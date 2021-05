Gossau: Dieses Paar ist seit 70 Jahren verheiratet

Platinhochzeit 70 Jahre Zweisamkeit: Dieses Gossauer Ehepaar kann ein aussergewöhnliches Jubiläum feiern 1951 läuteten für Emmy und Alois Helbling die Hochzeitsglocken. 70 Jahre später leben die 94-Jährige und der 96-Jährige immer noch in ihrem Zuhause in Gossau. Arbeiten, Gärtnern, Kinder: Bei den Helblings war immer etwas los. Heute kümmert sich Emmy Helbling vor allem um ihren Mann. Perrine Woodtli 19.05.2021, 19.00 Uhr

Emmy und Alois Helbling in ihrer Wohnung im Gossauer Mettendorf. Arthur Gamsa (18. Mai 2021)

Alles begann mit einem Tanz. Emmy Schmidhauser besuchte ein Musikfest in Gossau. Irgendwann in den späten 1940er-Jahren war das. So genau weiss sie das nicht mehr. Da tauchte Alois Helbling auf – und bat um einen Tanz. Offenbar tanzte der junge Mann nicht allzu schlecht, denn am nächsten Tag trafen sich die beiden erneut. Sie wurden ein Paar. Und blieben es bis heute. Am 8. Juni feiern Alois und Emmy Helbling ihren 70. Hochzeitstag.

An den Antrag könne sie sich nicht mehr erinnern, sagt Emmy Helbling. Die 94-Jährige sitzt mit ihrem Mann Alois in ihrer Wohnung im Mettendorf, wo sie seit 25 Jahren leben. Sie blickt zu ihm hinüber. «Weisch es du no?» Der 96-Jährige schüttelt den Kopf. «Es ist ja auch schon gar viele Jahre her», sagt Emmy Helbling und schmunzelt.

Kurz nach der Hochzeit kam das erste Kind

An die Hochzeit 1951 aber kann sich Emmy Helbling noch gut erinnern. An die Kirche in Gossau, das Mittagessen im «Bad Horn», die Fahrt am See entlang, das Abendessen im Gossauer «Ochsen». Nachdem die Hochzeitsglocken geläutet hatten, zogen die Frischvermählten gemeinsam in eine Wohnung in Gossau. Emmy Helbling sagt:

«Damals war das noch anders als heute. Man wohnte vor der Hochzeit nicht zusammen.»

1952 kam mit Sohn Rolf dann das erste Kind zur Welt. 1954 wurde Tochter Charlotte geboren, 1957 der zweite Sohn Heinz. «Wir Kinder sind sehr natur- und tierverbunden aufgewachsen», erzählt Charlotte Richner, die am Tisch mit ihren Eltern sitzt. «Wir sind immer spazieren gegangen und haben Pilze und Nüsse gesucht.»

Bei Familie Helbling wurde aber auch immer viel gearbeitet. Alois Helbling war Vorarbeiter, Emmy Helbling verdiente mit Heimarbeit Geld. Sie faltete unter anderem die kleinen Produktschächteli für Verkäuferli-Läden. Nebenbei übernahm das Paar während vieler Jahre die Hauswartarbeit für zwei Wohnblöcke. «Das war streng. Auch wir Kinder halfen immer mit», erinnert sich Charlotte Richner. Ihre Mutter nickt und sagt: «Geschadet hat's ihnen aber nicht, nöd wohr.»

Schokolade am Zahltag

Trotz der vielen Arbeit war die Familie immer zufrieden. «Wir hatten eine wunderschöne Kindheit, uns hat es an nichts gefehlt», sagt Charlotte Richner. Eine Erinnerung ist ihr besonders geblieben. «An jedem Zahltag kaufte mein Vater eine Frigor-Schoggi für meine Mutter und drei Mohrenköpfe für uns Kinder.» Sich selber habe er nie etwas geholt.

Jedes Jahr seien sie zudem in die Ferien vereist, sagt Emmy Helbling. Diese verbrachte die Familie oft auf einer Alp. Später ging es auch ins Tessin oder nach Davos. Als die Kinder älter waren, verreiste das Paar alleine, unter anderem ins Südtirol oder ans Meer. Alois Helbling liebte es, dort zu baden.

