Spitex St.Gallen AG: Stadtparlament uneins über Rettungspaket

Pflege «Wie viel Vertrauen haben wir noch in den Verwaltungsrat?»: Das sagen Parlamentsmitglieder zum Rettungspaket der Spitex St.Gallen AG Im ersten Geschäftsjahr ein Verlust von 1,76 Millionen Franken: Die Spitex St.Gallen AG braucht massive Unterstützung. Die Stadt will drei Millionen sprechen. Aus dem Stadtparlament wird die Forderung nach mehr Mitsprache laut. Klar ist: An der nächsten Sitzung des Stadtparlaments wird gestritten. Diana Hagmann-Bula und Julia Nehmiz 1 Kommentar 01.07.2022, 05.00 Uhr

Am 23. Februar machten Stadt und Spitex St.Gallen AG das Desaster publik: Stadtpräsidentin Maria Pappa (2. von links), Stadträtin Sonja Lüthi (rechts), Spitex-Geschäftsführerin und Verwaltungsrätin Anna Ravizza (links), Spitex-Verwaltungsratspräsident Daniel Mächler. Die vier erklärten, dass die Spitex St.Gallen AG im ersten Geschäftsjahr ein Defizit von 1,76 Millionen Franken eingefahren hatte. Bild: Tobias Garcia

Drei Millionen Franken: Mit diesem Betrag will die Stadt die defizitäre Spitex St.Gallen AG retten. Das Stadtparlament wird am Dienstag darüber entscheiden. Klar ist: Das Geschäft ist umstritten. Anfang Woche machte die parlamentarische Geschäftsprüfungskommission (GPK) publik, dass sie einen Änderungsantrag stellt. Die Stadt brauche einen Verwaltungsratssitz in der Spitex St.Gallen AG. Dagegen hatte sich die Stadt immer gewehrt, man wolle Rollenkonflikte vorbeugen. Was sagen die Fraktionen zu dieser Vorlage?

Seine Fraktion werde einen zusätzlichen Änderungsantrag einreichen, sagt Patrik Angehrn, Fraktionspräsident Mitte/EVP. Nicht drei Millionen, sondern nur zwei Millionen Franken sollen als A-fonds-perdu-Beitrag gesprochen werden. Eine Million soll als Darlehen gegeben werden. Damit wolle man ein Zeichen setzen, dass die Spitex St.Gallen AG nicht einfach so drei Millionen geschenkt bekomme. Es sei klar, dass die Stadt dieses Darlehen buchhalterisch auf null abschreiben müsse. Für die Stadt ändere sich also nichts, sie müsse drei Millionen abschreiben.

Patrik Angehrn, Fraktionspräsident Mitte/EVP. Bild: Nik Roth

Gemäss der Vorlage solle die Spitex ab nächsten Sommer keinen Verlust mehr einfahren, so Angehrn. Vielleicht sei sie einmal in der Lage, wenigstens einen Teil des Darlehens zurückzuzahlen – auch wenn der Gewinn von der Stadt über die Restfinanzierung bezahlt werde. Der Antrag sei symbolisch, er spiegele die Ohnmacht wider, die viele im Parlament verspüren.

«Es dreht sich alles um die Frage: Wie viel Vertrauen haben wir noch in den Verwaltungsrat?»

Manche in der Fraktion sagen: Nein, mit diesen Leuten könne man nicht mehr zusammenarbeiten. Die Mehrheit der Fraktion habe jedoch entschieden, doch, man werde das Geld sprechen – «dies aber mit der klaren Erwartung, dass im Sommer 2023 die Finanzen bereinigt sind». Man gebe dem Verwaltungsrat eine letzte Chance, befristet bis Sommer 2023. «Wenn die Wende dann nicht eingetroffen ist, hat der Verwaltungsrat unser Vertrauen verloren.»

Die Zwischenlösung der GPK werde man gerne unterstützen. Auch wenn mit einem städtischen Verwaltungsrat nicht alle Probleme gelöst werden könnten. Aber auch dies sei ein Zeichen an den jetzigen Verwaltungsrat.

Die Fraktion kritisiert zudem die unzulängliche Projektführung durch die Direktion Sicherheit und Soziales beziehungsweise durch Stadträtin Sonja Lüthi. «Aus unserer Sicht hat sie das Start-up zu wenig begleitet, sich zu wenig interessiert und die verschiedenen Verantwortlichen machen lassen.»

