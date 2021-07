Rorschacherberg stockt Schulhaus Wildenstein auf

Platzmangel Rorschacherberg reagiert auf Schulzimmerknappheit: Schulhaus Wildenstein aufgestockt In Rorschacherberg zogen viele Familien mit kleinen Kindern zu. Die Gemeinde musste reagieren und stockte in Rekordzeit das Schulhaus Wildenstein 2 auf. Ramona Riedener 02.07.2021, 05.00 Uhr

Das Schulhaus Wildenstein 2 in Rorschacherberg ist um eine Etage aufgestockt worden. Bild: PD

Innerhalb von zwei Jahren ist die Schülerzahl in Rorschacherberg um fast acht Prozent gewachsen. Dies führt dazu, dass es in den Schulhäusern an Platz mangelt. Wegen der vielen Zuzügen von Familien mit Kindern im Vorschulalter musste im Gebiet der Schule Wildenstein bereits ein neuer Kindergarten gebaut werden. Nach gerade einmal zwei Jahren kommen die Kindergartenkinder in die Primarschule. So sah sich die Gemeinde Rorschacherberg abermals gefordert, innerhalb kurzer Zeit zusätzlichen Schulraum zu schaffen.

Das Schulhaus Wildenstein ist vor rund 50 Jahren gebaut worden. Obwohl während der Schulzeit tagtäglich Kinder ein und aus gehen, ist der Zustand des Gebäudes mit den hellen Räumen und der Aussicht auf den Bodensee noch sehr gut. «Zu schade, um es abzureissen», sagen auch die Experten. Es musste schnell gehen mit den neuen Schulräumlichkeiten und so machte sich der Rorschacherberger Gemeinderat daran, Alternativen zu einem Neubau zu suchen. Nach kurzer Abklärungsphase stand das Bauprojekt fest: die Aufstockung des Schulhauses Wildenstein 2.

Um eine Etage höher

Im neuen Geschoss aus Holzbauelementen sind drei Schulzimmer, zwei Gruppenräume sowie Mädchen- und Bubentoiletten und ein behindertengerechtes WC untergebracht. Dazu stellte eine Holzbaufirma vorgefertigte Holzelemente in Leichtbauweise auf das bestehende Flachdach. Dank aufwendiger Vorarbeiten stand der Rohbau vor Ort innert wenigen Tagen. So konnte während der ganzen Bauzeit auf Provisorien verzichtet werden.

Zwei Millionen Franken und eine Bauzeit von rund acht Monaten Der Gemeinderat Rorschacherberg stellt im Juli 2019 fest, dass die Schülerzahl im Osten der Gemeinde rasant steigt. Das macht es nötig, möglichst rasch zusätzlichen Schulraum zu schaffen. Im Oktober liegt deshalb bereits eine Machbarkeitsstudie vor. Die Aufstockung des Schulhauses wird zur Projektierung ausgeschrieben. Nachdem der Projektierungskredit genehmigt wurde, wird im Dezember die RLC Architekten AG aus Rheineck mit der Planung des neuen Schulraums beauftragt. Stimmvolk spricht zwei Millionen Franken Nachdem die Bürgerversammlung vom 1. April 2020 coronabedingt abgesagt wurde, genehmigen die Rorschacherberger Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den Investitionskredit von zwei Millionen Franken an der Urne. Am 28. September, dem ersten Tag der Herbstferien, beginnen die Bauarbeiten. Innerhalb von drei Wochen sind die groben und lärmintensivsten Arbeiten grösstenteils abgeschlossen, das neue Geschoss aufgerichtet, die Gebäudehülle wieder dicht und das Schulhaus Wildenstein um einen Stock höher. Am ersten Schultag nach den Herbstferien gehen die Innenausbauarbeiten weiter. Dank der gegenseitigen Rücksichtnahme ist der Schulbetrieb nur wenig eingeschränkt. Plangemäss und ohne Zwischenfälle schreitet das Projekt voran. Am 7. Juni 2021, nach rund acht Monaten Bauzeit, beziehen die Dritt- bis Viertklässler von Peter Schenetti als erste Klasse ihr neues Schulzimmer.

Während die Arbeiten im Innern und an den Fassaden weitergingen, lief der Schulbetrieb in den Klassenzimmern beinahe normal weiter. In der Mitte des Schulhauses wurde ein neuer Lift eingebaut und damit das Gebäude behindertengerecht erschlossen. Mit der Aufstockung des Gebäudes kann die bestehende Infrastruktur des Schulhauses weiter genutzt werden.

Blick in eines der neuen Schulzimmer: Anfang Juni ist die erste Klasse eingezogen. Bild: PD

Die neue Etage, mit einer Tragstruktur grösstenteils aus Schweizer Holz, ist gut isoliert, verliert also im Winter nur wenig Wärme. Im Sommer speichert der Betonboden die kühlen Nachttemperaturen und verhindert, dass sich die Räume tagsüber stark erwärmen. Auf dem Flachdach wurde eine Fotovoltaikanlage installiert. Durch die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten – des Gemeinderats, der Baukommission, Lehrer- und Schülerschaft, Planer und Handwerker – konnten die gesteckten Ziele termingerecht erreicht und auch der Kostenrahmen konnte eingehalten werden.