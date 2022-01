Poetry Slam: Pierre Lippuner baut in Süd Bar offene Bühne auf

Poetry Slam Die St.Galler «Slammily» bekommt ein Baby – und lädt zum Dichterduell in der Süd Bar Die St.Galler Slam-Szene vergrössert sich: Eine junge Truppe baut in der Süd Bar eine offene Bühne für neue Talente und Experimente auf. Der kleine Sonntagabend-Anlass ist als Kontrastprogramm zu den grossen Slams in der Grabenhalle gedacht. Melissa Müller 15.01.2022, 05.00 Uhr

Pierre Lippuner und Piera Cadruvi laden zum Slam in der Süd Bar. Bild: Belinda Schmid

Schreiben Sie gern und haben ein paar Liebesgedichte in der Schublade, einen Reim oder gar eine Wutrede? Träumen Sie davon, damit vor Publikum aufzutreten? Dann haben Sie am 16. Januar, 19 Uhr, in der Süd Bar Gelegenheit dazu. Dort findet ein «Ost Süd Slam» statt, ein Wettstreit der Dichterinnen und Dichter.

Das Programm steht zwar, aber auch spontan Entschlossene sind willkommen und können die Bühne erobern. «Bei uns kann man seine Texte vor kleinem Publikum erproben», sagt Piera Cadruvi. Die Kommunikationsfachfrau mit kurzem rosa Haar und Bündner Dialekt wird zusammen mit der Vorarlbergerin Ines Strohmaier durch den Abend führen. Ihr Tipp an die Newcomer:

«Traut euch! Egal welches Alter und welches Geschlecht.»

Die «Slammily» sei offen für alle, von der pubertierenden Rotzgöre bis zum pensionierten Primarlehrer.

Es bewegt sich etwas in der St.Galler Poetry-Slam-Szene. Hinter dem «Ost Süd Slam» in der Süd Bar stehen fünf Ostschweizer Slam-Poeten: Fabian Engeler, Piera Cadruvi, Pierre Lippuner, Stefan Weisskopf und Stefanie Rohner. Sie lösen die Slam-Veteranen Richi Küttel, Etrit Hasler und Ralph Weibel ab, die mit ihrer Lesebühne «Tatwort» aufgehört haben.

Erfahrene und Neulinge geben sich die Klinke in die Hand

Die fünf Poeten wollen die Szene in St.Gallen aufmischen – und mit ihrem Event, der alle sechs Wochen stattfinden soll, Schwung in den Sonntagabend bringen, an dem in der Stadt sonst fast nichts los ist.

Sie verstehen sich jedoch nicht als Konkurrenz zu Lukas Hofstetter, der in der Grabenhalle regelmässig und mit Erfolg grosse Slams veranstaltet. «Bei uns soll es experimenteller, wilder und unorganisierter zu und her gehen», sagt Pierre Lippuner. Man setze auf die intimere Stimmung in Süd Bar, mit rund 60 Gästen. Es soll ein inspirierender Abend werden, an dem nicht nur lustige, sarkastische und absurde, sondern auch ernste und traurige Texte vorgetragen werden. Der Eintritt kostet 15 Franken. Auch erfahrene Slammer wie Gregor Stäheli zeigen am Oberen Graben 3, was sie drauf haben. In einem seiner Texte geht es darum, wie er eine Hotline mit Fragen nach dem Sinn des Lebens nervt. Pierre Lippuner sagt: «Die schönsten Veranstaltungen sind klein und gemütlich.»

Mit Slammen die Schüchternheit überwinden

Der 30-jährige Spielentwickler und Grafiker ist seit 15 Jahren in der Slam-Szene aktiv, die sich selbst liebevoll «Slammily» nennt. Seine ersten Versuche auf der Bühne startete Lippuner als Teenager. Er war schüchtern und introvertiert, Small Talk ist ihm bis heute zuwider. Ein Lehrer meinte, Pierre sei so ruhig, dass man manchmal gar nicht merke, dass er da sei. Das änderte sich, als Pierre den Slammer Richi Küttel kennen lernte, der an der Schule einen Workshop gab. Er ermutigte die Jugendlichen zu schreiben und sich mit ihren Texten auf die Bühne zu wagen. «Der Slam hat mir geholfen, aus mir heraus zu gehen», sagt Pierre Lippuner. Er bewundert Küttels Texte, etwa über einen Spitex-Mitarbeiter, der für die Senioren Joints dreht, statt nur Essen auszuliefern. «Er ist mein Slam-Papi, mein Vorbild und Mentor.»

Inzwischen geht Lippuner selbst an Schulen und hält Vorträge über die Anfänge des Slams: Wie Bauarbeiter Marc Smith den Dichterwettstreit in Chicago Mitte der Achtziger ins Leben rief. Bei einem Slam bewerten eine Jury und ein Publikum die Liveperformance. Zu gewinnen gibt’s eine Flasche Schnaps, welche die Siegerin oder der Gewinner meist noch auf der Bühne köpft und mit den anderen teilt. «Den meisten Slammern ist es egal, wer gewinnt», sagt Pierre Lippuner.

«Die ‹Slammily› ist eine linke und soziale Szene.»

Die Szene hat sich in den letzten Jahren jedoch professionalisiert und hat ihre Unschuld verloren. Sie hat Comedy-Stars wie Lara Stoll, Renato Kaiser und Hazel Brugger hervorgebracht, die im Fernsehen auftreten und davon leben. Gross im Kommen ist die Staader Kunststudentin Miriam Schöb, die für den Swiss Comedy Award nominiert war.

Wenige schaffen den Durchbruch

Wollen auch Cadruvi und Lippuner medial durchstarten? «Nein, ich habe einfach nur Freude an der Sache», sagt Piera Cadruvi, die feministische Texte schreibt, in denen sie Rollenbilder hinterfragt. Die Domat-Emserin hat auch schon einen Brief an SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher als Slam vorgetragen. Auch Lippuner hat keine Ambitionen, sein Brot mit Slammen zu verdienen. Ohnehin schaffe nur ein winziger Prozentsatz den Durchbruch. Für die meisten Slammer seien die Auftritte ein «Spassding».

Statt auf das Schreiben konzentriert sich Lippuner verstärkt darauf, andere zu fördern und im Hintergrund die Fäden zu spannen. Am 22. bis 24. September organisiert er in St.Gallen die erste internationale Jugend-Slam-Meisterschaft mit 60 U20-Talenten.

Wer Texte und Lust auf die Bühne hat, kann sich bei Pierre Lippuner melden: events@solarplexus.ch