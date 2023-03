Spitex St.Gallen: Schon wieder viele Kündigungen

Pflegequalität Spitex St.Gallen kommt nicht zur Ruhe: Schon wieder kündigen viele langjährige Mitarbeitende Die Stadt St.Gallen musste vergangenes Jahr eingreifen: Sie rettete die Spitex St.Gallen AG mit drei Millionen Franken. Danach versprach die Spitexleitung Besserung. Ruhe sollte einkehren. Davon kann nun keine Rede sein. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 03.03.2023, 05.00 Uhr

Die Pflegequalität würde aufgrund der hohen Fluktuation leiden, sagen Spitex-Mitarbeitende, die auch deswegen mittlerweile gekündigt haben. Bild: Raphael Rohner

Sie setze keinen Fuss mehr in die Spitex. Jahrelang sei sie stolze Spitex-Mitarbeiterin gewesen. Aber was jetzt passiere, das sei nur noch zum Heulen. Die Spitex-Mitarbeitende klingt am Telefon enttäuscht, fassungslos und aufgebracht zugleich. Und sie ist nicht die einzige. Etliche Mitarbeitende verlassen die Spitex St.Gallen. Sie sind im Krankenstand, wollen kündigen, haben gekündigt.

Das erinnert an die Vorgänge der letzten Jahre. Kurz nach dem Start der Spitex St.Gallen AG, für die die vier eigenständigen Spitex-Vereine fusionierten, kam es zu Kündigungswellen. 2021, im ersten Betriebsjahr, kündigten 82 Mitarbeitende, darunter der Geschäftsführer. Die Spitex St.Gallen AG fuhr ein Defizit von 1,76 Millionen Franken ein, es drohten Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit. Die Stadt sprang im vergangenen Sommer mit drei Millionen Steuergeldern ein.

Damals sagte Stadtpräsidentin Maria Pappa : Der Analysebericht habe ergeben, dass Verwaltungsrat und interimistische Geschäftsleitung die Probleme erkannt und die Weichen gestellt hätten. Doch stimmt das?

Das Agieren der Spitex St.Gallen AG? «Besorgniserregend»

Edith Wohlfender, Geschäftsführerin Berufsverband SBK St.Gallen-Thurgau-Appenzell. Bild: PD

Es sei, als erlebe sie ein Déjà-vu, sagt Edith Wohlfender. Sie ist Geschäftsleiterin des Schweizer Berufsverbands Pflege Sektion St.Gallen- Thurgau-Appenzell, sie hat die Kündigungswellen vor zwei Jahren miterlebt. Jetzt ist sie wieder involviert. Es sei schlimm. «Ich bin erstaunt, wie wenig Wertschätzung man den Pflegenden entgegenbringt.» Und dies angesichts der angespannten Situation auf dem Arbeitsmarkt.

Die Mitarbeitenden im Spitex-Stützpunkt West seien so sehr in die Ecke getrieben worden, dass die meisten nach und nach kündigten. Die Situation bei der Spitex St.Gallen AG und der Verlust an Pflegekompetenz sei besorgniserregend, sagt Wohlfender.

Es sei zu heiklen Situationen in der Pflege gekommen

Die Mitarbeitenden baten im Herbst in einem offenen Brief um einen runden Tisch mit Spitex-Leitung, Stadt und dem Berufsverband Pflege, so erzählen es mehrere ehemalige Mitarbeitende. Sie alle wollen aus Furcht vor der früheren Arbeitgeberin anonym bleiben. Der offene Brief liegt dem «Tagblatt» vor.

Sie hätten im Brief um ein Gespräch gebeten, da sie zu viele Vorgänge als stossend erlebten. Und da sie, wenn sie einzeln versucht hätten, Anliegen zu diskutieren, nicht gehört worden seien. Dreizehn Mitarbeitende vom Spitex-Stützpunkt West unterschrieben den Brief. Sie bemängeln die hohe Fluktuation. Die deswegen unzähligen temporären Aushilfen, jede Woche habe man im Stützpunkt West neue Gesichter gesehen.

