Pflege Zweite Kündigungswelle bei der Spitex St.Gallen AG: Pflegende bangen um die Versorgungssicherheit Die Spitex St. Gallen AG ist erneut von einer Massenkündigung betroffen. Nachdem im Februar bereits 14 Pflegefachkräfte die Kündigung einreichten, zogen jetzt zehn Mitarbeitende nach. Gemäss Geschäftsleiter seien Sorgen unbegründet. Pflegende aber schlagen Alarm. Julia Nehmiz 19.04.2021, 05.00 Uhr

Herausfordernde Pflege in intimem Rahmen: St.Galler Spitex-Mitarbeitende fühlen sich von ihrer Geschäftsleitung nicht ernst genommen. Bild: Gian Ehrenzeller / KEY

Die Spitex St. Gallen AG kommt nicht zur Ruhe. Zehn Mitarbeitende haben Ende März die Kündigung eingereicht, acht davon vom ehemaligen Spitexverein Ost. Nach der ersten Kündigungswelle im Februar, als 14 Mitarbeitende gekündigt hatten, kommt jetzt die zweite. Vom ehemaligen Spitex-Stützpunkt Ost verbleiben nun noch acht diplomierte Pflegefachfrauen. Von einst 38. Der Karren, er scheint wirklich tief im Dreck zu stecken.

Von vier städtischen Vereinen zur Einheitsspitex Die Spitex St. Gallen AG hat am 1. Januar 2021 den Betrieb aufgenommen. Die vier vorherigen städtischen Spitexvereine sind in der neuen Einheitsspitex aufgegangen. Die Fusion ging nicht reibungslos über die Bühne, schon 2020 kam es zu etlichen Kündigungen und einer Notfusion zweier Spitexvereine. Die Hoffnung, dass sich mit der Einheitsspitex endlich die Wogen glätten, hat sich zerschlagen.

Edith Wohlfender, Geschäftsleiterin Berufsverband Pflege SBK der Sektionen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Bild: PD

Edith Wohlfender klingt müde. Die Geschäftsleiterin des Berufsverbands Pflege SBK der Sektionen St. Gallen, Thurgau und Appenzell setzt sich seit Monaten für Pflegekräfte der Spitex St. Gallen AG ein. Jetzt sagt sie:

«Ich fürchte, die Dienstleistungsqualität nimmt rapide ab. Damit sind die Bestrebungen der Fusion gescheitert.»

Ihr ernüchterter Eindruck: «Die Politik wird nicht aktiv, vielleicht weil Politikerinnen und Politiker nicht wissen, wo sie ansetzen können.» Solange es keinen Scherbenhaufen gebe, würde wohl nichts passieren. Von Politik und Spitex St. Gallen AG ist sie enttäuscht:

«Es wird alles schöngeredet.»

Geschäftsleiter schickt dieselbe Antwort wie zur ersten Kündigungswelle

Michael Zellweger, Geschäftsleiter Spitex St.Gallen AG.

Bild: Arthur Gamsa

Michael Zellweger, Geschäftsleiter der Spitex St. Gallen AG, sagt: Die neuesten Kündigungen Ende März beträfen vor allem die ehemalige Spitex St. Gallen-Ost. Auf die Frage, warum die zehn gekündigt haben, weicht er aus. Dann wiederholt er dieselbe Antwort, die er schon zur ersten Kündigungswelle gab: Die neue Situation schaffe Unsicherheiten, unterschiedliche Kulturen würden aufeinanderprallen. Einzig den Satz, dass die Fluktuationsrate sich im zu erwartenden Bereich bewege, lässt er diesmal weg.

Aber warum haben jetzt schon wieder so viele gekündigt? Insgesamt 34 Mitarbeitende haben das Handtuch geworfen, seitdem die Spitex St. Gallen AG operativ tätig ist. Insider und Expertinnen sagen übereinstimmend: Ja, bei Fusionen kommt es zu Kündigungen. Aber diese hohe Anzahl sei alles andere als normal. Sie sei schon im Februar nicht normal gewesen, und jetzt noch weniger. Das sei nicht branchenüblich. Das sei besorgniserregend.

