Marroniernte unter Beobachtung interessierter Landwirte

Pionierprojekt Marroniernte in Rorschacherberg läuft auf Hochtouren: Eine halbe Tonne reicht der Industrie noch nicht Bauern aus der ganzen Ostschweiz lassen sich in Rorschacherberg von Marronipionier Filipp Fässler über die Entwicklung der über 200 Kastanienbäume in der Bleichi orientieren. Die Lebensmittel verarbeitende Industrie hofft, dass sich möglichst viele Landwirte ebenfalls für den Anbau von Edelkastanien begeistern lassen – lokale Produkte sind gefragt. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 28.09.2022, 05.00 Uhr

Auf der Bleichi in Rorschacherberg hat Filipp Fässler eine der grössten Marroniplantagen nördlich der Alpen realisiert. Bild: Rudolf Hirtl

Die Marronibäume auf der Bleichi haben schwer zu tragen. Die stacheligen Kastanienigel (Cupula) sind gefüllt mit braun glänzenden Marroni und biegen die Äste der noch jungen Bäume nach unten. Auch die Wiese ist übersät mit Kastanienigeln und Marroni, die beim Aufschlag auf den Boden herausgekugelt sind. «Wir haben den Schnitt bei den Bäumen zu tief gemacht, heute würde ich auf eine Stammhöhe von 2,50 Meter achten, damit landwirtschaftliche Fahrzeuge unter den Ästen durchfahren können», sagt Filipp Fässler und zeigt auf einen der Marronibäume. Ein Dutzend Bäuerinnen und Bauern hören aufmerksam zu, was der Goldacher Marronipionier zu sagen hat, der im Januar 2016 als Erster in der Ostschweiz im grösseren Stil Marroni anbaute.

Richard Hollenstein (zweiter von rechts) und interessierte Landwirte aus der Ostschweiz begutachten eine «Erntemaschine». Bild: Arthur Gamsa

Einige der Bäuerinnen und Bauern haben auf ihrem Land bereits selbst Marronibäume angepflanzt, andere werden dies spätestens nach diesem Informationstag tun. Richard Hollenstein von der Fachstelle Obstbau in Flawil hat die Entwicklung in der grössten Marroniplantage nördlich der Alpen von Beginn an beratend begleitet. Er hat zu dieser Informationsveranstaltung eingeladen und macht einmal mehr darauf aufmerksam, dass der Anbau von Marroni in der Ostschweiz vorerst ein Nischenprodukt bleiben wird, was sich aber mittelfristig durchaus ändern könne.

Landwirte, die in eine Nische wie Marroni einstiegen, müssten vor allem eine Portion Enthusiasmus für diese traditionsreiche Kultur mitbringen und sich weiterhin auf ihre, den Betrieb tragenden Produkte konzentrieren, denn das grosse Geld lasse sich mit Edelkastanien auf die Kürze nicht verdienen.

Kastanienrindenkrebs biologisch bekämpfen

Dies ist auch ein Grund, weshalb sich zahlreiche interessierte Landwirte für die Veranstaltung entschuldigt haben. In vielen Betrieben läuft derzeit die Apfelernte, Zeit, dem Marronifeld in Rorschacherberg einen Besuch abzustatten, haben sie nicht. Dafür ist Josef Kühne dabei, der sich bereits seit über 20 Jahren mit dem Marronianbau beschäftigt. Der Präsident des Vereins «Pro Kastanie Murg» betreut mit seinem Verein am Walensee über 1850 Edelkastanienbäume. Es ist das drittgrösste Vorkommen in der Schweiz, nach dem Tessin und dem Bergell. Vom Dorfplatz Murg aus führen zwei Rundkurse von 2,5 und 1,5 Kilometern durch den Kastanienwald. Auf dem Weg dürfen alle Marroni gesammelt werden, die bereits auf dem Boden liegen.

