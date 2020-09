Platanen am Rorschacher Seeufer fallen der Kettensäge zum Opfer: Ein Gartendenkmal von kantonaler Bedeutung verliert sein Gesicht

In Rorschach wird das Spazieren am See zum Risiko. Daher müssen gemäss Einschätzung von Fachleuten zahlreiche Bäume gefällt werden – aus ästhetischen Gründen auch gesunde.