Porträt «Plötzlich hatten wir keine Aufträge mehr»: Diese Event-Planerinnen aus Mörschwil hatten sich mit ihrer Selbständigkeit einen Traum erfüllt – dann kam der Lockdown Die Schwestern Arijeta Gjonaj und Arijana Lekaj haben sich vor ein paar Monaten selbständig gemacht und ihre Eventfirma «Plan A Events» mit Sitz in Mörschwil gegründet. Alles lief wie am Schnürchen. Doch dann kam der Lockdown. Sie sagen: Ein Hochzeitsfest oder eine Geburtstagsparty ohne Abstandhalten und Desinfektionsmittel gibt es vorläufig nicht mehr. Marion Loher 24.07.2020, 20.00 Uhr

Arijana Lekaj (links) und Arijeta Gjonaj haben sich mit ihrer Selbstständigkeit einen Traum erfüllt. Bild: Nik Roth (13. Juli 2020)

Für Arijeta Gjonaj und ihre Schwester Arijana Lekaj hätte das Jahr nicht besser beginnen können. Die beiden Event-Planerinnen hatten ihr eigenes Unternehmen gegründet und bereits den ersten grossen Auftrag, ein Geburtstagsfest, in der Tasche. Die Anfragen häuften sich und für die Frühlingsmonate März und April waren schon einige Hochzeiten und Feiern eingeplant.

Doch dann kamen Corona und der Lockdown – und der erfolgreiche Start der beiden Jung-Unternehmerinnen war abrupt gestoppt worden. Alle Veranstaltungen wurden abgesagt, alle Buchungen storniert. «Es war ein Schock», sagt die 29-jährige Arijeta Gjonaj aus Mörschwil und ergänzt:

«Plötzlich hatten wir keine Aufträge mehr.»

Einbussen hielten sich im Rahmen

Zu Beginn machte ihnen, wie vielen anderen Selbständigerwerbenden auch, vor allem die Unsicherheit grosse Mühe. «Es gab Tage, da fragten wir uns, ob es das mit unserer Selbständigkeit gewesen ist», sagt die um drei Jahre jüngere Arijana Lekaj. Die beiden Schwestern liessen sich jedoch nicht entmutigen. Sie behielten ihren Optimismus, auch weil sie der Lockdown finanziell nicht so hart traf wie andere.

«Da jede von uns von zu Hause aus arbeitet, hatten wir geringe Fixkosten und die Einbussen hielten sich im Rahmen», sagt Arijeta Gjonaj und ihre Schwester fügt hinzu:

«Zum Glück hatten wir für das erste Jahr vorsichtig geplant und nicht viele Investitionen getätigt.»

Zwei Quereinsteigerinnen in der Event-Branche

Arijeta Gjonaj und Arijana Lekaj sind mit ihren Eltern und dem Bruder, der sich inzwischen um die Buchhaltung der Jung-Unternehmerinnen kümmert, in Oberuzwil aufgewachsen. Seit gut sieben Jahren wohnt die ältere der beiden mit ihrem Mann und der dreijährigen Tochter in Mörschwil. Auch Arijana Lekaj ist verheiratet, lebt aber im zürcherischen Brüttisellen.

Die Frauen sind Neulinge in der Event-Branche. Gelernt haben sie etwas anderes: Arijeta Gjonaj ist Primarlehrerin, ihre jüngere Schwester diplomierte Dentalhygienikerin. Bisher hatten sie die Hochzeitsfeiern, Geburtstagsfeste und Junggesellinnenabende für Verwandte, Bekannte und Freunde hauptsächlich in ihrer Freizeit organisiert. «Oftmals war dies unser Geschenk an das Brautpaar oder das Geburtstagskind», erzählt Arijana Lekaj.

Ein Fest, dass die beiden Schwestern organisiert hatten. Bild: PD

Nach ihrer eigenen Hochzeit vor eineinhalb Jahren, welche die beiden ebenfalls selber geplant hatten, dachten sie erstmals darüber nach, sich selbständig zu machen. Arijeta Gjonaj sagt:

«Wir bekamen so viele positive Rückmeldungen und hatten so grossen Spass an der Organisation, dass wir es wagen wollten.»

Sie knüpften Kontakte in der Event-Branche und machten sich auf die Suche nach Lieferanten für ihr Dekorationsmaterial. Im Dezember 2019 gaben sie die erste Bestellung unter dem Namen ihrer neu gegründeten Firma «Plan A Events» auf. Ein schöner Moment sei das gewesen, erinnern sie sich. Einer, der sie auch ein bisschen mit Stolz erfüllt habe.

Eine ist der kreative Kopf, eine die Organisatorin

Mittlerweile hat Arijeta Gjonaj ihr Pensum als Primarlehrerin stark reduziert, Arijana Lekaj arbeitet weiterhin in ihrem erlernten Beruf. «Es war uns von Anfang an klar, dass, wenn wir es richtig machen wollten, eine von uns weniger in ihrem alten Beruf arbeiten kann», sagt die Jüngere. Diskussionen habe es nicht gegeben. «Dafür kennen und verstehen wir uns zu gut.»

Trotzdem: Der Entscheid fiel Arijeta Gjonaj nicht leicht: «Ich bin gerne Lehrerin.» Da sich nun aber Büro und Werkstatt im eigenen Haus befinden, kann sie Arbeit und Familie besser unter einen Hut bringen.

Die Dekoration stellen die beiden oft auch selbst her. Bild: PD

Die Schwestern ergänzen sich sehr gut. Arijeta Gjonaj ist der kreative Kopf, kümmert sich vor allem um die Dekoration, stellt diese oft auch selbst her. Arijana Lekaj organisiert, bestellt und behält die Agenda im Auge. Und diese füllt sich nach den Lockerungen der bundesrätlichen Massnahmen wieder allmählich. «Für August und September sind wir schon ziemlich gut gebucht. Wir dürfen vor allem Hochzeiten, Verlobungs- und Geburtstagsfeiern ausrichten, die wegen des Lockdowns auf den Herbst verschoben wurden», sagt sie.

Allerdings werden es nicht mehr dieselben Feste sein, wie sie im Frühling geplant waren. Corona hat auch die Arbeit der beiden Event-Planerinnen verändert.

«Ein Hochzeitsfest oder eine Geburtstagsparty ohne Abstandhalten und Desinfektionsmittel gibt es vorläufig nicht mehr – und daran müssen wir uns alle wohl erst gewöhnen.»

Hinweis: www.planaevents.ch