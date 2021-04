PILGERSAISON «Man darf nur segnen, was Gott erschaffen hat»: Pilger, die in St.Gallen Halt machen, können neu einen Segen von lokalen Pfarrern empfangen Die Katholische und Evangelisch-reformierte Kirche im St.Galler Zentrum bieten seit 1. April täglich Pilgersegen an. Das Gebet soll die Wanderinnen und Wanderer, von denen viele an einem Wendepunkt sind, auf ihrer Reise schützen und unterstützen. Rosa Schmitz 05.04.2021, 19.00 Uhr

Gesegnet werden die Pilgerinnen und Pilger unter anderem in der St.Galler Kathedrale. Bild: Michel Canonica (2. Dezember 2020)

Der Frühling ist da. Und mit ihm die Pilgersaison. Seit 1. April machen sich Menschen wieder vermehrt auf den Weg und halten teilweise auch in St.Gallen. Die Stadt wird nämlich von drei Pilgerwegen gekreuzt: dem Jakobsweg, dem Kolumbansweg und der Via Francisca. «Dieses Jahr ist alles etwas anders, auch beim Pilgern. Mit aller Wahrscheinlichkeit werden sich heuer aber mehr auf die heimischen Wege begeben», sagt Josef Schönauer, Präsident vom Verein Pilgerherberge St.Gallen und Betreiber der Pilgerherberge im Linsebühl.

Josef Schönauer, Präsident vom Verein Pilgerherberge St.Gallen und Betreiber der Pilgerherberge im Linsebühl. Bild: Arthur Gamsa

Da passt es gut, dass in St.Gallen ein neues Angebot eingeführt wird. Täglich besteht die Möglichkeit, einen Pilgersegen – ein Gebet für die Person und ihre Reise – zu erhalten. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen der Katholischen und Evangelisch-reformierten Kirche im Zentrum und der Pilger-Informationswebsite pilgern.ch.

Entstanden ist die Idee aus einem Gespräch zwischen Josef Schönauer und Benjamin Ackermann von der St.Galler Cityseelsorge. «Ich hatte schon eine Weile mit dem Gedanken gespielt, weil ich gesehen habe, dass es auf zahlreichen Pilgerwegen in Frankreich und Spanien ein solches Angebot gibt», erzählt Schönauer. Er sei dann auf Benjamin Ackermann zugegangen. Dieser war begeistert von der Idee.



Über die Vergangenheit und die Zukunft nachdenken

«Josef ist am Puls», sagt Benjamin Ackermann. «Er weiss, dass Pilger, die in St.Gallen Halt machen, ein solches Angebot schätzen.» Ackermann ist selber vor gut zehn Jahren von Flawil nach Santiago gepilgert. Auf seinem Weg traf der Theologe mehrheitlich auf junge Menschen in ihren Zwanzigern und ältere, um die vierzig, fünfzig Jahre alt.

Benjamin Ackermann von der St.Galler Cityseelsorge. Bild: Mareycke Frehner

«Viele waren an einem Wendepunkt. Stellten sich die Frage, welche Richtung sie einschlagen sollten.»

Das Pilgern hätte es ihnen ermöglicht, sich ernste Gedanken über die Vergangenheit und die Zukunft zu machen. Er persönlich habe gelernt, wie weit er kommt, wenn er Schritt für Schritt geht. «Genauer gesagt: Die Lebenshaltung, nicht nur das ganze Grosse zu sehen.»

Mehr Attraktivität für durchreisende Pilger

Die diesjährige Pilgersaison, die von April bis Ende Oktober dauert, wird die Pilotphase fürs Projekt «Pilgersegen» sein. In der Regel werden in der Pilgerherberge im Linsebühl pro Jahr zirka 300 Übernachtungen gebucht. «Zudem gehen viele ins Hotel und einige ziehen bis nach Herisau weiter», sagt Josef Schönauer. Er vermutet, dass während einer Saison rund 1000 Pilger durch St.Gallen marschieren.

«Heuer könnten es sogar mehr werden, da die Menschen aufgrund der Coronakrise lokaler reisen.»



Am Ende der Saison wird beurteilt, auf welche Resonanz das neue Angebot gestossen ist. «Ich gehe davon aus, dass das Ganze erst etwas bekannt werden muss», sagt Benjamin Ackermann. Dieser Einschätzung schliesst sich Schönauer an:

«Auf die Zahl der Pilger wird sich das Angebot nicht sofort auswirken, aber vielleicht bringt es mit der Zeit doch etwas mehr Attraktivität.»

Damit die Pilger vom Segen wissen, werde in den Kirchen auf den Pilgerwegen nach St.Gallen und in den Unterkünften der Stadt St.Gallen ein Flyer mit den Informationen aufgelegt. Zudem werde das Angebot auf den nationalen Websites zu den Pilgerwegen der Schweiz bekanntgemacht.



Für Schönauer und Ackermann ist der grösste Teil der Arbeit damit erledigt. Von nun an werden sie nur noch in einer Nebenrolle tätig sein. «Wir sind einfach als ‹Promoter› aktiv, sozusagen», lacht Schönauer. «Wir haben die Kontakte, das Netzwerk», fügt Ackermann hinzu.



Pfarrer und Seelsorger führen Pilgersegen durch



Durchgeführt werden die Pilgersegen von Pfarrern und Seelsorgern in der Stadt, im Anschluss zum Gottesdienst in der Kathedrale und in der Kirche St.Laurenzen. Zum Beispiel von Hansruedi Felix von der Evangelisch-reformierten Kirche. Er ist ebenfalls leidenschaftlicher Pilger und war auf Anfrage sofort dabei.

Pfarrer Hansruedi Felix von der Evangelisch-reformierten Kirche. Bild: Franziska Messner



«Ein Segen ist etwas Besonders. Ein Wunsch grösser als ich», erklärt er. «Ich fungiere als Kanal. Ich bin nicht das Wasser, aber das Rohr.» Der Pfarrer ist bereitwillig, jeden zu segnen, der dafür offen ist. Alter, Geschlecht, Rasse – sogar Religionszugehörigkeit – spielen keine Rolle.

«Was mir allerdings wichtig ist: Man darf nur segnen, was Gott erschaffen hat. Nicht, was der Mensch erschaffen hat.»

Da würde er nicht so tun, als würde Gott seine schützende Hand drüber halten. Das sei schliesslich nicht sein Glauben.



Um den Vorgang zu vereinfachen, werden die Pilger angewiesen, die Rucksäcke vor Beginn des Gottesdienstes vorne in der Kirche abzustellen und so weit vorne wie möglich zu sitzen. Damit die Pfarrer wissen, dass sie nach Abschluss da bleiben müssen. «Das ist zumindest mal die erste Idee – ob es klappt, keine Ahnung», sagt Ackermann. «Hauptsache unkompliziert.»

