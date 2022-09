Pilze sammeln bei Drei Weieren: Ein Profi lädt zur Pilztour

Pilze sammeln St.Galler Pilzkenner gibt Tipps für die Suche: «Pilzeln ist wie Surfen: Du musst die perfekte Welle erwischen» Die meisten Pilzlerinnen und Pilzler halten ihre Plätze geheim. Benjamin Altwegg ist eine Ausnahme. Der neue Präsident des St.Galler Vereins für Pilzkunde zeigt gern, wo man Pilze findet - und lädt zur Pilztour auf den Freudenberg. Melissa Müller Jetzt kommentieren 16.09.2022, 18.00 Uhr

Benjamin Altwegg mit einem Reizker. Bild: Benjamin Manser (13. September 2022)

Die Pilze sind in den ersten Herbsttagen wie Unkraut aus dem Boden geschossen. Die Leute posten auf Instagram Berge von Steinpilzen, gesammelt auf der Schwägalp. Kann man sie auch auf Stadtsanktgaller Gebiet finden? «Auf jeden Fall», sagt der St.Galler Pilzkenner Benjamin Altwegg. Während andere ein Geheimnis um ihre Fundorte machen, lädt er zu einer Pilztour auf den Freudenberg.

Seit 30 Jahren streift er durch die Wälder, um Pilze aufzuspüren. Seit März ist er Präsident des St.Galler Vereins für Pilzkunde, der dieses Wochenende sein 100-Jahr-Jubiläum im Botanischen Garten feiert.

Pilzausstellung im Botanischen Garten Am Wochenende des 17. und 18. September feiert der Verein für Pilzkunde St.Gallen sein 100-Jahr-Jubiläum. Im Botanischen Garten St.Gallen findet von 9 bis 16.30 Uhr eine Pilzausstellung statt. Gezeigt wird eine Fülle von frisch gesammelten essbaren und giftigen Pilze, die in der Region wachsen. Mit Pilzratespiel, Kinderprogramm und Festwirtschaft mit Pilzragout. (mem)

Mit einem grossen Korb marschiert Benjamin Altwegg beim Familienbad Dreilinden los, bleibt aber schon nach wenigen Schritten vor einer Gruppe trichterförmiger Pilze stehen - Reizker. Der 46-Jährige pflückt einen orangen Pilz und befreit ihn mit einem Küchenpinsel von Erde und Tannennadeln.

Profis putzen die Pilze schon im Wald. Sie verstauen ihre Funde im Korb oder Stoffsack statt in der Plastiktüte – weil sie sonst schnell matschig und ungeniessbar werden. Bild: Benjamin Manser (13. September 2022)

Beim Anschneiden tropft oranger Saft aus den Lamellen. «Alle Milchlinge, die eine orange Milch haben, sind essbar», sagt der Kenner. Der Reizker sei ein guter Anfängerpilz, da unverwechselbar. Bei manchen Pilzlern sei er aber unbeliebt, weil er angeblich etwas bitter schmeckt.

Empfindlich gegen Luftverschmutzung

Die normale Spaziergängerin sieht nur Bäume. Benjamin Altwegg sieht überall Pilze: Sie spriessen am Wegrand, unter Wurzeln und neben den matschigen Spuren eines Mountainbikes.

Benjamin Altwegg sieht mit seinem geschulten Auge überall Pilze. Bild: Benjamin Manser (13. September 2022)

An einem Waldrand greift Benjamin Altwegg unter die Brombeerbüsche. «Heute haben wir Glück.» Er pflückt zwei Eierschwämme. Sie sind perfekt getarnt, vom Laub kaum zu unterscheiden. «Vielleicht gibt’s noch mehr.» Siehe da: Zwei Meter weiter stehen zwei weitere daumengrosse Exemplare im weichen Boden.

Eierschwämme sind Benjamin Altweggs Lieblingspilze. Am liebsten brät der Vater von zwei Kindern sie in seinem Zuhause im Linsebüel-Quartier in der Rösti mit an. Oder er serviert sie lauwarm zum Salat.

Meistens fährt er zum Pilzeln mit dem Velo nach Urnäsch oder Jakobsbad. In höheren Lagen, auf 1500 Metern, wachsen mehr Pilze. Da gibt’s weniger Störfaktoren wie Luftverschmutzung, Strassen und Menschen.

Der Pilzler kommt nicht vom Fleck

Auf dem steilen Weg, der sich den Hang hinaufschlängelt, bleibt Altwegg alle paar Meter vor einem Pilz stehen. Selbst ein winziges, schleimiges Pilzchen zieht ihn in den Bann. Er kniet nieder, legt das Gesicht fast auf den Boden, um es zu betrachten – und packt es in ein Stück Alufolie ein, um es zu Hause zu bestimmen.

