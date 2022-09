Rorschacherberg: Raphael Frei und Patrick Trochsler debattieren

Podium Patrick Trochsler und Raphael Frei kreuzen die Klingen: So verlief das «Tagblatt»-Podium zur Gemeindepräsidiumswahl in Rorschacherberg Soll der Steuerfuss weiter sinken? Braucht Rorschacherberg ein richtiges Dorfzentrum? Soll eine Fusion zur Stadt am See nochmals geprüft werden? Diesen und weiteren Fragen haben sich die beiden Kandidaten für das Gemeindepräsidium Rorschacherberg am Donnerstag beim «Tagblatt»-Podium gestellt. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 02.09.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Diskutieren über die Zukunft der Gemeinde Rorschacherberg: Moderator Daniel Wirth, FDP-Kandidat Raphael Frei, Mitte-Kandidat Patrick Trochsler und Moderator Rudolf Hirtl (von links). Bild: Ralph Ribi

Diese Ersatzwahl bewegt: 260 Frauen und Männer sind am Donnerstag in den Mehrzwecksaal in Rorschacherberg gekommen, um zu sehen, wie sich die beiden Kandidaten für das Gemeindepräsidium am «Tagblatt»-Podium schlagen. Am 25. September entscheiden die Stimmberechtigten, wer Nachfolger von Beat Hirs (FDP) wird, der das Amt Ende Jahr abgibt.

Für die Freisinnigen tritt Raphael Frei (42) an, Schulleiter, Kantonsrat und FDP-Kantonalpräsident. Für die Mitte steigt Patrick Trochsler (49) ins Rennen, UBS-Geschäftsstellenleiter in Rorschach und politischer Quereinsteiger. Moderiert wird der Anlass von den beiden «Tagblatt»-Journalisten Daniel Wirth und Rudolf Hirtl.

Volles Haus am «Tagblatt»-Podium in Rorschacherberg. Bild: Ralph Ribi

Die Gäste erleben ein spannendes Podium, bei dem sich die beiden Kandidaten auf Augenhöhe begegnen. Es zeigt sich dabei, dass Trochsler und Frei in vielen Fragen ähnlich ticken. Im Verlauf der Diskussion kristallisieren sich bei einigen Punkten aber doch Unterschiede heraus. Über folgende Themen wird an diesem Abend gesprochen:

Als Erstes geht es um die Finanzpolitik, oder genauer: die Steuern. Der Gemeindesteuerfuss von Rorschacherberg beträgt derzeit 93 Prozent. Das ist im kantonalen Vergleich zwar tief, im regionalen Vergleich aber relativ hoch. Beide Kandidaten sind sich einig, dass der Steuerfuss eine wichtige Rolle spielt. «Wir konnten in den letzten Jahren alle davon profitieren, dass der Steuerfuss gesunken ist», sagt Trochsler. Sein Ziel wäre es, das jetzige Niveau zu halten. «Bei weiterem Wachstum wäre es natürlich gut, wenn wir noch Luft nach unten hätten.»

Auch Frei fände es schön, wenn der Steuerfuss noch weiter sinken könnte. «Wenn es uns gelingt, neue Bewohnerinnen und Bewohner anzulocken und neue Plätze für das Gewerbe zu schaffen, steigt das Steuersubstrat und wir könnten wieder senken.» Gleichzeitig betonen beide Kandidaten, wie wichtig es sei, dass die Gemeinde die Finanzplanung sorgfältig angehe – gerade im Hinblick auf kommende Investitionen. «Es stehen wichtige Projekte an», sagt Trochsler. Frei ist gleicher Meinung und nennt als Beispiele die strategische Schulraumentwicklung und den Seeuferweg.

Im Jahr 2014 wurde eine Fusion von Rorschach, Rorschacherberg und Goldach an der Urne abgelehnt. In Rorschacherberg sagten 63 Prozent Nein zu einer Stadt am See. Einen neuen Anlauf dürfte es weder unter Gemeindepräsident Frei noch unter Gemeindepräsident Trochsler geben. «Das Ergebnis der Abstimmung war klar, eine Fusion ist momentan vom Tisch», sagt Frei. Auch Trochsler betont:

«Das ist für mich keine Option, den Volkswillen gilt es zu akzeptieren.»

Wichtig sei für ihn aber, dass die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden nicht gebremst werde, sagt der Mitte-Kandidat. Auch Frei spricht sich für eine Kooperation bei spezifischen Projekten aus: «Es ist richtig, dass man beispielsweise beim Strassenbau oder ÖV-Projekten zusammenarbeitet.»

Apropos Zusammenarbeit: Rorschacherberg profitiert von der Stadt Rorschach, die viele Zentrumsaufgaben übernimmt – Stichworte sind Kultur, Bäder, Tourismus. Moderator Rudolf Hirtl will von den Kandidaten wissen, ob sich Rorschacherberg nicht stärker an den Kosten dieser Zentrumslasten beteiligen sollte, anstatt den eigenen Steuerfuss zu pflegen. Für Trochsler ist wichtig, dass diese Themen gemeinsam diskutiert werden. Beispielsweise bei einer möglichen Sanierung des Strandbads Rorschach sei es nicht mehr als fair, wenn sich Rorschachberg beteilige, findet er:

«Es ist ein Geben und ein Nehmen.»

Patrick Trochsler tritt als Quereinsteiger an. Bild: Ralph Ribi

Die Gemeinden müssten in jenen Bereichen besser zusammenarbeiten, wo es funktioniere, antwortet Frei. Das Thema Alter beispielsweise müsse man gemeinsam anschauen, genauso wie die Mobilität, den ÖV, die Velowege. Der FDP-Kandidat betont: «Wenn wir es schaffen, uns einzubringen und auch mitzufinanzieren, sind wir auf einem guten Weg.»

