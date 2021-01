Über 1000 St.Gallerinnen und St.Galler verschenkten zu Weihnachten Solarmodule: Die Solar-Allmend auf der Eishalle Lerchenfeld boomt

Video

52 Massnahmen für Natur und Klima: Die Stadt St.Gallen will mit neuem Umweltkonzept die Lebensqualität sichern

Weniger Hitzeinseln, bessere Luft, mehr Artenvielfalt: Das sind die Ziele des neuen städtischen Umweltkonzepts, das die Verantwortlichen am Freitag präsentiert haben. Eine ganze Reihe an Massnahmen sind darin vorgesehen, einige sind bereits in der Umsetzung.