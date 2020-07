Interview «Plötzlich leben viele ähnlich isoliert wie ich» – so erlebt die schwerkranke Goldacherin Karin Ochsner die Coronakrise in Australien Die an multiplen Allergien leidende Lehrerin Karin Ochsner lebt seit Jahren abgeschieden in Australien. Der Lockdown in New South Wales hat ihr den Alltag nicht erschwert, sondern enorm erleichtert. Sie sagt, weshalb das so ist, und wie es mit dem Crowdfunding für ihren Film «Mehr als Überleben» steht. Christa Kamm-Sager 03.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Indikator für ihre Gesundheit: «An meinen Händen merke ich eine allergische Reaktion zuerst.» Ashley Beer

Alle Substanzen und Materialien, auch körpereigene Bakterien, können bei Karin Ochsner eine allergische Reaktion auslösen. Deshalb kann sie nicht in einem Haus leben, hat dauernd Schmerzen und kann nur eingeschränkt arbeiten. Die Lehrerin aus Goldach hat im und am Meer am wenigsten mit ihrer multiplen Allergie zu kämpfen. Das Salzwasser und die trockene, sonnendurchflutete Meeresluft Australiens ermöglichen ihr einen erträglichen Alltag. An der Küste von New South Wales hat sie sich ein Leben aufgebaut, wo sie Allergenen ausweichen und als Surfcoach arbeiten kann. Sich in einer Stadt aufzuhalten ist für die 43-Jährige unmöglich geworden. Seit 17 Jahren lebt sie deshalb dieses Leben fernab der Zivilisation, die ihrer Gesundheit so schadet. Die Veranda eines Hauses ist ihr Dach über dem Kopf.

Karin Ochsner lebt immer draussen, entweder unter einer Blache oder unter dem Dach einer Veranda. zVg

Filmprojekt über ihren täglichen Kampf

Die Goldacherin ist zur Kämpferin gegen ihre multiplen Allergien geworden. Unermüdlich forscht sie weiter, findet heraus, was ihr schadet, was sie noch ohne Nebenwirkungen essen kann, welche Substanzen sie ganz meiden muss. Trotz ihrer Kämpfernatur und ihrer unerschütterlichen positiven Einstellung geht es nicht ohne Unterstützung: Ihre Freunde und Familie haben mit ihr zusammen ein Projekt auf die Beine gestellt, um ihrer seltenen Autoimmunerkrankung ein Gesicht zu geben. Mit einem Crowdfunding wurden in der Schweiz bereits über 16'000 Franken gesammelt für ein Filmprojekt über sie und ihren täglichen Widerstand gegen ihre Krankheit. Dieser Film soll helfen, Verständnis zu schaffen für ihr nicht alltägliches Leben, soll mit Informationen dazu beitragen, dass sie die Leute nicht als «Verrückte» abstempeln.

In den kürzesten Tagen des Jahres – bei uns die längsten – sprüht Karin Ochsner am Telefon vor Optimismus.

Karin Ochsner, wie geht es Ihnen in dieser speziellen Zeit?

Karin Ochsner: Covid-19 hat mein Leben wahnsinnig verändert. Ich habe mich schon sehr früh noch mehr in Selbstisolation begeben, als ich es eh schon mache, denn dieses Virus wäre für mich und meine kranke Lunge sehr gefährlich. Mein Bruder hat mir alle Informationen aus der Schweiz zusammengetragen – in der Schweiz wurden schon weit vor Australien Massnahmen ergriffen. Deshalb konnte ich mich gut vorbereiten, mich mit Nahrungs- und Desinfektionsmitteln eindecken.

Spüren Sie viel von den Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Australien?

Die schlimmsten Allergene für mich sind chemische Stoffe und alles rund um fossile Brennstoffe. Das Leben in Australien kam wegen des Lockdowns nahezu zum Stillstand, es gab viel weniger Verkehr, man durfte sich nur noch innerhalb des eigenen Postleitzahl-Kreises bewegen. Diese geringeren Emissionen hatten für mich sehr positive Folgen. Ich habe schon vor Corona viele Sicherheitsmassnahmen angewendet.

Für mich sind diese unsichtbare Gefahren schon lange Realität. Ich muss mich schon lange vor Schimmel, Bakterien und Viren schützen. Jetzt ist das plötzlich akzeptiert und die Menschen sehen ein, dass auch Unsichtbares gefährlich sein kann. Mein Alltag ist plötzlich dem Alltag von allen ähnlicher geworden.

Wie sind Sie in Kontakt zu Ihrem Umfeld geblieben?

Es ist für mich generell schwierig, auf normalem Weg soziale Kontakte zu pflegen, weil ich mich nur am Strand länger aufhalten und zum Beispiel nicht in ein Restaurant oder ins Kino gehen kann. Aber ich habe einen grossen Freundeskreis.

Ich bin unglaublich stark unterstützt worden in dieser Zeit. Viele Leute haben mir Hilfe angeboten und mir Medikamente und Essen gebracht.

Der Strand ist immer offen geblieben, ohne Touristen zwar, aber so waren wir Einheimischen unter uns. Ein grosses Glück war, dass wir in dieser Zeit geniale Wellen hatten – das viele Surfen hat mir enorm geholfen. Solange ich surfen kann, geht es mir gut. Da ich nicht so viele allergische Schübe hatte wie in normalen Zeiten, konnte ich viel klarer denken und viele Themen angehen und Auslösern für meine Allergieschübe besser auf die Spur kommen.