Am Rand der Gemeinde Rorschacherberg ist ein Autobahnzubringer geplant. Wie wichtig ist dieses Millionen-Vorhaben für die Gemeinde? Es sei sehr nützlich, sagt Trochsler, weil es den Anschluss nach St.Gallen erleichtere. «Wir haben auf freiwilliger Basis entschieden, dieses Projekt zu unterstützen.» Frei sagt, der Autobahnanschluss sei für ihn als Präsident der IG Mobil eine Herzensangelegenheit:

«Ich bin überzeugt, dass er für uns in Rorschacherberg wertvoll ist.»

Auch mit Autobahnanschluss bleibt Rorschacherberg indes ein Dorf ohne richtiges Dorfzentrum. Würden die Kandidaten das ändern wollen? Aufgrund der geografischen Lage und der Länge der Gemeinde sei es schwierig, ein Zentrum zu kreieren, sagt Trochsler. Rorschacherberg brauche darum ein gutes und lebendiges Quartierleben. «Mein Ziel als Gemeindepräsident wäre es, den Austausch zwischen den Quartieren mit gewissen Projekten zu fördern.» Frei betont, man müsse kein Dorfzentrum erzwingen. «Die Frage ist: Wo entsteht das Quartierleben? Der Kitt, der das Dorf zusammenhält?» Rorschacherberg lebe, betont er.

«Das Dorf braucht kein konkretes Zentrum.»

Rorschacherberg lebt auch dank der Vereine. Wie wichtig diese seien und wie sie diese unterstützen würden, ist eine weitere Frage, die Frei und Trochsler beantworten müssen. Letzterer sagt, Vereine seien wichtig, damit sich die Menschen treffen könnten. «Zu einer aktiven Gemeinde gehört ein aktives Vereinsleben.» Frei erzählt, er habe als Präsident der Sprachrohrgruppe Rorschacherberg jedes Jahr einen Austausch mit den Gemeindevertretern. Grösstes Anliegen der Vereine in den letzten Jahren war die vergünstigte Nutzung der Gemeindeinfrastruktur. In diesem Bereich hat sich mittlerweile auch tatsächlich etwas getan.

Die mögliche Energiekrise im Winter ist derzeit in aller Munde. Ob die vielen Laternen an der Rorschacherberger Hauptstrasse trotzdem leuchten sollen oder es hier noch Sparpotenzial gebe, will Moderator Daniel Wirth von den Kandidaten wissen. Für Frei ist klar: «Wir können die Laternen in der Nacht nicht einfach abstellen.» Diese seien wichtig für das Sicherheitsgefühl, etwa von Frauen, die vom Bahnhof kommen. «Es muss aber nicht jede Laterne brennen, es reicht auch jede zweite.»

Energiesparen sei ein wichtiges Thema, bei dem die öffentliche Hand als Vorbild vorangehen müsse, betont Trochsler. Diese müsse Möglichkeiten zum Energiesparen prüfen und auch umsetzen. Schon heute brenne die Strassenbeleuchtung nicht die ganze Zeit durch, sondern werde ab einer gewissen Zeit reduziert. Er für sich habe bereits entschieden, bei sich zu Hause dieses Jahr keine Weihnachtsbeleuchtung aufzuhängen, so Trochsler. Und er ergänzt:

«Vielleicht kommen wir zum Kerzenlicht zurück und können so für weihnachtliche Stimmung sorgen.»

Als gegen Ende des Podiums das Publikum Fragen stellen kann, wird vor allem Raphael Frei in die Mangel genommen. Es geht darum, wie er alle seine Ämter und Engagements – Gemeindepräsident, Kantonsrat, Parteipräsident, Chorleiter – zeitlich unter einen Hut bringen würde. Ob er ein Teilzeit-Gemeindepräsident wäre. Eine Frau fragt, wie lange er denn bleiben würde, denn sie habe gehört, er strebe eigentlich ein anderes Amt an. Sie will damit andeuten, dass ihn die Regierung reizt. Frei sagt:

«Ich bin hier, um Gemeindepräsident zu werden. Dafür trete ich nun an.»

Raphael Frei muss sich kritischen Fragen stellen. Bild: Ralph Ribi

Und um etwas zu gestalten, brauche es zwei bis drei Amtszeiten. Gewisse Ämter und Engagements werde er als Gemeindepräsident aufgeben müssen, etwa das Amt im Krisenstab oder die Präsidien der IG Mobil und Sprachrohrgruppe. Er könne auch nicht gleichzeitig Geschäftsführer seiner beiden Firmen sein. Nicht festlegen will er sich bei der Frage, ob er das FDP-Kantonalpräsidium abgeben würde. Er stellt aber klar: «Das Gemeindepräsidium stünde immer an erster Stelle.»

Am 25. September gilt es ernst, der Wahlkampf geht in den Endspurt. Warum soll die Bevölkerung sie wählen? Frei sagt: «Ich bin Milizpolitiker und mache das mit Freude und Herzblut. Jetzt würde ich gerne vollamtlich politisch tätig sein.» Sein Netzwerk werde ihm dabei helfen, ist sich der Freisinnige sicher. Trochsler betont, nach 30 Jahren in der Finanzbranche sei für ihn nun der optimale Zeitpunkt für einen Wechsel. «Ich würde gern helfen, meine Heimat weiterzuentwickeln und zu gestalten. Ich bin ein Quereinsteiger, ja, aber nicht ohne Fähigkeiten und ohne Kenntnisse», so der Neo-Politiker. Wer mehr Stimmberechtigte von sich überzeugen kann, zeigt sich am Wahltag.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen