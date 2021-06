Gossauer Sana Fürstenland AG braucht Finanzspritze wegen Corona

Pflegeheim Verwaltungsrätin Helen Alder Frey zur Millionen-Finanzspritze für die Sana Fürstenland AG in Gossau: «Das ist uns sehr unangenehm» Die Gossauer Pflegeheimbetreiberin Sana Fürstenland AG braucht Geld und ersucht die Aktionärsgemeinden um Beiträge in der Höhe von einer Million Franken. Der Grund: Wegen Corona ist die Auslastung gesunken – was zu Mindereinnahmen führt. Helen Alder Frey, Sana-Verwaltungsrätin und Gossauer Stadträtin, erklärt, wie prekär die finanzielle Lage tatsächlich ist. Interview: Michel Burtscher 17.06.2021, 05.00 Uhr

Im Betagtenzentrum Schwalbe in Gossau sind derzeit viele Betten frei. Bild: Ralph Ribi (10. Oktober 2019)

Bis im Frühjahr 2021 sind in der Schweiz über 10'000 Personen mit oder an der Corona-Infektion verstorben. Die Mehrheit davon hat in Heimen gelebt. Diese Ausgangslage führe dazu, dass derzeit gesamtschweizerisch viele Betten in Alters- und Pflegeheimen nicht belegt seien. Von diesem Umstand ist die Sana Fürstenland AG nicht ausgenommen, wie das Unternehmen mitteilte. Wegen zahlreicher coronabedingter Todesfälle im Dezember 2020 sowie Januar 2021 und der fehlenden Neueintritte ist die Auslastung auf rund zwei Drittel der verfügbaren Plätze gesunken.

Helen Alder Frey, Verwaltungsrätin der Sana Fürstenland AG und Gossauer Stadträtin. Bild: PD

Der Betten-Leerstand führe bei den Heimen zu erheblichen finanziellen Herausforderungen, da ein leerstehendes Bett jährliche Kosten von rund 90'000 Franken verursache. Fehlende Taxeinnahmen, Mindereinnahmen im Restaurant und höhere Kosten für Coronaschutzmaterial hätten zu «erheblichen finanziellen Einbussen» geführt, schrieb das Unternehmen weiter. Darum ersucht die Sana Fürstenland AG die Aktionärsgemeinden um A-fonds-perdu-Beiträge in der Höhe von insgesamt einer Million Franken. Davon würden 800'000 Franken alleine auf Gossau entfallen, je 50'000 Franken auf Gaiserwald, Andwil, Niederbüren und Oberbüren.

Im Interview erklärt die Sana-Verwaltungsrätin und Gossauer Stadträtin Helen Alder Frey, wie schlimm die finanzielle Lage tatsächlich ist, welche Massnahmen bereits ergriffen wurden und was passieren würde, wenn die Sana Fürstenland AG das Geld nicht erhielte.

Die Sana Fürstenland AG braucht eine Finanzspritze von einer Million Franken. Wie schlecht steht es finanziell ums Unternehmen?

Helen Alder Frey: Dass wir Geld brauchen, sagt eigentlich alles. Wir haben in den vergangenen Jahren immer Defizite erwirtschaftet, das ist bekannt. Ende 2020 haben wir wie üblich unser Budget für das kommende Jahr erstellt und dieses war erstmals ausgeglichen – obwohl Corona bereits da und belastend war.

Und was ist dann passiert?

Dann starben im Dezember und Januar im Betagtenheim Schwalbe wegen Corona mehr Menschen als sonst. Das hat uns die ganze Planung verworfen. Mit der Schliessung des Espels und dem Provisorium bei der Schwalbe wollten wir den Turnaround schaffen, doch dann kam die Pandemie, mit der wir nicht rechnen konnten.

Das Gesuch um Hilfe von der öffentlichen Hand ist aber trotzdem Wasser auf die Mühlen aller Kritiker der Sana Fürstenland AG.

Das ist uns auch sehr unangenehm. Man muss das aber trennen. Wir hatten extrem Pech, dass diese Pandemie gerade jetzt kam. Die derzeitigen finanziellen Problemen sind einzig auf die Coronakrise zurückzuführen.

Sie erklären die leeren Betten in der Mitteilung nicht nur mit den Todesfällen aufgrund Corona, sondern auch mit fehlenden Neueintritten. Haben die Menschen Angst, in ein Pflegeheim zu ziehen?