Und auch in ihrer Freizeit waren Emmy und Alois Helbling immer auf den Beinen. 30 Jahre lang pflegten die beiden ihren geliebten Schrebergarten, bis sie diesen vor sechs Jahren aufgaben. Heute geniessen sie ihren Balkon. «Wir hatten einfach immer etwas zu tun», sagt Emmy Helbling, die Kreuzworträtsel und Sudokus löst, jeden Tag Zeitung liest und ihren Abend gerne mit Fernsehen verbringt – auch wenn oft immer «derselbe Mist» laufe. Für den FCSG aber bleibt sie als Grün-Weiss-Fan gerne länger auf. Nun erwartet Emmy Helbling mit Spannung den Cupfinal vom Montag.

«Wenn sie so tschutten wie am letzten Samstag, gewinnen sie.»

Die Schaufel vor dem Mann verstecken

Wie seine Frau konnte sich Alois Helbling lange bis ins hohe Alter bester Gesundheit erfreuen. Bis 85 fuhr er Auto, bis 90 stand er fast täglich im Garten. Bis vor anderthalb Jahren spazierte er jeden Morgen von Gossau nach Andwil zu seiner Tochter Charlotte, um ihren belgischen Schäferhund zu holen und mit ihm zwei Stunden spazieren zu gehen. Ein Streifschlag im Oktober 2019 veränderte vieles. In seiner Wohnung kann sich Alois Helbling nur noch mit Stock oder Rollator fortbewegen, draussen sitzt er im Rollstuhl.

Zu den körperlichen Einschränkungen kommt die Altersvergesslichkeit. Während des Gesprächs hört Alois Helbling vor allem zu, seine Frau plaudert dafür umso lieber. Sport schaue er kaum noch, er bekomme es nicht mehr richtig mit. Jassen aber, das könne der «Bappe» nach wie vor, sagt Charlotte Richner. Trotz seiner Einschränkungen sei ihr Mann nie hässig, sondern immer zufrieden, sagt Emmy Helbling.

Er wolle auch jetzt immer noch arbeiten. «Im Winter meinte er auf einmal, dass er jetzt Schnee pfaden gehe», sagt Emmy Helbling. Sie guckt ihren Mann an, tippt sich gegen die Stirn.

«Wenn ich einkaufen ging, musste ich die Schaufel verstecken und alles abschliessen, damit er nicht rausgeht.»

Mit 94 noch alles selber machen

Im Alter von 94 und 96 Jahren immer noch gemeinsam zu Hause zu leben, ist nicht selbstverständlich. Alois Helbling weiss, dass er nicht mehr daheim wohnen könnte, wenn seine Frau nicht so gut auf ihn schauen würde. Für Emmy Helbling ist ein Umzug in ein Heim keine Option. Bei der Frage winkt sie sofort energisch ab. «Solange ich noch mag, bleibe ich hier.» Nach wie vor kocht sie jeden Tag – «richtige Menus», wie sie betont.

Bis vor einem Monat kümmerte sie sich alleine um den ganzen Haushalt. Jetzt sieht einmal pro Woche jemand von der Pro Senectute vorbei, um zu helfen. Dass sie sich damit noch nicht ganz angefreundet hat, ist Emmy Helbling anzusehen. «Ich bin nicht so begeistert, aber meine Kinder wollten das.» Sie mache ja alles ganz alleine, sagt Charlotte Richner.

«Sie hat zwar einen Partner, aber auch doch keinen.»

Immer vorwärtsgemacht

Silber, Rubin, Gold, Diamant – Emmy und Alois Helbling, die sechs Enkelkinder und sieben Urenkelkinder haben, konnten schon viele Hochzeitsjubiläen feiern. Nun steht die Platin- oder Gnadenhochzeit an. Das Paar wird mit seinen Kindern essen gehen. 70 Jahre, das sei wirklich eine lange Zeit, sagt Emmy Helbling. Sie habe nie darüber nachgedacht, zu gehen. So fest habe ihr Mann sie dann doch nie aufgeregt. Sie lacht.

«Auch wenn er oft spät nach Hause gekommen ist und gerne hocken geblieben ist.»

Gibt es ein Rezept für so eine lange Ehe? Emmy Helbling zuckt mit den Schultern. «Ich weiss es nicht, wir haben einfach immer vorwärtsgemacht, waren zufrieden mit dem, was wir hatten, und haben das Beste draus gemacht.» Sie ergänzt lachend, sie habe einfach immer bestimmt und er habe «guet gfolget». Auch Alois Helbling muss schmunzeln.