Die stacheligen Kastanienigel fallen nach und nach von den Marronibäumen. Bild: Arthur Gamsa

Beim Anblick der Bäume in Rorschacherberg geht ihm das Herz auf. Aus seiner Begeisterung für die Edelkastanie macht er kein Geheimnis. Wenig erstaunlich nennt man ihn auch den Kastanienpapst. Beim Rundgang durch die Plantage gibt der Fachmann seine Erfahrungen gerne weiter. So empfiehlt er beispielsweise, beim Erziehungsschnitt die Äste knapp am Stamm zu kappen, um dem Kastanienrindenkrebs keine Eintrittspforte zu bieten. Der aus Asien eingeschleppte Kastanienrindenkrebs ist zwar eine ernste Bedrohung für Marronibäume, doch laut Josef Kühne besteht die Möglichkeit, diese pilzliche Erkrankung biologisch zu bekämpfen, indem sie mit hypovirulenten Pilzstämmen behandelt werden. Ein behandelter Rindenkrebs stellt sein Wachstum ein und heilt aus.

Marroni ernten und gleich essen – eine schlechte Idee

Sepp Kühne, Präsident des Vereins «Pro Kastanie Murg» und Kastanienpapst. Bild: Arthur Gamsa

In Murg habe dies funktioniert, befallene Bäume seien seit zwei Jahren im Gleichgewicht. Aktuell läuft in der Bleichi die Marroniernte. Filipp Fässler ist täglich damit beschäftigt, Fruchtbecher einzusammeln und die stacheligen Kugeln mit Handschuhen aufzubrechen.

«Ganz schön viel Handarbeit», stellt einer der Landwirte fest, was der Goldacher Marronipionier nicht in Abrede stellt. Er sehe es daher auch als seine und die Aufgabe anderer Marronianbauer an, kostengünstige Gerätschaften zu entwickeln, um die Ernte maschinell durchführen zu können. Es sei auch zu überlegen, ob mehrere Landwirte zusammen eine Erntemaschine anschaffen, eine Art Staubsauger, mit dem die Fruchtbecher ohne grossen Aufwand eingesammelt werden können.

Die Marroni auf der Bleichi in Rorschacherberg haben sich seit der Blüte im Juni prächtig entwickelt. Bild: Arthur Gamsa

Marroni einsammeln, braten und gleich essen, das ist laut Sepp Kühne keine gute Idee. Einerseits seien frisch geerntete Marroni fad und andererseits liessen sie sich kaum schälen. Aus diesem Grund werden die Früchte nach dem Auflesen bis zu acht Tage lang in kaltem Wasser eingelegt. Durch diesen Luftabschluss kommt in der Kastanie ein Gärprozess in Gang. Ein Teil der Stärke wird in Milchzucker umgewandelt. Dadurch wird nicht nur die Haltbarkeit verlängert, auch das Aroma wird intensiver und besser.

Noch zu wenig, um Marroni industriell zu verarbeiten

Markus Lüssi, Betriebsleiter Bischofszell Nahrungsmittel AG. Arthur Gamsa

Filipp Fässler schätzt, dass er dieses Jahr etwas über 500 Kilo Marroni ernten wird, im vergangenen Jahr waren es 340 Kilo. Darüber freut sich auch Markus Lüssi von der Bischofszell Nahrungsmittel AG (Bina), der sich am Montagmittag ebenfalls ein Bild vor Ort macht. «Mit diesem Ertrag können wir noch nichts produzieren, wir brauchen mindestens eine Tonne», sagt der Bina-Betriebsleiter.

Der Goldacher Marronipionier Filipp Fässler. Bild: Arthur Gamsa

Bina kaufe Marroni in ganz Europa zusammen, so werde beinahe die Hälfte der gesamten Ernte in Italien verarbeitet. Wenn ergänzend dazu auch Marroni aus der Region zur Verfügung stünden, sei dies sehr positiv, zumal die Nachfrage nach lokalen Produkten sehr gross sei. Umso erfreulicher wäre es laut Lüssi, wenn sich noch mehr hiesige Landwirte für den Anbau der Edelkastanie begeistern liessen.

