im ländlichen Raum», einfach eine «führungsstarke und engagierte Persönlichkeit».

Die neue Gemeindepräsidentin, der neue Gemeindepräsident soll zudem integer und kommunikativ sein. Wichtige Voraussetzung für den Job, der in einem 50 bis 80 Prozent Pensum zu bewältigen sei: Führungserfahrung und betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Das Präsidium wird als «spannende und verantwortungsvolle Aufgabe» angepriesen. Das Amt erfordere aber auch «Aufgeschlossenheit und die Begabung, auf die Anliegen der Bevölkerung verständnisvoll einzugehen». Der Gemeinderat sei ein eingespieltes Team, zusammen mit diesem und der Bürgerschaft gelte es, die Gemeinde sorgfältig weiterzuentwickeln.

Pensum und Aufgaben? Die können abgestimmt werden

Dann klingt das Inserat dann doch noch ein bisschen, als wolle man sich selber bei Kandidatinnen und Kandidaten bewerben: Die Finanzen seien gesund, die Einwohnerschaft aufgestellt, es würden spannende Entwicklungsprojekte warten. Zudem könnten Pensum und Aufgaben auf familiäre Bedürfnisse und berufliche Qualifikationen abgestimmt werden.

Gemäss Statistikdatenbank lebten 2021 in Berg 905 Personen. Ob sich von ihnen jemand für das Präsidium bewerben wird? Die Frist läuft bis 31. Mai. Dann wird die Kommission die Bewerbungen prüfen und die Bewerberinnen und Bewerber zu Gesprächen einladen. Am 25. September soll gewählt werden. Damit am 1. Januar 2023 die neue Gemeindepräsidentin, der neue Gemeindepräsident das Amt antreten kann. (miz)