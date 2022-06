Podcast «Es war eine Wein-Idee»: Der Goldacher Felix Kuster und der Frauenfelder Christoph Dopp machen einen Podcast über das Leben als junge Väter Bis zu 500 Menschen hören jede Woche zu, wie Felix Kuster und Christoph Dopp über ihr Leben als junge Väter plaudern. Sie sprechen über die schönen und weniger schönen Seiten – und auch der eine oder andere Dad-Joke darf nicht fehlen. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 14.06.2022, 17.00 Uhr

Felix Kuster (links) und Christoph Dopp nehmen ihren Podcast «Take Dad» für einmal in Kusters Büro in Goldach auf. Bild: Donato Caspari (7. Juni 2022)

Der Laptop läuft, die Mikrofone sind eingesteckt, die Kopfhörer aufgesetzt. Alles ist bereit für die Aufnahme der 60. Folge des wöchentlichen Podcasts «Take Dad». Jetzt muss die gute Stunde nur noch mit Inhalt gefüllt werden. Das fällt dem Goldacher Felix Kuster (32) und dem Frauenfelder Christoph Dopp (42) aber leicht: «Uns gehen die Themen nie aus», sagen sie.

Diese Folge widmen sie etwa der Frage, wer «in die Kita gekotzt» hat. Und Kuster berichtet vom Vater/Kind-Treff und dem Schnuppermorgen in der Zwergen-Spielgruppe. Vor der Aufnahme sitzen die beiden in Kusters Büro in Goldach und erzählen, wie sie auf die Idee gekommen sind, einen Podcast über das Leben als junge Väter zu machen. Dopp sagt:

«Es war eine Wein-Idee, die während eines gemeinsamen Nachtessens entstanden ist.»

Dabei wurde auch über das Thema Podcasts gesprochen. «Wir haben gemerkt, dass es viele Mama-Podcasts gibt, aber wenige über das Leben als Väter», so Kuster. Das wollten sie ändern. Dann ging es ganz schnell. Innerhalb von einer Woche kreierte Dopp, der als selbstständiger IT-Berater tätig ist, eine Website und ein Logo.

Bis zu 500 Personen hören jede Woche zu

Erfahrung mit Podcast hatten beide keine. «Wir mussten uns zuerst informieren, wie das überhaupt funktioniert», sagt Kuster, der als Leiter Administration bei der Elektro Kuster GmbH arbeitet. Im März 2021 war es schliesslich so weit, die erste Folge von «Take Dad» wurde aufgezeichnet. Mittlerweile hören jede Woche zwischen 400 und 500 Menschen zu. Aus der Schweiz, aber auch aus Deutschland und Österreich.

«Das klingt nicht nach viel», sagt Kuster. Doch dafür, dass sie kein Medienhaus im Rücken hätten, seien die Zahlen aber beachtlich. Dass ihnen so viele Menschen zuhören, sei «ein schönes, aber auch ein komisches Gefühl», sagt Kuster. Das deutsche Magazin «Men's Health» hat «Take Dad» kürzlich zu einem von 38 Podcasts gekürt, den jeder Vater kennen sollte:

«In diesem unterhaltsamen und kreativen Podcast lassen die beiden jungen Väter Felix und Christoph ihre Woche Revue passieren.»

Zwei Väter, drei Söhne

Am Anfang sei er noch angespannt gewesen, wenn sie den Podcast aufgezeichnet haben, so Kuster. Mittlerweile nicht mehr. Sie würden sich so oder so gerne miteinander unterhalten.

«Jetzt läuft halt noch ein Mikrofon mit.»

Kennen gelernt haben sich Kuster und Dopp vor über 15 Jahren am Open Air St.Gallen, später wohnten sie in Winterthur zusammen in einer WG. Sie blieben auch danach immer in Kontakt. Sie heirateten beide und wurden Väter. Dopp hat einen Sohn, den 19 Monate alten Ben. Kuster hat zwei Söhne, den 2,5-jährigen Joris und den 11 Monate alten Levi.

Die Privatsphäre ist ihnen wichtig

Doch auch wenn die beiden freimütig aus ihrem Leben als junge Väter erzählen, ist ihnen die Privatsphäre wichtig. «Wir haben noch nie die Namen unserer Frauen erwähnt und auf Social Media zeigen wir keine Bilder von unseren Kindern», sagt Dopp. «Wir wissen auch nicht, wie der Podcast in einigen Jahren bei unseren Kindern ankommen wird.»

Bringen einander zum Lachen: Felix Kuster und Christoph Dopp. Bild: Donato Caspari

Normalerweise zeichnen Kuster und Dopp den Podcast virtuell auf. Am Dienstagabend, wenn die Kinder im Bett sind. Kuster sitzt dann in Goldach, Dopp in Frauenfeld. «Da kann es durchaus sein, dass das Babyfon mal abgeht und ich schnell weg muss», sagt Kuster und lacht. «Dann muss Christoph die Zeit überbrücken.» Denn geschnitten wird nicht, bevor der Podcast am Donnerstag erscheint.

Das Vaterleben ist nicht immer rosig

In ihrem Podcast plaudern die beiden Väter über die schönen Seiten des Vater-Seins (etwa in der Rubrik Breilight), aber auch über die weniger schönen Seiten (in der Rubrik Kackwindel). «Wir wollen auch zeigen, dass nicht immer alles rosig ist», sagt Dopp. «Wir reden einfach darüber, was wir erleben», betont Kuster.

Finanzielle Ziele haben Kuster und Dopp keine mit ihrem Podcast. Sie schalten auch keine Werbung. «Wir machen das, weil wir Spass daran haben», sagt Kuster. «Für uns ist es auch ein bisschen Selbsttherapie. Und eine Bestätigung, dass wir nicht alles falsch machen als Väter.» Und auch der eine oder andere Dad-Joke darf natürlich nicht fehlen.

Kuster wünscht sich Barnetta als Gast

Mittlerweile haben sie angefangen, Gäste einzuladen. Kürzlich sprachen sie mit Pascal Nufer, dem ehemaligen China-Korrespondenten von SRF. «Das war eine tolle Erfahrung», sagt Kuster. Weitere Gäste sollen folgen. Einen Wunsch hat Kuster: «Wir würden gerne einmal mit Tranquillo Barnetta sprechen.» Spannend fände er auch ein Live-Event mit den Hörerinnen und Hörern.

Wie lange wollen die beiden den Podcast noch machen? Immerhin geht es noch eine Weile, bis ihre Kinder erwachsen sind. Kuster sagt: «Solange wir noch Freude daran haben.» Kürzlich waren sie in Winterthur an einem Workshop mit Podcast-Experten. Es ging um die Frage, wie sie sich weiterentwickeln können. Das Ergebnis war laut Kuster:

«Wir werden noch mehr über Themen sprechen, bei denen wir anderer Meinung sind. Wir wollen mehr Kante zeigen.»

Damit endet das Gespräch. Die beiden Podcaster machen sich bereit für die Aufzeichnung – und schon bald heisst es: «Hier sind Felix und Christoph mit dem ‹Take Dad›-Podcast, Folge 60.»

Die Folgen von «Take Dad» gibt es auf allen gängigen Podcast-Portalen zu hören. Weitere Infos unter takedad.net.

