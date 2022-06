Schon über 1000 neue Marronibäume in der Region am See

Pionierprojekt Region am See wird zur Marronihochburg: Landwirte haben schon über 1000 neue Edelkastanien gesetzt 20 Landwirte haben sich bei Filipp Fässler in Rorschacherberg über den Anbau von Marroni informieren lassen. Eingeladen wurden sie von Richard Hollenstein von der Fachstelle Obstbau in Flawil. Einige werden nun selbst Edelkastanien pflanzen, andere eifern dem Goldacher Pionier bereits nach. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 27.06.2022, 05.00 Uhr

Zwanzig Landwirte sind zu Gast bei Maronipionier Filipp Fässler auf der Bleichi in Rorschacherberg und lassen sich über den Anbau informieren. Bild: Belinda Schmid

Die Vertreterinnen und Vertreter von landwirtschaftlichen Betrieben aus den Kantonen St.Gallen und Thurgau hätten sich keinen schöneren Abend aussuchen können für den Besuch auf der Bleichi in Rorschacherberg. Ein Sonnenuntergang taucht die knapp 200 Marronibäume in ein sanftes, rotes Licht und der Duft ist betörend, den die in voller Blüte stehenden Edelkastanien an diesem Juniabend ausströmen.

Der ehemalige Goldacher Gemüsebauer Filipp Fässler war es, der im Januar 2016 als Erster in der Ostschweiz im grösserem Stil Marroni anbaute. Zusammen mit den Feldern in Egnach und Buechen/Thal wachsen mittlerweile über 600 Edelkastanien von ihm in der weiteren Region Rorschach. Im optimalen Fall sind langfristig Erträge von bis zu 50 Kilo pro Baum möglich. Spielt die Natur mit, so kann Fässler also über 30 Tonnen Marroni ernten. Um den Absatz braucht er sich keine Sorgen zumachen, denn die Lebensmittelindustrie zeigt grosses Interesse.

Betriebswirtschaftlich vorerst eine kleine Rolle

Richard Hollenstein vom Landwirtschaftlichen Zentrum Flawil. Bild: Belinda Schmid

Kein Wunder also, dass Richard Hollenstein von der Fachstelle Obstbau in Flawil von anderen Landwirten öfters auf Fässlers Marroniprojekt angesprochen wird, zumal der Fachmann des Landwirtschaftlichen Zentrums St.Gallen die Entwicklung in der grössten Marroniplantage nördlich der Alpen von Beginn an beratend begleitet hat. «Ich kann ja viel erzählen über die Erfahrungen, die wir bis anhin gemacht haben, doch für interessierte Landwirte ist es viel wertvoller, wenn sie sich vor Ort ein Bild machen können, wenn sie die Marroni sehen, riechen und angreifen», so Hollenstein.

Gut zu erkenn sind die kleinen Kügelchen, die Marroni werden. Bild: Belinda Schmid

Aus diesem Grund habe er potenzielle Marronibauern eingeladen. Gleich zu Beginn seiner Ausführungen macht er deutlich: «Marroni werden bei uns vorläufig ein Nischenprodukt bleiben. Es ist aber gut möglich, dass dies in zehn Jahren anders sein wird.» Seine Aufgabe sei es, beratend die Wertschöpfung eines Betriebes zu erhöhen. Wer in eine Nische wie Marroni einsteige, dürfe finanziell nicht davon abhängig sein, auch wenn mit Marroni langfristig durchaus ein Ertrag zu erwirtschaften sei. Filipp Fässler habe seine Karriere als Gemüsebauer hinter sich. Er könne sich der Marroni widmen, ohne von der Kultur abhängig zu sein. So habe der Goldacher bewusst auf Hochstämme und damit auf Biodiversitätsbeiträge des Bundes verzichtet.

Filipp Fässler hat eine grosse Leidenschaft für Marroni entwickelt. Belinda Schmid

Der Marronipionier gibt sein Wissen denn auch gerne und ohne Konkurrenzdenken weiter. Die Frauen und Männer hören aufmerksam zu, wenn er vom Schnitt der Bäume erzählt, wobei er einen Baum ohne Schnitt hat «schiessen» lassen, um zu sehen, wie er sich entwickelt. Bei den Sorten setzt er mittlerweile auf Bouche de Betizac, andere wie Marigoule hat er aus dem Kastanienhain entfernt, weil sie sich nicht gut schälen lässt, was bei der verarbeitenden Industrie nicht geschätzt wird. Leicht zu schälen, gut im Geschmack, nicht zu fest: Fässler wird so lange andere Sorten anpflanzen und testen, bis er die perfekte Marroni gefunden hat.

Über 1000 Marronibäume neu angepflanzt

Klima, Niederschlag, Boden­beschaffenheit, Sorte, Pflanzdistanz, Schädlinge, Ernte, Absatz oder Erträge – Fässler beantwortet geduldig all diese Fragen. Er macht auch aus dem Problem mit Wühlmäusen kein Geheimnis, denn die vermehrungsfreudigen Nager haben die süsslichen Wurzeln der Edelkastanien zum Fressen gern.

Schädlinge sind auch Thema: Gegen Kastanienwickler helfen Pheromonfallen, Gallwespen werden mit Schlupfwespen bekämpft. Bild: Belinda Schmid

Einige der teilnehmen Landwirte haben bereits selbst Marronibäume gesetzt, zum Teil bis zu 100 Stück. Andere wurden nun durch den Anlass auf der Bleichi motiviert, es auch zu tun. Zusammen mit Fässlers Exemplaren werden damit innert sechs Jahren weit über 1000 Marronibäume allein in den Kantonen St.Gallen und Thurgau gepflanzt. Die Ostschweiz entwickelt sich also Schritt für Schritt zu einer echten Marronihochburg.

Peter Helfenberger, Landwirt, Wuppenau: «Ich habe 13 Bäume an einem Südhang gepflanzt. Es ist erstaunlich, dass die Marronibäume auch auf 700 Metern über Meer so gut gedeihen.» Bild: Belinda Schmid

Landwirtin, Sommeri, Landwirtin, Sommeri: «Wir finden das Projekt spannend und wir werden zehn Marronibäume zwischen unsere Apfelbäume pflanzen.» Bild: Belinda Schmid

