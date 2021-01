Mamma Assunta «Ich bin so aufgeregt»: St.Galler Pizzeria-Chef macht jetzt an zwei Tagen ein Take-away-Angebot – und wird am ersten Mittag fast überrannt Während des Beizenlockdowns hat Antonio Citera nach Gelegenheitsjobs gesucht: Er war als Maurer, Schreiner und Schneeschaufler unterwegs. Jetzt knetet er an zwei Tagen wieder Pizzateig. Sandro Büchler 26.01.2021, 20.00 Uhr

«Ich bin so aufgeregt, ich weine schon fast», sagt Antonio Citera. Er kommt mit einem vollen Einkaufswagen von der Migros, ist ausser Atem – aber er freut sich ungemein. Heute geht es wieder los: Der 43-Jährige begrüsst wieder Gäste in der Pizzeria Mamma Assunta an der Gartenstrasse. Vorerst am Dienstag- und Donnerstagmittag bietet Citera neu einen Take-away an.

«Ich probiere es einfach.»

Kaum kommt Citera, der von vielen seiner Stammgäste nur Toni genannt wird, in der Pizzeria an, klingelt schon das Telefon. Die ersten Bestellungen trudeln ein. Citera wirbelt, ist spürbar in seinem Element. Noch Anfang Januar sagte der «Mamma-Assunta»-Wirt, ein Take-away-Service sei für ihn keine Option. «Denn wir sind hier im Bankenquartier und die meisten Angestellten sind weg, im Homeoffice.»

Der Pizzaiolo als Maurer und Schreiner

Citera schloss vorerst die Tür der Pizzeria und Trattoria, die seine Eltern, Giuseppe und Assunta Citera, vor 35 Jahren aus der Taufe gehoben und bis im vergangenen Sommer mit viel Herzblut geführt hatten. Von ihrem Sohn war viel Überzeugungsarbeit nötig, bis ihm die Eltern das Lokal überschrieben. Umso mehr schmerzte es Antonio Citera, als er den Ofen im Dezember ausschalten musste. Die Zukunft des Traditionsbetriebs war in Frage gestellt – ist dies das Ende?

Ans Aufgeben denkt Citera keinen Moment. Auch auf der faulen Haut liegt er nicht. Denn so ist er nicht. Citera, der gelernte Automechaniker, will arbeiten. Also sucht er sich während des Beizenlockdowns andere Arbeit, um über die Runden zu kommen, die Fixkosten zu decken und um das nach seiner Mutter benannte Restaurant bald wieder öffnen zu können.

Citera veröffentlicht ein einminütiges Video in den sozialen Medien. Er suche Arbeit, Gelegenheitsjobs – egal was. Das Video geht viral. Auch ein «Tagblatt»-Artikel über seinen Aufruf verursachte ein enormes Echo. «Ich kann es gar nicht erklären, das hat riesige Wellen geschlagen.» Citera wird überhäuft mit Angeboten.

In den vergangenen Wochen war der Pizzaiolo auf dem Bau als Maurer. Er hat bei einem Schreiner Holz zugeschnitten oder einem Hauswart angeheuert und ihm geholfen, den Schnee wegzuschaufeln.

«Manchmal zehn, zwölf oder mehr Stunden am Tag.»

Man könne ihn auch als Koch mieten. «Wenn Sie es satthaben zu kochen, zaubere ich Ihnen ein Menu bei Ihnen zu Hause», preist sich der Gastronom selbst an.

Er liefert auch zu Fuss

Citera erhält viel Zuspruch für sein Tun. Mit ihm bangen seine Stammgäste um die Zukunft der «Mamma Assunta». «Viele sagten mir auch, ein solcher Traditionsbetrieb müsse doch einfach aufrechterhalten werden.» Die vielen Rückmeldungen hätten ihn schliesslich auch darin bestärkt, das Experiment mit einem Take-away doch zu wagen.

«Ich fange im kleinen Rahmen an.» Am Dienstag und Donnerstag gibt es ein Mittagsangebot: sieben verschiedene Pizze, vier Pastavariationen oder ein Pan Arab, ein gefülltes Fladenbrot mit Prosciutto crudo, Tomaten und Frischkäse oder gegrilltem Gemüse. «Wenn ich den Ofen nur zweimal pro Woche einschalte, kann ich die Kosten gering halten.» So bleibe es überschaubar und auf zwei Tagen komprimiert, wie Citera es sagt. Das locke die Stammkunden und Interessierte, genau an jenen zwei Tagen zu ihm zu kommen.

«Denn die Leute können ja nicht jeden Tag Pizza essen.»

Nach Hause liefern kann Citera Pizza und Pasta nicht. Dafür wäre ein Auto und zusätzliches Personal nötig. Doch die Ressourcen sind zu knapp. «Aber, wenn jemand am Mittag eine Sammelbestellung im näheren Umkreis machen will, bringe ich es – zu Fuss.»

Zwei Tage zuvor den Teig gemacht

Um 14 Uhr sitzt Citera an den grossen runden Familientisch, isst selbst etwas. Die restlichen Tische und Stühle sind an der Wand aufeinandergestapelt.

Citeras zweieinhalbjähriger Sohn hat eine kleine Pizza verputzt und malt nun mit Wasserfarben auf einem Tischset – abwechselnd mit dem Pinsel und den Händen. Sein Vater ist glücklich. Er sei nicht mehr nachgekommen mit den Bestellungen. «Von 11 Uhr bis jetzt habe ich nur Pizze gemacht.» Am ersten Tag ist die Resonanz gross. «Es war goldig, ich bin all meinen Gästen mega dankbar.»

Als er am Sonntag den Teig vorbereitet habe für Dienstag, sei er sehr nervös gewesen, gibt Citera zu. «Da spielen so viele Emotionen mit. Ich will einfach da sein für meine Gäste.» Als Aussenstehender spürt man sofort, mit wie viel Leidenschaft der 43-Jährige sein Handwerk betreibt.

«Das ist nicht einfach ein Job.»

Es ist Citeras Passion. Die Pizzeria ist sein Leben.