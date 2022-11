Rorschach öffnet 350 Meter Seeuferweg beim Strandbad

Pilotversuch Spaziergang durchs Strandbad: Rorschach öffnet 350 Meter Seeuferweg für die Öffentlichkeit Per sofort öffnet die Stadt in einem Versuch den Seeuferweg durch das Strandbad. Dadurch können Fussgängerinnen und Fussgänger neu direkt am See statt entlang der starkbefahrenen Churerstrasse laufen. Bei Missbrauch werden die Tore rasch wieder geschlossen, mahnen Verantwortliche von Bau und Stadtentwicklung. Rudolf Hirtl 15.11.2022, 14.00 Uhr

Stadtpräsident Röbi Raths (rechts) und Ronnie Ambauen, Leiter Bau und Stadtentwicklung, auf dem Stück Seeuferweg, das neu im Winter zugänglich ist. Bild: Rudolf Hirtl

Der Himmel klärt auf und die untergehende Sonne strahlt ein sanftes Rot an die Wolken. Die Wasseroberfläche des Bodensees kräuselt leicht und ein paar orange Blätter wiegen sich in den Wellen. Der Zeitpunkt hätte kaum besser sein können, als Stadtpräsident Röbi Raths und Ronnie Ambauen, Leiter Bau und Stadtentwicklung, am Montag kurz nach 16 Uhr die am Seeufer liegenden Tore öffnen. Damit ermöglichen sie per sofort einen Spaziergang direkt am Seeufer. Statt Abgase und Lärm entlang der Churerstrasse können Spaziergängerinnen und Spaziergänger ab sofort das herbstliche Ambiente am südlichsten Bodenseeufer geniessen.

Bis anhin mussten Zufussgehende beim Würth-Haus das Seeufer verlassen und auf das Trottoir entlang der Churerstrasse ausweichen. Zwar ist das Seeufer auch jetzt noch bis kurz vor dem Hundertwasserhaus in Altenrhein, wo der Thaler Seeuferweg beginnt, mehrheitlich verbaut und abgesperrt, doch wenigstens die 350 Meter vom Würth-Haus bis zum Parkplatz beim Schlachthof sind nun für die Öffentlichkeit zugänglich.

Seeufer schrittweise zugänglich machen

Der Seeuferweg in der Region Rorschach liege ihm sehr am Herzen, sagt Röbi Raths, ehe er die rostige Kette beim östlichen Zugang entfernt. Er habe diesen bereits bei seiner Tätigkeit als Gemeindepräsident in Thal realisiert und er freue sich, über dieses zusätzliche Stück freien Seezugang. Er sagt:

«Nun, abseits vom Verkehr direkt am See entlang laufen zu können, ist eine klare Attraktivitätssteigerung für Rorschach.»

Geöffnet ist das Wegstück laut Ronnie Ambauen bis Ende April; im Sommer sei der Zugang weiterhin Badegästen vorbehalten. Das Projekt sei mit einfachen Massnahmen umsetzbar. Er spricht damit die Zäune und Absperrbänder an, die verhindern sollen, dass Fussgängerinnen und Fussgänger auf das Strandbadgelände laufen und schlimmstenfalls in die leeren Schwimmbecken stürzen.

Stadtpräsident Röbi Raths öffnet das östliche Tor beim Strandbad Rorschach. Bild: Rudolf Hirtl

Der Leiter Bau und Stadtentwicklung macht denn auch unmissverständlich klar, dass Verstösse nicht toleriert werden. «Es wird sich weisen, wie die Öffnung angenommen wird und wie die Benützerinnen und Benützer damit umgehen. Bei Sachbeschädigungen auf dem Gelände, Littering und anderen Missbräuchen, werden wir den Durchgang rasch wieder schliessen.»

Reger Schmuggel am Seeufer

Raths bekräftigt die mahnenden Worte von Ambauen und verweist darauf, dass der Seeuferweg auf diesen 350 Metern nur von Fussgängerinnen und Fussgängern benutzt werden darf. Mit dem Velo durchfahren ist nicht erlaubt. Entsprechende Fahrverbotstafeln weisen auf diesen Umstand hin.

Während der Wintermonate ist das Strandbad-Team mit Sanierungsarbeiten beschäftigt. Von Montag bis Freitag seien daher stets Angestellte vor Ort, die ein waches Auge auf den Seeuferweg werfen. Für die restlichen Tage bauen die Verantwortlichen auf die Vernunft und den gesunden Menschenverstand der Nutzerinnen und Nutzer. Vorerst ist das Ganze nur provisorisch. Dies ist auch daran zu erkennen, dass beim westlichen Eingang Sand auf die Wiese geschüttet wurde, um den Weg zu markieren. Der Sand wird vor Beginn der Badesaison wieder entfernt. Ende April wird der Stadtrat Bilanz ziehen und aufgrund der bis dahin gesammelten Erfahrung entscheiden, ob der Zugang für die Öffentlichkeit auch in den kommenden Wintern geöffnet wird.

Stadtapéro Stadtrat informiert über Projekte Rorschach Am Dienstag, 22. November, findet im Stadthofsaal um 19.30 Uhr ein Stadtapéro statt. Stadtpräsident Robert Raths informiert dabei über die Entwicklung des Seeufers östlich des Würth-Areals. Nach Untersuchungen zu Baugrund, Statik und Bauphysik kann nun auch über die Zukunft des Kornhauses diskutiert werden. Die Kreditvorlage für Hafenplatz und Hafengebäude gelangt am 12. März an die Urne. Im Februar ist dazu ein separater Stadtapéro vorgesehen. Röbis Raths wird trotzdem schon diesmal auf das Bauvorhaben eingehen und den Kontext zum Kornhaus erläutern. (rtl)

Ständigen Zugang und auch Schlüssel für die beiden Tore hat übrigens schon immer der Schweizer Zoll, denn in früheren Jahren wurden am Rorschacher Seeufer rege Waren geschmuggelt.

Volk soll bei der Seeuferentwicklung mitreden

Das Seeufer ist ein einmaliges, öffentliches Gut. Es soll aus Sicht des Stadtrates daher für die Allgemeinheit so weit als möglich zugänglich und nutzbar sein. Ende August hat sich der Stadtrat mit dem Gemeinderat Rorschacherberg getroffen. Thema waren die Entwicklung des Seeufers Ost und insbesondere eine mögliche Beteiligung der Gemeinde Rorschacherberg am Strandbad. Was die grundsätzliche Entwicklung des östlichen Seeufers angeht, plant der Stadtrat Rorschach eine öffentliche Mitwirkung.