Andreas Hobi ist froh, wenn das Spitex-Geschäft vom Tisch ist. Es binde unglaublich viele Ressourcen und Zeit, all die Absprachen, die Gespräche mit Mitarbeitenden und Betroffenen. «Ich sitze seit zehn Jahren im Parlament. Bei dieser Vorlage handelt es sich um das bisher anspruchsvollste politische Geschäft», sagt der Fraktionspräsident der Grünen/Jungen Grünen. Es entzweie auch die Fraktion. Einerseits wolle er als Politiker die Pflegebedürftigen nicht im Stich lassen, andererseits die Stadtfinanzen schonen. Hobi: «Da schlägt es einen hin und her.»

Andreas Hobi, Fraktionspräsident Grüne/Junge Grüne. Bild: PD

Ein Teil der Fraktion sei dagegen, überhaupt Geld für die kriselnde Einheitsspitex zu sprechen, schon gar nicht drei Millionen á fonds perdu, die also nicht zurückbezahlt werden müssten. «Aufgrund der ganzen Geschichte und der Informationen, die immer wieder reintröpfeln, fehlt leider noch immer das Vertrauen in den Neustart.» Diese Gruppe könne sich auch personelle Konsequenzen vorstellen.

«Sie würden gerne mit einer anderen Führungsriege weiterarbeiten.»

Der andere Teil der Fraktion wolle den drei Millionen Franken zustimmen. Die Spitex nur mit zwei Millionen unterstützen und eine Million als Darlehen gewähren, wie es der von der Mitte geplante Änderungsantrag vorsieht? «Das ist nur Kosmetik, wir sehen den Mehrwert nicht», sagt Hobi. Er geht, trotz der vielen Diskussionen, davon aus, dass das Parlament das Geld spreche. «Für uns ist sonnenklar, dass das aber nicht bedingungslos geschehen darf.» Seine Fraktion unterstütze deshalb drei von vier Auflagen, welche die GPK fordert: Die Eignerstrategie, einen städtischen Sitz im Verwaltungsrat, der Stadtrat soll der GPK regelmässig über den Geschäftsgang berichten. «Nur die externe Evaluation der Organisations- und Pflegequalität ist bei uns durchgefallen», sagt Hobi. Hingegen begrüsse die Fraktion einen Vorschlag, über den die Kommission Soziales und Sicherheit gerade nachdenke. Sie werde wohl anregen, einen fachlichen Beirat einzusetzen.

Was, wenn das Parlament entgegen Hobis Erwartungen die Summe nicht spricht? Er wisse nicht, was dann geschehe. «Niemand kann das sagen. Nicht einmal der Stadtrat. Er hat keinen Plan B.»

«Unsere Fraktion ärgert sich darüber, dass die Spitex bereits nach so kurzer Zeit in finanzielle Schieflage gekommen ist», sagt Evelyne Angehrn, Fraktionspräsidentin SP/Juso/PFG. Man sehe aber die Notwendigkeit, dass die Spitex nun nochmals finanziell unterstützt werde. «Die Fraktion wird deshalb der Vorlage mit wenig Begeisterung zustimmen.» Dies insbesondere auch, weil die GPK einen Änderungsantrag mit wesentlichen Bedingungen und Auflagen stelle.

Evelyne Angehrn, Fraktionspräsidentin SP/Juso/PFG. Bild: PD

Es sei wichtig, dass die Stadt als Mehrheitsaktionärin nun einen Verwaltungsrat stelle, so Angehrn. Dieser Verwaltungsrat solle eine unabhängige Fachperson sein. Wichtig sei auch, dass vorerst ein umfassendes Monitoring stattfinde, damit allenfalls weitere notwendige Massnahmen frühzeitig erkannt werden. «Wir werden als Fraktion keine weiteren Anträge stellen», sagt Angehrn. Und: «

Wir erwarten von den Verantwortlichen, dass nach dieser Vorlage keine weitere Finanzierung notwendig wird.»

«Für uns ist klar: Die Stadt hat einen Versorgungsauftrag, dieser wurde an die Spitex St.Gallen AG übertragen, und den Versorgungsauftrag gilt es wahrzunehmen», sagt Felix Keller, Fraktionspräsident FDP/Jungfreisinn. Es gehe darum, gute Leistung am Patienten zu erbringen. «Damit das in Zukunft auch möglich ist, ist es wichtig, die drei Millionen als A-fonds-perdu-Beitrag zu sprechen.» Einen Teil davon als Darlehen zurückzahlen lassen zu wollen, sei sinnlos, da die Restfinanzierung sowieso der Stadt obliege. In die Gewinnzone komme die Spitex also nur, weil die Stadt die Restfinanzierung übernehme. Keller sagt:

«Die Spitex wird nie Millionengewinne machen, allenfalls eine schwarze Null schreiben».

