Via Velo St.Gallen: Auch drei Monate gratis brachten keinen Boom

PILOTPROJEKT Der Boom bleibt aus: Auch nach drei Gratis-Monaten hat sich der St.Galler Velolieferdienst Via Velo noch nicht etabliert Nach knapp zwei Jahren Betriebszeit gibt's beim Lieferdienst Via Velo immer noch Luft nach oben. Um das Angebot bekannter zu machen, war es drei Monate gratis. Es wird aber mehr brauchen, um die Heimlieferung von Einkäufen via Velokurier in der Stadt zu etablieren. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Der Velolieferdienst Via Velo ist bis Ende Juli gratis. Bild: Andri Vöhringer

Die Stadtpräsidentin steht an einem Stand am Bauernmarkt, lächelt in die Kamera. Portemonnaie in der einen, Gemüse in der anderen Hand. Darunter steht: «Einkaufen. Liefern lassen. viaVelo.sg.» Unter anderem mit diesen Plakaten von Maria Pappa wirbt der Lieferdienst Via Velo in der seit Frühling laufenden Offensive. Normalerweise kostet die Dienstleistung fünf Franken, noch bis Ende Juli ist der in der Werbung beschriebene Vorgang sogar kostenlos: Wer in den rund 30 beteiligten Geschäften in der Innenstadt oder eben am Bauernmarkt einkauft, kann vor Ort bezahlen, den Lieferauftrag auslösen und der Velokurier Die Fliege bringt einem die Einkäufe kostenlos ins Haus.

Stadtpräsidentin Maria Pappa rührt die Werbetrommel für Via Velo – auf Plakaten, aber auch in diesem Werbevideo vom Mai 2021. Quelle: Youtube/Standortförderung St.Gallen

Die Gratis-Aktion ist nicht die erste Charmeoffensive des auf drei Jahre angelegten Pilotprojekts, das aus dem Forum Zukunft St.Galler Innenstadt entstand und im August 2020 den Betrieb aufnahm. Der Grund ist klar: Die Nutzungszahlen sind nicht so hoch wie gewünscht. Dabei ist das Projekt zumindest in der Trägerschaft breit abgestützt. Die Stadt ist mit zwei Dienststellen (Standortförderung und Umwelt und Energie) und maximal 60'000 Franken aus dem Energiefonds an Bord; die Detailhandelsvereinigung Pro City ist genauso Trägerin wie die Agglo St.Gallen-Bodensee. Und 2021 konnte man mit der Acrevis-Bank sogar eine Hauptsponsorin gewinnen, die eine kostenlose Teilnahme der Geschäfte ermöglicht.

Woran liegt es also, dass Via Velo bisher nicht so richtig zum Fliegen kommt? Was hat die Gratis-Aktion gebracht? Und wie stehen die Chancen, dass das Pilotprojekt seine dreijährige Testphase überdauert?

Kein Ansturm, er wurde aber auch nicht erwartet

Karin Hungerbühler, Leiterin Dienststelle Umwelt und Energie der Stadt St.Gallen. Bild: PD

Nachfrage bei Karin Hungerbühler, Dienststellenleiterin Umwelt und Energie bei der Stadt. Sie sagt: «Die Gratis-Aktion hat dazu beigetragen, dass das Angebot bekannter wird und Leute es ausprobieren.» Seit dem 25. April ist die Lieferung gratis, 59 Bestellungen wurden seither über die App ausgelöst. Zur Einordnung: Im ersten Betriebsjahr von August 2020 bis August 2021 wurden knapp 1500 Bestellungen aufgegeben, von August 2021 bis Mitte Juni 2022 waren es knapp 1000. Ein Rückschritt also, und 59 Aufträge scheinen einen Tropfen auf den heissen Stein. Hungerbühler ordnet ein: «Die Coronazeit hat auch hier ihre Spuren hinterlassen, die Betriebsjahre lassen sich deshalb nur schwer miteinander vergleichen.» Und: Es habe in der Gratis-Phase über die Aufträge hinaus auch einige zusätzliche App-Downloads gegeben. Das sei der erste Schritt, um das Angebot auch zu nutzen.

