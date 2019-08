Physiotherapie und Fitnessstudio am gleichen Ort: «Medfit» eröffnet eine Filiale in der Stadt St.Gallen

Physiotherapie und Fitnessstudio am gleichen Ort: «Medfit» eröffnet eine Filiale in der Stadt St.Gallen Das Gesundheitszentrum «Medfit» arbeitet eng mit Fitnessstudios zusammen. Miguel Lo Bartolo

Peter Roth und Andrea Fässler vor der Sprossenwand in der neuen «Medfit»-Filiale.

(Bild: Miguel Lo Bartolo)

«Ihre Gesundheit ist unser Versprechen.»

Damit wirbt Peter Roths Gesundheitszentrum «Medfit». Seit über 15 Jahren ist Roth in den Bereichen Physiotherapie, Ernährungsberatung und Komplementärmedizin tätig. Eine Zweigstelle in der Kantonshauptstadt sei schon geplant gewesen, Roth habe aber «auf den richtigen Moment gewartet». Am Montag wurde an der Müller-Friedbergstrasse 6 die vierte «Medfit»-Filiale der Region eröffnet.

Gemäss Roth war es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis er sich ernsthaft um eine geeignete Örtlichkeit in St. Gallen bemühte. Am Unteren Graben ist er schliesslich fündig geworden.

In «Mfit», Trainingszentrum der Migros Ostschweiz, sieht Roth den idealen Partner. Die Unternehmen teilen nicht nur die Räumlichkeiten. «Unsere Filialen arbeiten jeweils mit einem Fitnessstudio zusammen», sagt Roth.

«Wir haben das gleiche Ziel: die Gesundheit unserer Kunden zu gewährleisten. Dadurch entstehen Synergien.»

Roth ist vor allem in Roggwil und Arbon als Physiotherapeut tätig. Nebenbei doziert er an der Hochschule in Landquart. Die Filialen haben jeweils eigene Standortleiter, weil Roth seine Mitarbeiter zum eigenständigen Denken und Handeln animieren möchte, wie er sagt. In St. Gallen leitet Andrea Fässler die Praxis. Nebst Physiotherapie sind unter anderem auch Massagen, Pilates und Yoga im Angebot.