Podiumsdiskussion zu den St.Galler Marktplatzmillionen: Viel weniger emotional und ruhiger als bei den ersten zwei Anläufen Am 27. September entscheidet das Stadtsanktgaller Stimmvolk über den dritten Anlauf zur Neugestaltung von Marktplatz und Bohl. Es soll für den städtischen Anteil an den Kosten einen Rahmenkredit von gut 29 Millionen Franken sprechen. Am Dienstag kreuzten Befürworter und Gegner des Projektes im Pfalzkeller die Klingen. Reto Voneschen 02.09.2020, 15.11 Uhr

Tagblatt-Podium zu den Marktplatzmillionen im Pfalzkeller (von links): GLP-Stadtparlamentarier Marcel Baur, Stadträtin Maria Pappa und SVP-Stadtparlamentarier Donat Kuratli. Links aussen Daniel Wirth, rechts aussen Luca Ghiselli von der «Tagblatt»-Stadtredaktion. Bild: Nik Roth (1.9.2020)

Eines ist nach der «Tagblatt»-Podiumsdiskussion klar: Der dritte Anlauf für einen neuen St.Galler Marktplatz könnte am 27. September eine Mehrheit beim städtischen Stimmvolk finden. Es gibt zwar Kritiker, die Vorlage ist aber erheblich weniger umkämpft als es noch ihre beiden Vorgängerinnen waren. Im Pfalzkeller ging's am Dienstagabend zwar lebhaft, aber erheblich weniger emotional zu und her als an Podien vor den Abstimmungen von 2011 und 2015.