Die App sei zum Teil eine Hürde, habe man in den zwei Jahren festgestellt, sagt Hungerbühler. Für einige Leute sei der Umgang mit ihr immer noch ein Hindernis.

«Wir machen uns Gedanken, wie wir diese Schwelle abbauen können.»

Eine Möglichkeit etwa sei, dass die Geschäfte die Aufträge selbst auslösen. «Das wird zum Teil bereits so gemacht.» Via Velo sei ein Pilotbetrieb, und während eines solchen lerne man immer dazu.

Das bestätigt auch Christian Hadorn, Co-Geschäftsleiter und Inhaber des Velokuriers Die Fliege. «Die App ist gerade für manch ältere Nutzerinnen und Nutzer schwierig zu bedienen.» Entsprechend sei es wünschenswert, wenn die Geschäfte die Lieferbestellung selbst auslösen würden – als Teil der Dienstleistung. Zu den Frequenzen generell sagt Hadorn: «Wir hoffen im dritten Jahr auf eine Steigerung der Sendungszahlen.» Für die Kuriere seien Heimlieferungen über Via Velo eine Abwechslung im Berufsalltag, man könne Menschen persönlich eine Freude machen.

Bekanntheitsgrad weiter steigern

Für neue Angebote wie Via Velo sei Zeit ein wichtiger Faktor, sagt Karin Hungerbühler: «Sowohl Geschäfte als auch Kundinnen und Kunden brauchen eine Gewöhnungszeit.» Die Prozesse müssten sich einspielen, die Kundschaft erfahren, dass das Angebot funktioniere und praktisch sei. Hinzu komme der Bekanntheitsgrad. «Noch immer wissen viele St.Gallerinnen und St.Galler nicht, dass es dieses Angebot überhaupt gibt», sagt Hungerbühler. Entsprechend sei es wichtig, das Netzwerk von Geschäften stetig zu erweitern und mit Aktionen wie den drei Gratismonaten darauf aufmerksam zu machen. Es gebe bereits eine treue Kundschaft, die das Angebot schnell angenommen habe. Wolle man Via Velo etablieren, müsse dieser Kreis allerdings ausgeweitet werden.

Das könne nur in kleinen, überlegten Schritten gelingen, zeigt sich Hungerbühler überzeugt. Und da sei man auf einem guten Weg. Dass sich die Stadt mit Geld aus dem Energiefonds überhaupt am Projekt beteiligt, zeigt, dass sie ein Interesse am Erfolg von Via Velo hat. Der Grund ist schnell gefunden. Es passt gut ins Mobilitäts- und Energiekonzept der Stadt, die den Veloverkehr fördern möchten und die Logistik gerade in der Innenstadt kleinteiliger machen möchten. Oder anders formuliert: Lastenräder statt Lastwagen.

Trotz allem optimistisch ins dritte Jahr

Ralph Bleuer, Präsident Pro City St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Es schafft aber auch Attraktivität für den Detailhandel, der der Kundschaft Komfort bieten kann und sich so gegenüber grossen Einkaufszentren in der Peripherie behauptet. Entstanden ist die Idee des Velolieferdienstes im Rahmen des Projekts «Zukunft St.Galler Innenstadt». Pro-City-Präsident Ralph Bleuer erklärt auf Anfrage, dass er nach wie vor Potenzial in Via Velo sehe. «Er kann eine Zukunft haben.» Es brauche aber sicher noch Zeit, bis diese Dienstleistung stärker genutzt werde.

«Diese Zeit brauchen die Konsumenten wie auch die Detailhändler.»

Noch läuft das Projekt ein Jahr, die Finanzierung ist durch die Mittel aus dem städtischen Energiefonds und das Sponsoring der Acrevis-Bank gesichert. Und dann? Karin Hungerbühler sagt: «Wir analysieren laufend mit allen Partnern, was wir optimieren können.» Das Ziel sei, dass das Projekt die Pilotphase überdauern könne. Klar ist: Soll das gelingen, braucht es im dritten Jahr noch einmal einen Schub.

