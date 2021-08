Poker: Goldacher eröffnet Spielcasino im Osten von St.Gallen

Poker «Wir sind kein Las Vegas»: In der Stadt St.Gallen eröffnet im Herbst ein Kleincasino Bereits künden Plakate das neue City Casino an der Rorschacher Strasse 243 an. Ab Oktober soll hier gespielt werden. Allerdings sind die Spieleinsätze im kleinen Casino deutlich tiefer als im Grand Casino an der St.-Jakob-Strasse. Möglich macht dies ein neues Gesetz. Sandro Büchler 24.08.2021, 05.00 Uhr

Der 51-jährige Goldacher Mustafa Erdogdu will im Oktober das City Casino an der Rorschacher Strasse 243 eröffnen. Bild: Sandro Büchler (23. August 2021)

Mustafa Erdogdu steht zwischen einem Pokertisch und gerade neu eingetroffenen Spielautomaten und sagt: «Ich bin eigentlich gar kein Spieler, kein Zocker. Zuletzt war ich vor ungefähr 20 Jahren im Casino in Bregenz. Im St.Galler Casino war ich noch gar nie.» Doch Erdogdu eröffnet bald sein eigenes Casino. Anfang Oktober soll der Betrieb im Neudorf an der Rorschacher Strasse 243 seine Tore öffnen.

Das vom Verein City Casino betriebene Lokal wird aber längst nicht so gross werden wie das Grand Casino im Gebäude des Radisson Blu Hotels an der St.-Jakob-Strasse. Das neue Casino im Osten von St.Gallen – an der Kreuzung, wo die Rehetobelstrasse abzweigt – wird auf rund 85 Quadratmetern und drei Räumen verteilt zwei Pokertische und vier Automaten anbieten. Auch ein Raucherraum mit vier Kartenspieltischen und eine kleine Bar gehören zur Ausstattung.

Trumpf sind regelmässige Pokerturniere

Vereinspräsident Erdogdu sagt, die Türen stünden allen offen, alle seien willkommen. «Hier soll man unkompliziert seinem Hobby frönen können.» Es gebe viele, die ein grosses Spielcasino verunsichere. «Sie haben Angst, viel Geld zu verlieren.» Im City Casino seien die Einsätze kleiner, das Risiko tiefer. Sie bewegen sich zwischen 10 und maximal 100 Franken, sagt der 51-jährige Österreicher.

«Geht es nur um kleine Beträge, ist die Stimmung entspannter. Bei uns steht die Geselligkeit im Zentrum, nicht das Spiel an sich. Wir sind kein Las Vegas.»

Und im Gegensatz zu den grossen Casinos gehe man es im City Casino sportlich an. Es brauche keine Krawatte, kein Hemd oder ein Abendkleid. Neben Sportwetten und Lotto setzt Erdogdu in seinem Betrieb hauptsächlich auf Pokerturniere. «Zu Beginn sind drei bis vier Turniere pro Woche geplant. Die können jeweils vier bis sechs Stunden dauern.»

«Demnächst hier»: Bereits machen Werbebanner an Fenster und Türen auf den künftigen Spielbetrieb aufmerksam. Bild: Sandro Büchler (23. August 2021)

An sieben Tagen in der Woche von 11 bis 1 Uhr, Freitag- und Samstagnacht bis 3 Uhr, soll das neue Casino öffnen. «Zudem planen wir eine Ladys Night», sagt Erdogdu. Es sei ein viel geäussertes Bedürfnis, dass sich Frauen unter ihresgleichen treffen und spielen können.

Kanton passt Geldspielgesetz an

Überhaupt möglich macht das neue Angebot ein angepasstes Gesetz. Im vergangenen November setzte der Kanton St.Gallen ein neues Geldspielgesetz in Kraft. So sind neu Pokerspiele um Geld auch ausserhalb von konzessionierten Spielcasinos zugelassen. «Allerdings sind nur Pokerspiele in Turnierform und mit bescheidenen Einsätzen erlaubt – höchstens 200 Franken pro Spielerin oder Spieler», teilte der Kanton bei der Einführung mit.

Erdogdu erfährt während des zweiten Lockdowns im Frühling vom angepassten Gesetzestext. In seinem Umfeld wollten viele in einer legalen Runde Poker spielen.

«Obwohl es neu erlaubt ist, gibt es ein solches Kleincasino noch gar nicht. Bisher hat niemand beim Kanton einen Antrag dafür gestellt.»

Der Goldacher beginnt zu überlegen, kalkuliert die Kosten, spricht mit Casinobetreibern in anderen Kantonen.

Ein einwandfreier Leumund ist Pflicht

Den Instagram-Account für das Kleincasino hat Mustafa Erdogdu bereits lanciert. In den kommenden Wochen wird die Website aufgeschaltet. Bild: Sandro Büchler (23. August 2021)

Erdogdu ist ein Unternehmer mit dem Händchen für Neues. Nur ein paar Häuser weiter vom baldigen Casino betreibt er seit fünf Jahren das Trainings- und Fitnessstudio Impuls 20. Dort behandelt er Hochleistungssportler – darunter einige Profifussballer – mit Elektrostimulationen, damit deren Muskeln schneller regenerieren.

Auch eine sogenannte Eissauna bietet das Studio an – diese soll das Körpergewicht reduzieren, das Immunsystem verbessern und bei Arthrose oder Rheuma helfen. «Es ist die einzige Eissauna weit und breit», sagt Erdogdu. Als Unternehmer sei er interessiert an Dingen, die es bislang nicht oder erst spärlich auf dem Markt gebe. Mit der Eissauna und dem Casino leiste er Pionierarbeit.

Dieses Vorgehen weckt Interesse. «Ich bekomme bereits jetzt Anfragen, wie man ein solches Kleincasino aufzieht.» Denn der Papierkrieg bis dahin sei nicht zu unterschätzen: Lizenzen, Nachweise, ein Auszug aus dem Betreibungsregister und dem Strafregister.

Mustafa Erdogdu sagt, dass bereits die ersten Interessenten an die Scheiben klopfen und fragen, wann es losgehe. Bild: Sandro Büchler (23. August 2021)

«Man muss eine weisse Weste haben, um ein Casino eröffnen zu können.»

Das City Casino werde keine Spielhölle mit dubiosen Gestalten im Hinterzimmer, wie man es vielleicht aus Filmen kenne. «Damit hat das nichts zu tun, bei uns ist alles offiziell – und unsere Tür steht allen offen.»

Mittlerweile hat Erdogdu die Bewilligung des Kantons, auch der Bund hat grünes Licht gegeben für das kleine Casino. Bis am 1. September liegt nun noch das Baugesuch zur Umnutzung des bereits zuvor von einem Verein genutzten Lokals öffentlich auf.