Unter der hohen Fluktuation würde die Pflegequalität leiden. Es sei zu teils gefährlichen Situationen gekommen: Medikamente seien zu spät verabreicht worden; jemand sei mit einem falschen Medikament behandelt worden; bei einem Patienten sei eine eklatante Gewichtszunahme nicht bemerkt worden, er sei ins Spital gekommen.

Vom früheren Team Spitex West sind jetzt noch drei Personen übrig

Der offene Brief der Mitarbeitenden war betitelt: «Die Spitex St.Gallen kommt nicht zur Ruhe». Das gesamte Team der früheren Spitex West unterzeichnete ihn, zumindest jene, die noch übrig waren. Darunter alle langjährig Festangestellten am Standort West, manche von ihnen arbeiteten 20, 30 Jahre bei der Spitex.

Ihnen gehe es um das Wohl der Klientinnen und Klienten. Und: Sie wollten niemanden anklagen, sie wollten die Situation verbessern, sagen die ehemaligen Mitarbeiterinnen. Viele Klientinnen und Klienten seien unzufrieden, aber kaum jemand beschwere sich. Die Klienten seien schliesslich abhängig von der Spitex.

Auch Angehörige und eine ehemalige Spitex-Klientin melden sich beim «Tagblatt» - auch sie aus Angst anonym. Sie sagen, es sei stossend, dass ständig neue Spitex-Mitarbeitende kämen, die sich nicht auskennen. Es sei zu Fehlern gekommen.

Das alles erinnert an die Geschehnisse vor zwei Jahren. Warum die Mitarbeitenden im Westen jetzt hinwerfen? Sie hätten der Spitex St.Gallen AG eine Chance geben wollen, sagen sie. Jetzt mögen sie nicht mehr. Schon 2022 hätten viele gekündigt. Im Januar 2022 hätten im Westen noch über 30 Festangestellte gearbeitet. Jetzt seien vom früheren Team Spitex West noch drei Personen übrig.

Wie viele Mitarbeitende 2022 gekündigt haben, dazu sagt die Spitex St.Gallen AG auf Anfrage: Dies sei im Geschäftsbericht ersichtlich, der werde zur Generalversammlung am 24. Mai publiziert. Der noch nicht abgeschlossene Change-Prozess des Zusammenschlusses habe zu einer erhöhten Fluktuation von Mitarbeitenden geführt.

Die Stadt ist zufrieden mit der Spitex St.Gallen AG

Die 13 Mitarbeitenden schickten den offenen Brief an Verwaltungsratspräsident Daniel Mächler und Anna Ravizza, Verwaltungsratsmitglied und bis Ende Februar 2023 interimistische Geschäftsführerin, sowie an Stadtpräsidentin Maria Pappa und Stadträtin Sonja Lüthi. Die Mitarbeitenden sagen, die Stadt müsse doch darüber informiert werden, was vor sich gehe. «Wir hatten uns erhofft, dass die Stadt uns anhört, dass sie interveniert, sie gibt am meisten Geld für die Spitex. Aber Sonja Lüthi wollte kein Gespräch», sagt eine.

Stadträtin Sonja Lüthi, Direktion Soziales und Sicherheit. Bild: Michel Canonica

Was sagt Sonja Lüthi zu den Vorgängen? «Mir ist es ein grosses Anliegen, dass die Mitarbeitenden bei der Spitex St.Gallen AG gute Arbeitsbedingungen vorfinden», sagt Lüthi. Zuständig für die Arbeitsverhältnisse und Personalfragen seien Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der Spitex.

Auf diese Rollenteilung habe sie die Verfasserinnen und Verfasser des Schreibens hingewiesen und sie gebeten, in diesen Belangen das Gespräch mit ihrer Arbeitgeberin zu suchen. Lüthi sagt, wenn es sich um Themen in ihrem Zuständigkeitsbereich handele, nehme sie sich gerne Zeit für Gespräche.

«Ich bin erstaunt darüber, dass ehemalige Mitarbeitende an die Öffentlichkeit gelangen.» Die Kündigungen – das Ausmass lasse sich nicht mit vor zwei Jahren vergleichen – bedaure sie sehr. Bei den Kündigungen handele es sich um Einzelfälle. «Ich bin mit der Spitex St.Gallen AG zufrieden», sagt Sonja Lüthi. Die Versorgungssicherheit sei gewährleistet, Partizipation und Mitsprache sehe sie im Unternehmen als verankert.