Felix Keller, Fraktionspräsident FDP/Jungfreisinn. Bild: PD

Mit dem Drei-Millionen-Rettungspaket soll die Spitex St.Gallen AG «ausfinanziert» werden. «Es darf nicht sein, dass in ein oder zwei Jahren wieder ein Gesuch um Geld gestellt wird.» Es sei Aufgabe des Verwaltungsrats, das Schiff aus Kurs zu bringen. Aber: Es brauche ein gewisses Controlling. Die GPK sei die richtige Empfängerin für die Berichterstattung, die Spitex respektive der Stadtrat solle nicht mehreren Kommissionen berichten. Da halte er sich an die militärische Maxime: ein Raum, ein Chef. Deswegen unterstütze seine Fraktion – Stand heute – den Antrag der GPK; aber keine weiteren allfälligen Anträge anderer Fraktionen oder Kommissionen.

Die SVP-Fraktion empfiehlt am Dienstag, den Vorschlag der GPK auseinanderzunehmen «Wir wollen über die verschiedenen Punkte einzeln abstimmen», sagt Fraktionspräsident Karin Winter-Dubs. Am wichtigsten ist der Fraktion, dass eine externe, unabhängige Stelle die Projektorganisation der Einheitsspitex überprüft. «Es wurden viele Fehler gemacht. Die Evaluation soll zeigen, was schiefgelaufen ist und ob man wieder kitten kann. Ich hoffe schon», sagt Winter-Dubs.

Karin Winter-Dubs, Fraktionspräsidentin SVP. Bild: PD

Ein VR-Sitz für die Stadt sei nicht so wichtig. «Der Verwaltungsrat hat hauptsächlich Pflichten gegenüber der Unternehmung, gegenüber dem Stadtrat, nicht gegenüber dem Parlament.» Monitoring und Eignerstrategie erachtet sie als sinnvoll. «Das neue Aktienrecht, das Anfang 2023 in Kraft tritt, wird beides aber ohnehin festlegen.»

Die Finanzierung der drei Millionen stellt Winter-Dubs nicht in Frage.

«Ginge die AG in Konkurs, würden alle Arbeitsverträge per sofort aufgelöst, die Spitex-Versorgung in der Stadt wäre von einem Tag auf den anderen nicht mehr garantiert. Das wäre verantwortungslos.»

Dieses Geschäft sei nicht einfach zu beraten gewesen, sagt Jacqueline Beck-Gasser, Präsidentin der Fraktion Grünliberale/Junge Grünliberale. Mehrere Mitglieder seien der Meinung, ein Verwaltungsratssitz sei für die Stadt nicht gewinnbringend. «Wenn wir den Kredit aber nur unter dieser Bedingung durchbringen und ein VR-Sitz das Vertrauen stärkt, dann stimmen wir ihm trotzdem zu.»

Jacqueline Gasser-Beck, Fraktionspräsidentin GLP/JGLP. Bild: PD

Sie verstehe die Kritik am bestehenden Verwaltungsrat. Nun sei aber der schlechteste Zeitpunkt, um auf Konfrontation zu gehen. «Sonst steht die Organisation plötzlich ohne Verwaltungsrat und Geschäftsführung da und das wäre maximal schlecht», sagt Gasser-Beck. Es sei jetzt schon schwierig genug, jemanden zu finden, der sich in der Geschäftsleitung exponiere.

«Wer will denn schon an einem Ort arbeiten, wo er nur verlieren kann und gebasht wird?»

Klar seien viele Fehler geschehen. Klar müssten Informationen und Finanzen transparenter dargelegt werden. «Und klar hätte der Verwaltungsrat mal hinstehen und sich entschuldigen sollen. Aber es geht um Menschen und deren Gesundheit. Deshalb muss nun eine Lösung her, die funktioniert», so Gasser-Beck. Die Fraktion werde den Drei-Millionen-Beitrag deshalb gutheissen. Auch den Änderungsantrag der Mitte mit dem Darlehen. «Wenn er das Parlament beruhigt ... Auch wenn ich darin eher einen symbolischen Wert als grossen Nutzen sehe.»

1 Kommentar Christian Neff vor etwa 2 Stunden 2 Empfehlungen Rückabwickeln. Das Experiment ist gescheitert. Vom Staat und Departement vereinnahmte, erfolgreiche Sozialverreine werden marode, da das neue Management plötzlich die Kohle riecht und unanständig Saläre gezahlt werden. Vorher arbeiteten die Präsidenten für ein Butterbrot. Gesteht den Fehler ein. 2 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen