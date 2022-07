Urs Brander hört nach 37 Jahren im Waldkircher Grümpeli-OK auf

Plausch Er hat Waldkirch zur Grümpeli-Hochburg gemacht: Urs Brander hört nach 37 Jahren auf Urs Brander war 37 Jahr lang im OK des Grümpelturniers Waldkirch: Vor 30 Jahren war das Grümpeli des TSV Waldkirch noch ein Fussballfest mit Unterhaltungsprogramm. Rita Bolt Jetzt kommentieren 29.07.2022, 05.00 Uhr

«37 Jahre sind genug»: Im Alter von 17 Jahren wurde Urs Brander ins OK des 1968 gegründeten Grümpelturniers gewählt. Bild: Tobias Garcia

Urs Brander hat viele Künstlerverträge unterschrieben: mit den Schweizer Schlagerformationen «Calimeros» und «Tosanos» oder den «Zillertalern» aus Österreich beispielsweise. Und sogar mit dem bekannten Nockalm Quintett, dem in Waldkirch eine Goldene Schallplatte verliehen wurde. «Die Verleihung fand anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums des Grümpelturniers statt», erzählt Brander, der damals alles eingefädelt hatte. Eine grosse Sache für das ländliche und beschauliche Waldkirch.

«Wir wussten nicht mehr, wo wir die vielen Fan-Cars platzieren sollten. Die Kirchstrasse musste gesperrt werden.»

Vor über 30 Jahren sei das Grümpelturnier jeweils ein grosses Fest mit Unterhaltungsprogramm und Künstlern aus dem In- und nahen Ausland gewesen. Im Festzelt feierten immer über 2000 Gäste. Diese Zeiten sind schon längst vorbei.

Anmeldefrist verlängert Vom 26. bis 28. August finden das Waldkircher Grümpeli und die Volleyballnacht statt. Gestartet wird am Freitagabend mit dem Plausch-Volleyballturnier in der Turnhalle Bünt sowie dem Firmen-Fussballcup auf dem Rasen. Am Samstagnachmittag startet ab zirka 15 Uhr die Kategorie Dorfcup. Ebenfalls wieder auf dem Programm die Kategorien Sie+Er und Nichtfussballer, welche am frühen Abend starten. Der Sonntag gehört den jüngsten Sportlerinnen und Sportlern: Um 10 Uhr ist Anpfiff für das Schülerturnier. Das OK hat die Anmeldefrist für alle Wettbewerbe bis am 13. August verlängert. Anmeldeformulare unter www.tsvwaldkirch.ch. (rb)

Der 54-jährige gebürtige Waldkircher erinnert sich noch bestens an die Blütezeit des Waldkircher Fussballturniers. Anekdoten kennt er Dutzende – nicht alle seien für die Öffentlichkeit bestimmt. Diese schon:

«Einmal mussten wir eine Telefonstange versetzen, um ein Fussballfeld mehr zu erhalten.»

Undenkbar heute. Im Laufe der 37 Jahre, in denen Urs Brander im OK tätig war, hätten sich viele schöne Freundschaften ergeben. «Ich erinnere mich gerne an diese Zeit zurück.» Er lächelt verschmitzt und verrät, dass er sogar einmal Boney M, eine Disco-Formation, die international Erfolge feierte, in die Schweiz geholt hatte.

Urs Brander hat Zeitungsberichte gesammelt. 1992 waren das Nockalm Quintett und die Zillertaler zu Gast. Bild: Tobias Garcia

Brander wollte 300 Mannschaften in Waldkirch

17-Jährig wurde Urs Brander ins OK des 1968 gegründeten Grümpelturniers gewählt. Der Waldkircher Elmar Thaler hatte ihn an der Olma in der legendären Halle 7 dazu überredet. Vorerst übernahm Brander das Amt als Pressechef. Bedingt durch einen Unfall konnte er dann sechs Jahre nicht arbeiten, war zu Hause und erledigte immer mehr Aufgaben für das OK. Man könnte sagen, dass er das Zepter des Grümpeli in seine Hände genommen und sich von da an um sämtliche Belange gekümmert hatte. «2000 Anmeldungen habe ich damals verpackt und 500 haben wir jeweils an die Grümpelturniere überbracht. An jährlich über 50 Turniere.»

Branders Ziel: «Ich wollte 300 Mannschaften bei uns in Waldkirch spielen sehen.» Fast hätte er es geschafft: 1991 seien 262 Teams, 1993 seien es 291 Teams aus der ganzen Ostschweiz gewesen. Es seien richtige Fussballfeste gefeiert worden. Gespielt wurde auf sieben Feldern; einen separaten Platz gab es fürs Penaltyschiessen. Mit gegen 300 Mannschaften war das Grümpeli Waldkirch das zweitgrösste der Schweiz; Waldkirch war eine Grümpeli-Hochburg. «Grösser war nur Unterägeri ZG mit 320 Teams», weiss Brander, der selber kein Fussballer ist, aber das Turnier wie seine Westentasche kennt. «Es isch mis Chind», sagt er.

Aber es gab auch Schattenseiten. Mehr Mannschaften heisst mehr Probleme: Das musste auch der TSV Waldkirch erfahren. 1998 kam es auf dem Spielfeld während eines Finals zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Spielern, die regelrecht ausgerastet sind. Ein Spieler bedrohte daraufhin noch Besucher im Festzelt. Das war mitunter ein Grund für das Ende der grossen Fussballfeste in Waldkirch.

Die Blütezeit der Grümpelis ist vorbei

Heute backt das Grümpeli kleinere Brötchen: «Es ist ein Dorfturnier mit gegen 60 Mannschaften», sagt Urs Brander. Das sei aber nicht der Grund für seinen Rücktritt. In den vergangenen Jahren habe sich vieles verändert. Der Boden, auf dem die legendären Grümpelis ausgetragen worden seien, sei längst überbaut und die Blütezeit der Grümpelis sei vorbei. Komme dazu, dass er auch älter geworden sei. Vor fünf Jahren hat er das Ressort als Pressechef abgegeben, jetzt hört er ganz auf. Zum letzten Mal nach 15 Jahren organisiert er zudem die «Rösslifahrt» am Montag nach dem Grümpeli. Er habe jährlich zwischen 200 und 250 Stunden ehrenamtlich für das Grümpeli gearbeitet. «37 Jahre sind genug.» Was ihn besonders stolz macht: «Wir haben nie rote Zahlen geschrieben.»

