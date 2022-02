Fortitudo Gossau: Rene Ullmer ist kein dominanter Trainer.

Handball Plötzlich Chef – Rene Ullmer sieht sich bei Fortitudo Gossau nicht als dominanter Trainer Nach der langen Winterpause in der NLB geht es für die Handballer von Fortitudo Gossau endlich wieder auf Punktejagd. An der Seitenlinie steht Rene Ullmer, der Trainer, der nicht im Mittelpunkt stehen will. Fritz Bischoff Jetzt kommentieren 10.02.2022, 17.00 Uhr

Gossaus Trainer Rene Ullmer (Mitte) bespricht mit seinen Spielern die Taktik. Bild: Reto Martin

Von 2002 bis 2018 trainierten gerade einmal zwei Handballfachleute die Spieler von Fortitudo Gossau. Von 2002 bis 2012 hatte Predrag Borkovic, der mit dem Team 2008 in die NLA aufstieg, das Traineramt inne und von 2012 bis 2018 Rolf Erdin.

Verspäteter Auftakt in die Rückrunde Eigentlich hätte Fortitudo Gossau schon Ende Januar in die NLB-Rückrunde starten müssen, doch das Heimspiel gegen Baden musste wegen einiger Coronafälle abgesagt werden. Es findet neu am kommenden Mittwoch statt. Am Sonntagabend gastieren die Fürstenländer zum verspäteten Auftakt bei den Yellow/Pfadi Espoirs.

Als dieser seinen Rücktritt erklärte, wurde Markus Klemencic sein Nachfolger. Doch der Österreicher musste seinen Posten bereits nach der Hauptrunde der Saison 2018/2019 wieder abgeben. Ab Januar 2019 war dann Oliver Roth Teamchef. Doch der Thurgauer setzte seinem Engagement im September 2020 nach dem Abstieg in die NLB und zwei Siegen in den ersten beiden Partien im Fürstenland ein unerwartetes Ende, weil sich seine Vorstellungen nicht mehr mit jenen des Vereins deckten.

Innerhalb von nur zwei Jahren suchten die Gossauer bereits ihren dritten Trainer. Interimistisch übernahm Rene Ullmer die Führung. Der Vorarlberger war seit 2018 Assistenztrainer. Damals hatte ihn sein Landsmann Markus Klemencic angefragt, in der Schweiz aktiv zu werden.

Zum Chef aufgestiegen und doch ein Teil des Teams

Weil Ullmer seine Aufgabe als Not- und Übergangslösung gut erfüllte, wurde er auf Beginn des Jahres 2021 zum Hauptverantwortlichen befördert und ist seither für die Geschicke der Gossauer verantwortlich. Doch ins Rampenlicht ist der 38-Jährige bisher kaum getreten. «Ich bin nicht der Typ, der im Mittelpunkt stehen muss. Am Ende geht es für mich immer um das Team. Ich bin ein Teil dieses Teams. Ein Teil, der wohl der Chef ist und bei Niederlagen und Siegen hinzustehen hat, doch dies soll ohne grosses Aufheben geschehen», umschreibt der in Bregenz geborene und in Hard wohnhafte Vorarlberger seine Position. Fällt er dennoch hie und da auf, dann vor allem wegen seiner 22 Tattoos, die seinen ganzen Körper zieren.

Die 22 Tattoos, die den Körper von Rene Ullmer (links) schmücken, gelten mittlerweile als Markenzeichen des NLB-Trainers. Hier ist er im Gespräch mit seinem Assistenztrainer Raphael Kramer. Bild: Reto Martin

Begonnen hat die handballerische Laufbahn von Rene Ullmer als achtjähriger Junior bei Hard. «Ich war auf der linken Seite ein pfeilschneller Flügelflitzer», sagt Ullmer. Er hat bei seinem Stammverein alle Nachwuchsstufen durchlaufen, ehe er mit 21 Jahren die Aufnahme im Kader von Alpla Hard in der höchsten österreichischen Liga fand.

Bei den roten Teufeln vom Bodensee wurde für ihn der zeitliche Aufwand neben seiner beruflichen Ausbildung zum Einzelkaufmann dann aber zu gross, was einen Wechsel zu Lustenau und später zu Feldkirch nach sich zog. Schliesslich beendeten verletzungsbedingte Probleme im Knie und in der Achillessehne die Aktivzeit.

Einen Wechsel an den Spielfeldrand zweifelte Ullmer erst an

Die Trainerlaufbahn nahm mit 33 Jahren beim U16-Nachwuchs in Hard ihren Anfang. «Meine Passion für die Aufgabe mit Jugendlichen als Trainer zu arbeiten wurde immer grösser, was mir auch die Aufgabe als Regionalauswahltrainer in Vorarlberg eintrug. Doch als ich 2018 von Markus Klemencic als Assistent für Fortitudo angefragt wurde, war dies für mich doch sehr überraschend – ja, ich glaubte, das Ganze sei nur ein Spass», blickt er zurück.

Noch grösser war für ihn dann das Erstaunen, als er nach der Freistellung von Klemencic interimistisch gar die Hauptverantwortung zu übernehmen hatte. Unglücklich war er nicht, als Oliver Roth dann als Trainer verpflichtet wurde.

Schneller als gedacht wurde er im September 2020 dann abermals zum Interimstrainer. «Als mich der Forti-Präsident Franz Würth anfragte, ob ich Cheftrainer werden wolle, fiel mir die Entscheidung nicht leicht. Es bereitete mir einige Bauchschmerzen, mich zu entscheiden, denn irgendwie traute ich mir die Aufgabe nicht zu. Meine Partnerin ermunterte mich aber, das Ganze zu wagen und nicht so, wie es vielen Vorarlbergern eigen ist, zu zweifeln und zu lange zu überlegen.»

Rene Ullmer ist immer für einen Scherz zu haben mit seinen Spielern, was ihn als Trainer auch ausmacht. Bild: Reto Martin

Trotz Bauchschmerzen gefällt Rene Ullmer der Wechsel in die Chef-Etage

Die Zusage hat Rene Ullmer seither nicht bereut. Er fühle sich in seiner Rolle wohl, sei in diese hineingewachsen und habe mit Raphael Kramer auch einen sehr guten Assistenten. «Es passt auch in unserer Planung mit meinem Dreijahresvertrag, dass wir uns zwei Jahre ohne Druck in der NLB etablieren können, um dann in drei Jahren den Aufstieg ins Visier nehmen zu können.»