Die Mitarbeitenden selber möchten nicht mehr öffentlich reden, auch nicht anonym. Nachdem das «Tagblatt» über die erste Kündigungswelle berichtet hatte, wurden in den Spitex-Stützpunkten Auszüge des Personalreglements aufgehängt, die an die Schweigepflicht, auch über betriebsinterne Angelegenheiten, mahnen – als Erinnerung an den Schutz der Persönlichkeitsrechte, wie Geschäftsleiter Michael Zellweger damals auf Anfrage sagte.

Nach Gespräch mit Geschäftsleiter: weitere Kündigungen

Alexandra Akeret, Verband Personal öffentlicher Dienste Ostschweiz. Bild: Anna Tina Eberhard



Auch Bei Alexandra Akeret melden sich immer wieder Spitex-Mitarbeitende. Akeret ist Gewerkschaftssekretärin beim Verband des Personals öffentlicher Dienste Ostschweiz und präsidiert 2021 das St. Galler Stadtparlament. Sie kämpft seit Jahren für die Belange der Pflegenden.

Zu den jüngsten Querelen sagt sie: Es habe am 23.März eine Sitzung mit dem Team des ehemaligen Spitexvereins Ost gegeben und mit Geschäftsleiter Michael Zellweger. Viele Pflegekräfte hätten emotional aufgezeigt, was in ihren Augen nicht gut läuft. Doch abermals hätten die Pflegenden das Gefühl gehabt, nicht angehört zu werden. Nach dem Gespräch seien weitere Kündigungen eingegangen. Eine Mitarbeiterin habe ihr gesagt:

«Ich habe Null Vertrauen mehr in Michael Zellweger und in die Organisation.»

Die Mitarbeitende sei sich sicher: «Wenn mir irgendein Fehler passiert, dann steht niemand hinter mir.»

Die Angst, den Versorgungsauftrag nicht mehr erfüllen zu können

Doch gravierender wiege eine andere Furcht: Eine Pflegefachperson sagte zu Alexandra Akeret, sie habe Angst davor, was im Juni und Juli passiere. Sie gehe davon aus, dass die Spitex den Versorgungsauftrag nicht mehr erfüllen kann. Dieser sei massiv gefährdet, wenn die vielen erfahrenen Fachkräfte fehlen, die jetzt gekündigt haben.

Michael Zellweger sagt dazu: «Die Sorge ist unbegründet. Die Versorgung des Pflegebedarfs gemäss Leistungsauftrag der Stadt St. Gallen ist durch die Spitex St. Gallen AG sichergestellt.»

Stadträtin Sonja Lüthi, Vorsteherin des Departements Soziales und Sicherheit, sagt, sie sei über die Kündigungen von zehn Mitarbeitenden seitens Verwaltungsrat der Spitex St. Gallen AG informiert worden. Diese Abgänge seien bedauerlich, sie respektiere jedoch den Entscheid der betreffenden Mitarbeitenden. Lüthi sagt:

«Zentral ist für mich, dass die Spitex St.Gallen AG ihre Klientinnen und Klienten weiterhin kompetent versorgt, und diese Versorgungssicherheit ist gemäss dem Verwaltungsrat gewährleistet.»

Gleichzeitig laufe die Rekrutierung, um einerseits die bevorstehenden Abgänge zu kompensieren, anderseits aber auch, um die grundsätzlich steigende Nachfrage nach ambulanten Pflegeleistungen abdecken zu können.