Ja, das spüren wir stark. Die Leute sind extrem zurückhaltend seit Beginn der Krise. Das ist nachvollziehbar. Besuche waren zeitweise nicht möglich. Man hatte Angst vor der Isolation, aber auch vor Ansteckungen. Das hören wir auch von der Spitex. Sie betreuen Menschen, die in anderen Jahren schon längst in ein Pflegeheim eingetreten wären.

Also gibt es derzeit keine Eintritte mehr?

Doch, aber oftmals sind das Noteintritte und die Leute sterben nach kurzer Zeit. Das ist nicht üblich. Meistens kommen die Menschen ins Pflegeheim, um noch einige Zeit dort zu verbringen. Wegen Corona zögern sie diesen Schritt jedoch hinaus, bis es zu Hause gar nicht mehr geht.

Hat der Sana-Verwaltungsrat auch andere Formen der Mittelbeschaffung als A-fonds-perdu-Beiträge diskutiert, etwa einen Bankkredit?

Wir müssen bei einer Bank nicht mehr versuchen, einen Kredit zu erhalten. Mit der Belehnung von Liegenschaften wäre das vielleicht schon möglich, aber ein Kredit würde uns wieder belasten. Das Geld müssten wir ja wieder erwirtschaften. Das ist in den nächsten Jahren schwierig, wenn wir den Neubau umsetzen. Der nun gewählte Weg würde uns am meisten Luft verschaffen.

Ist es denn schon sicher, dass die Sana diese Beiträge erhält?

Nein, da haben wir noch keine Garantien. In den vier kleinen Gemeinden können die Gemeinderäte über die Beiträge entscheiden. In Gossau hat der Stadtrat dem Kredit bereits zugestimmt, dieser kommt nun ins Parlament. Wir gehen davon aus, dass in der Junisitzung eine vorberatende Kommission eingesetzt und dann im September definitiv über das Geschäft entschieden wird.

Hat die Bevölkerung auch noch etwas dazu zu sagen?

Nein, der Parlamentsentscheid wäre definitiv. Es gäbe auch kein fakultatives Referendum.

Trotzdem würde die Bevölkerung zahlen. Wie erklären Sie ihr das?

Das Angebot der Sana Fürstenland AG ist wichtig. 2013 haben die Stimmberechtigten an der Urne zum Ausdruck gebracht, dass sie ein öffentliches Angebot wollen. Bei der Abstimmung über den Kredit für das Provisorium bei der Schwalbe wurde das wieder bestätigt. Es ist unschön, dass wir nun nochmals Geld brauchen. Aber wenn man dieses Angebot retten will, ist dieser Schritt nötig.

Würde es denn noch reichen, wenn Sie das Geld erst im Herbst erhielten?

Im Moment sind wir noch nicht in der Krise. Aber in der zweiten Jahreshälfte wird es schwierig. Wann der Liquiditätsengpass genau eintreten wird, können wir nicht sagen. Manchmal reichen einige Eintritte und die Situation sieht schon wieder besser aus. Wir schauen auch laufend, wo wir noch sparen können.

Welche Sparmassnahmen haben Sie bereits ergriffen?

Ins Gewicht fallen die Personalkosten. Aber da sind wir schon länger zurückhaltend. Mit der Schliessung des Espels und dem Ausbau der Schwalbe haben wir das Personal stark reduziert.

Was würde passieren, wenn die Gemeinden das Geld nicht sprechen?

Dann müssten wir andere Ideen, die wir bereits diskutiert haben, nochmals vertieft prüfen. Wir könnten auch die Baudarlehen der Gemeinden für den Neubau auslösen, die bereits gesprochen wurden. Dann schieben wir das Problem aber nur hinaus.

Wie lange reicht die Million, wenn Sie sie erhalten?

Dieses Geld wird reichen, bis wir wieder eine bessere Auslastung haben. Es ist schwierig, eine genaue Prognose zu machen. Optimistisch stimmt uns, dass andere Heime, die vor uns Corona-Ausbrüche hatten, schon wieder voll sind. Uns hat es in Gossau als letzte Institution erwischt, darum werden wir auch als letzte wieder ausgelastet sein.

Schon bei der Abstimmung über das Provisorium war die Auslastung ein Thema. Werden Sie bei den Plänen zum neuen Alterszentrum die Zahl der Zimmer nochmals anschauen?

Es ist klar, dass diese Frage nun aufkommen wird. Aber wir müssen das unabhängig von Momentaufnahmen wie jetzt während der Coronakrise anschauen. Die Planung zu den Betten pro Gemeinde macht der Kanton. Falls dieser Anpassungen vornimmt, müssten wir das nochmals prüfen.