Kein runder Tisch, stattdessen Anwalt und Schikanen

Auch die Antwort der Spitex-Leitung fiel anders aus, als die Mitarbeitenden erhofft hatten. Anstatt eines runden Tisches folgte ein Schriftwechsel, der rasch eskalierte - auch diese Schreiben liegen dem «Tagblatt» vor. Nach zwei Antwortschreiben liess die Spitex eine Anwaltskanzlei antworten.

Der Anwalt schrieb, einige der Themen seien nicht mit dem Personal zu diskutieren. Wenn sich ein Gespräch mit Mitarbeitenden aufdränge, sei man schon bereit dazu. Allerdings nur mit maximal drei Mitarbeitenden aufs Mal. Und nicht gemeinsam mit der Politik, denn in so einem Gespräch würden nur Themen behandelt, welche die Politik nicht berührten. Die breite Streuung des offenen Briefs erachte die Spitex St.Gallen AG als unnötig und provokativ. Das sei übrigens für den angestrebten Dialog nicht gerade förderlich.

«Nach dieser Antwort war mir klar: Sie wollen uns nicht anhören», sagt eine Mitarbeiterin. Drei von ihnen seien trotzdem zum Gespräch gegangen, seien der Spitex-Leitung und dem Anwalt gegenübergesessen. Bei jedem Punkt, den die Mitarbeitenden vorgebracht hätten, hätte es nur geheissen: Nein, das stimme nicht, nein, da sei man dran, nein, das sei kein Problem. Sonja Lüthi sagt, über das Gespräch mit den Mitarbeitenden habe sie sich informieren lassen.

Nicht nur, dass das Gespräch nichts gebracht habe, die Unterzeichnenden des Briefs hätten danach Schikanen erlebt, sagen die ehemaligen Mitarbeitenden. Einige seien an andere Stützpunkte versetzt worden. «Es ging darum, uns ‹Aufwieglerinnen› zu trennen», sagt eine. Einer anderen seien Kompetenzen entzogen worden. Einer Person in Probezeit sei gedroht worden, wenn sie die Unterschrift vom offenen Brief nicht zurückziehe, werde der Vertrag nicht verlängert. Zwei der 13 hätten schliesslich die Unterschrift zurückgezogen.

«Können Vorwürfe nicht bestätigen.»

Anna Ravizza, Mitglied des Verwaltungsrats und bis Ende Februar 2023 interimistische Geschäftsführerin der Spitex St.Gallen AG Bild: Michel Canonica

Und was sagt die Spitex St.Gallen AG zu diesen Vorgängen? Anna Ravizza nimmt Stellung. Dass es zu gefährlichen Situationen in der Pflege gekommen sei? «Diese Vorwürfe können wir nicht bestätigen.» Medikamentenmanagement seien auf die gesetzlichen Vorgaben ausgerichtet, ein professionelles Qualitätsmanagement sei institutionalisiert worden.

Dass viele Klientinnen und Klienten unzufrieden seien? «Diese Vorwürfe können wir nicht bestätigen.» Klientinnen und Klienten würden regelmässig schriftlich zu den Leistungen befragt. Kritikpunkte würden mit den Befragten besprochen.

Warum man sich nicht mit allen Unterzeichnenden zum runden Tisch getroffen habe? Man habe die Mitarbeitenden gebeten, dass drei Vertreterinnen teilnehmen. Dieser runde Tisch fand im Dezember statt. Einen Juristen habe man beigezogen, da Teile des offenen Briefes arbeitsrechtliche und persönlichkeitsrechtliche Inhalte von Klientinnen, Klienten und Mitarbeitenden betrafen.

Und die berichteten Schikanen? Mobbing werde in der Spitex St.Gallen AG auf keinen Fall toleriert. Sofern arbeitsrechtliche Themen anstehen, würden diese umgehend behandelt. Aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen gehe die Spitex St.Gallen AG auf einzelne Sachverhalte nicht ein.