Gemäss Michael Zellweger wurden 30 neue Mitarbeitende eingestellt. Aktuell arbeiten dort 141 Fachpersonen aus Gesundheitswesen und Administration. Den genauen Schlüssel, wie viele diplomierte Pflegefachfrauen, wie viele Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit, Pflegeassistenten und temporär Angestellte beschäftigt werden, nennt Zellweger nicht. Nur das: «Die Spitex St. Gallen AG verfügt dem Leistungsauftrag entsprechend bedarfsgerecht in allen Berufsgruppen über die entsprechenden Mitarbeitenden.»

Der offene Brief: ein Hilfeschrei der Mitarbeitenden

Doch warum verlassen Scharen von erfahrenen, langjährigen Mitarbeitenden das Unternehmen? «Es sind viele kleine Punkte, die von aussen nicht fassbar sind», sagt Edith Wohlfender vom Berufsverband. Die neue Pflegephilosophie. Der unangekündigte Wechsel der Pensionskasse. Der damit verbundene tiefere Nettolohn, trotz gegenteiligem Versprechen. Der neue Fuhrpark, aber statt Allradantrieb gibt es Schneeketten. «Mitarbeitende haben den Eindruck, es wird Wert auf Äusserlichkeiten gelegt wie neue Autos, neue Rucksäcke, neue Kaffeemaschine. Aber das, worum es ihnen geht – eine gute Pflege mit qualifiziertem Personal –, das stehe nicht im Vordergrund.» Das Hauptproblem: Die Mitarbeitenden fühlten sich nicht ernst genommen.

Der Partner einer Pflegefachfrau bestätigt das: Der Hauptgrund sei der fehlende Dialog, wo das Fachwissen und die Berufserfahrung der Mitarbeitenden einbezogen werden. Deswegen fühlten sie sich nicht mehr in der Lage, die Patientensicherheit zu gewährleisten. Dabei hätten die Mitarbeitenden der ehemaligen Spitex Ost Ende Januar einen offenen Brief an Geschäftsleiter Michael Zellweger geschickt, mit Kopie an Stadträtin Sonja Lüthi. Die Antwort darauf kam drei Wochen später per Mail.

«Dieser offene Brief war ein Hilfeschrei der Mitarbeitenden.»

Doch statt dass man die Sorgen ernst nehme und sie zu einem Gespräch oder einer Anhörung einlade, seien die angesprochenen Punkte drei Wochen später per Mail abgearbeitet worden.

Ein Patient wurde abgewiesen: Keine Kapazität

Noch arbeiten die Pflegefachfrauen, die gekündigt haben, alle bei der Spitex St. Gallen AG. Edith Wohlfender sagt aber: «Ab Mitte Sommer könnte ein Problem auftauchen.»

Das bestätigt eine externe Pflegeexpertin. Im Sommer entstehe bei der Spitex St. Gallen AG durch den Abgang der vielen erfahrenen Pflegefachkräfte ein enormes Vakuum. Das macht ihr Sorgen. Denn: «Ich habe bereits jetzt schon erlebt, dass die Spitex St. Gallen AG einen Patienten von uns abgewiesen hat. Die Begründung: Sie hätten keine Kapazität.» Die Pflegeexpertin musste auf eine private Spitex-Organisation ausweichen. Sie kritisiert: Dass niemand die Vorgänge untersucht. Sie sagt:

«Die Versorgung ist nicht gewährleistet, wie das immer behauptet wird. Auf den Sommer hin wird man das Ausmass dann spüren.»

Denn: Es herrscht Pflegenotstand, qualifiziertes Personal ist rar. Und bis neue Mitarbeitende mit internen Abläufen vertraut sind, dauert es. Auch sie kritisiert: Dass niemand die Vorgänge untersucht.

Alexandra Akeret erhofft sich eine baldige Antwort auf die von ihr und ihrer SP-Kollegin Maja Dörig eingereichte Interpellation. Akerets Wunsch: Dass es eine Untersuchung gibt. Dass die Verantwortlichen verantwortlich gemacht werden. Doch sie befürchtet, dass es für Verbesserungen bereits zu spät sei.