Der Pilzkundler packt einen Fund in die Alufolie, um ihn zu Hause zu bestimmen. Bild: Benjamin Manser (13. September 2022)

Der Frauentäubling dufte leicht nach Bittermandel und Camembert. Als Altwegg eine Ziegenlippe pflückt, erwähnt er ihren zarten zitronigen Duft. Und als er einen Bovist halbiert, sagt er: «Duftet nach weisser Schokolade.» Es gebe Pilze, die wie eine alte Lokomotive, Stachelbeeren oder Veilchen riechen.

Eichhörnchen lieben Pilze

Eichhörnchen, Vögel und Rehe verspeisen Pilze ebenso gern wie Gourmets auf zwei Beinen. Wie es sich gehört, lässt der Deutschlehrer Pilze stehen, die noch zu klein sind, Frassspuren haben oder von Würmern bewohnt sind. Altwegg ist wählerisch, nimmt nur die Schönsten mit. Bei einem Goldröhrling am Fusse einer Lärche greift er zu: «Ein typischer Freudenbergpilz, den findet man hier oft.»

Der Pilzler sammelt einen Goldröhrling, der in der Nähe von Lärchen wächst. Bild: Benjamin Manser (13. September 2022)

Pilze suchen heisst, auch auf die Bäume zu achten, da sie in Symbiose leben. Der Pilz umspinnt die Baumwurzel mit einem unterirdischen Myzelgeflecht und versorgt ihn mit Nährstoffen. Im Gegenzug füttert der Baum den Pilz mit Kohlenhydraten und Vitaminen. «Pilze sind geheimnisvoll», sagt Altwegg. Sie gehören weder dem Tier- noch dem Pflanzenreich an, können Heilkräfte entfalten, aber auch Halluzinationen auslösen oder töten.

Wo ein Bach rauscht, sind die Pilze nicht mehr weit

Der Pilzliebhaber bewegt sich lautlos durch das Unterholz, um das Wild nicht aufzuschrecken. Er geniesst den Duft der Erde, die Waldluft und die Sonnenstrahlen, die sich in den Ästen verfangen.

«Dieser Mischwald ist gut zum Pilzeln. Schön schattig, kühl und feucht.»

Benjamin Altwegg steift schon seit 30 Jahre durch die Wälder, um Pilze aufzuspüren. Bild: Benjamin Manser

Im Grunde eigne sich jeder Mischwald für die Pilzsuche. Etwa der Steineggwald im Quellgebiet der Steinach zwischen St. Georgen und Vögelinsegg. Oder das Gebiet beim Unteren Brand, im Tobel des Wattbachs. «Wasser ist immer gut.» Am 9. Oktober lädt der Pilzverein zu einer Exkursion nach Rorschacherberg, wo es ebenfalls ein gutes Gebiet gebe. Doch auch in Gärten und im Stadtpark könne man fündig werden.

Die Ausbeute des Spaziergangs mit dem Pilzkenner reicht für eine knusprige Pilzrösti und eine Pilzrahmsauce. Bild: Melissa Müller (13. September 2022)

Der Weg oberhalb der Drei Weieren führt an einem Abgrund vorbei. In der Tiefe rauscht ein Bach, ein Eichelhäher flattert vorbei. «Vorsicht», sagt Altwegg.

«Es stürzen immer wieder Pilzlerinnen und Pilzler ab, die zu sehr auf die Pilze konzentriert sind.»

Schon mit 17 Jahren packte ihn das Pilzfieber. In Arbon, wo er aufwuchs, traf er sich mit anderen Töfflibuben am Waldrand. Einer von ihnen wollte nach Kanada auswandern und im Wald leben; für das Survivaltraining sammelten sie Pilze in Roggwil und Berg.

Die Jugendlichen gingen damals nicht zur Pilzkontrolle. Rückblickend ein Fehler: Kein Pilz sei es wert, dass man sein Leben dafür riskiert. In Polen starben einst die Gäste einer Hochzeit drei Wochen nach dem Fest an Nierenversagen, weil sie den Orangefuchsigen Raukopf verzehrt hatten.

Echten Fans geht es nicht nur ums Essen

Immer mehr Vegetarierinnen und Vegetarier, die Pilze als Fleischersatz schätzen, gehen auf die Suche. «Die meisten Anfänger interessieren sich nur für das Kulinarische», sagt Altwegg. Echten Pilzfans gehe es um mehr: «Sie sind gerne draussen in der Natur und interessieren sich auch für Botanik und Ökologie. Sie denken vernetzt, weil man Pilze nicht ohne ihr Umfeld verstehen kann.»

Auch im Winter geht er pilzeln und gräbt beim Eichweiher auf Dreilinden den Weidepilz aus dem Schnee. Manchmal kehrt er auch mit leerem Korb zurück. Das gehöre dazu. Die Pilze kommen in Wellen. «Pilzeln ist wie Surfen: Du musst die perfekte Welle erwischen.»