Solange Karin Ochsner surfen kann, geht es ihr gut. zVg

Haben Sie neue Erkenntnisse gewonnen?

Ja, auch deshalb, weil neuerdings «Arztbesuche» per Videocall möglich sind. Ich werde krank, wenn ich den öffentlichen Verkehr benutzen oder in ein Spital oder eine Arztpraxis muss und fliegen ist für mich ein Albtraum. Ein Spezialist aus Melbourne hat eine Behandlungsmethode für mich entwickelt, die mir hilft ein körpereigenes Bakterium zu bekämpfen, das starke Reaktionen bei mir auslöst. Diese Therapie wurde nur dank diesen Fernkonsultationen möglich.

Im Filmprojekt «Mehr als Überleben» soll ihr Alltag mit ihren riesigen Herausforderungen gezeigt werden. Wie weit sind die Filmaufnahmen fortgeschritten?

Wir haben vor dem Lockdown bereits viele Filmaufnahmen gemacht. Während des Lockdowns konnte die Filmcrew dann die Aufnahmen schneiden. Jetzt fehlen noch einige Filmtage. Es wird leider immer kälter, es regnet viel und die Sonne fehlt zunehmend. Das ist ganz schlechtes Wetter für mich, das ich eigentlich nicht aushalten kann. Ich brauche das Sonnenlicht für meine Gesundheit. Wenn der Film Ende September fertig ist, soll er hier vor Ort im Kino gezeigt werden und auch in der Schweiz wird es Vorführungen geben. Zudem wird er auf unserer Website aufgeschaltet.

Ashley Beer (links) und Melissa Pretorius (rechts) realisieren den Film über Karin Ochsner (Mitte). Die Aufnahme entstand vor der Coronakrise. zVg

Wie können Sie mit der Kälte umgehen?

Weil ich 24 Stunden am Tag draussen und oft im Wasser leben muss, um funktionsfähig zu sein, ist die Kälte eine riesige Herausforderung und schmerzhaft. Im Wasser ist mir jetzt meist sehr kalt, da mein Neopren zwei Grössen zu gross sein und Löcher haben muss, damit das Salzwasser hereinströmen kann. An Land habe ich jetzt aber ein Kleidungsstück gefunden, das ich tragen kann: Bademäntel aus Plüsch ertrage ich. Vorher zog ich es vor, zu frieren, statt Kleider anzuziehen, die einen allergischen Schub auslösen.

Was können Sie jetzt tun?

In der Regel muss ich in dieser Jahreszeit an einen wärmeren Ort umziehen. Dieses Jahr ist das mit grossen Umständen verbunden. Ich brauche ärztliche Zeugnisse für die Reisebewilligung, muss durch Polizei-Road-Blocks und brauche jemanden, der mich mit dem Auto 5800 Kilometer in den Norden fährt, weil ich viel Material mitnehmen muss. Ich möchte mich nach wie vor nicht unter zu viele Menschen wagen.

Wie sind die Temperaturen jetzt in New South Wales?

Sie schwanken zwischen 6 bis maximal 22 Grad. Dazu regnet es häufig und es bläst ein schneidender Wind.

Bei mir reagieren immer zuerst die Hände, wenn sich ein allergischer Schub anbahnt oder es kalt ist; sie sehen zur Zeit schrecklich aus.

Die Veranda, unter der ich lebe, hat zwar ein schützendes Dach, aber ich bin immer draussen und da wird es langsam ungemütlich.

Anfangs Jahr wüteten in Australien Buschbrände weit über dem normalen Mass. Wie sieht die Situation rund um die abgebrannten Wälder jetzt aus?

Über die Buschbrände spricht hier niemand mehr, weil jetzt so viel Regen fällt. Jetzt sind die vielen Überschwemmungen das grosse Thema und natürlich Covid-19. Ich hoffe, dass sich die Wälder wieder erholen werden.

Wie schaffen Sie es, trotz Ihrer herausfordernden Situation, so positiv zu bleiben?

Mein Leben ist nie langweilig – solange ich surfen kann bekomme ich die nötige Energie. Ich erhalte sehr viel Unterstützung.

Ich musste zuerst lernen, Hilfe anzunehmen, denn grundsätzlich würde ich lieber selber helfen. Aber ich würde ohne diese Hilfe nicht überleben.

Das Velo ist ihr Transportmittel. zVg

Ich habe zum Beispiel von Freunden aus der Schweiz ein E-Beachvelo erhalten. Dieses Velo erleichtert mir mein Leben ungemein, plötzlich bin ich etwas mobil und nicht immer auf andere angewiesen, um dorthin zu gelangen, wo ich hin muss. Ich hoffe, dass ich eines Tages vieles zurückgeben kann.

Ist es für Sie möglich, je wieder in die Schweiz zu kommen?

Das Leben in der Schweiz wäre für mich und meinen Körper eine zu grosse Herausforderung. Während den letzten zwei Schweizer Besuchen vor einigen Jahren ging es mir bald nicht mehr gut. Das Klima macht es schwierig, draussen zu leben und zu arbeiten. Der Ozean würde mir fehlen zum Kuren, Arbeiten und Surfen. Aber ich vermisse meine Freunde, Verwandten und Bekannten in der Schweiz.

www.mehr-als-ueberleben.ch