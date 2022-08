Platznot: Verkehrsbetriebe St.Gallen stellen Busse am See ab

Platznot In Erwartung des neuen Depots: Verkehrsbetriebe St.Gallen müssen ihre Busse vorübergehend in Goldach abstellen Im Rietli am See in Goldach stehen Busse der Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG). Unternehmensleiter Ralf Eigenmann sagt, weshalb. Daniel Wirth 15.08.2022, 05.00 Uhr

Gegenwärtig steht noch ein Bus im Rietli in Goldach. Vor wenigen Wochen waren es einige. Der Grund: das Open Air St.Gallen. Daniel Wirth

Zwischen Industriegebiet und Seestrasse, östlich der Holz Stürm AG in Goldach, befindet sich eine Brache. Das Land gehört der Stadt St.Gallen. Die Regionale Wasserversorgung St.Gallen AG (RWSG) hat die Absicht, dort ein neues Seewasserwerk zu bauen. Bis das steht, dauert es aber noch.

Wer am See flanierte oder mit dem Velo oder dem Auto dem See entlang fuhr, traute seinen Augen nicht: Auf dem Platz waren Busse der Verkehrsbetriebe St.Gallen abgestellt. Was hat es damit auf sich?

Unternehmensleiter Ralf Eigenmann sagt, das Busdepot an der Steinachstrasse sei zu klein, um alle Fahrzeuge der VBSG darin unterbringen zu können. Das ist bekannt. Aus diesem Grund plant die Stadt St.Gallen im Lerchenfeld auch den Bau eines neuen Betriebsgebäudes für die Stadtwerke und die VBSG samt Busdepot. Bis das steht, dauert es aber noch. Der Wettbewerb ist entschieden, die Projektierung läuft gerade.

Um die Platznot im bestehenden Depot temporär zu lindern, haben die VBSG beim Kehrichtheizkraftwerk im Sittertobel eine Leichtbauhalle aufgestellt. Darin können Busse, die nicht im Betrieb sind, abgestellt werden. Im Vorfeld und während des Open Airs wurde diese Halle den Veranstaltern des Festivals überlassen, wie Eigenmann sagt. In dieser Zeit seien die Busse, die nicht im Betrieb waren, in Goldach parkiert worden.

Ralf Eigenmann, Unternehmesleiter Verkehrsbetriebe St.Gallen. Urs Bucher

Diese Leichtbauhalle wollen die VBSG vom Sittertobel nach Goldach zügeln, wie Eigenmann sagt. Das Baugesuch dafür sei eingereicht worden. Die Busse seien von Goldach gleich schnell in der Stadt, wie wenn sie aus dem Sittertobel geholt werden müssten, sagt der VBSG-Unternehmensleiter. Die Nähe zur Autobahn sei vorteilhaft. In der Regel würden in Goldach Busse abgestellt, die zum Einsatz kämen, wenn die Batterietrolleybusse wegen fehlender Leitungen nicht fahren könnten.

Für den geplanten Ausbau der Fahrleitungen liegen noch nicht alle Einwilligungen vor. «Wenn die Elektrifizierung wie geplant gemacht werden kann, können die Dieselbusse verkauft werden», sagt Eigenmann. Wann das der Fall sein werde, sei offen.