Pflege Wie konnte es zu diesem Defizit kommen? Das St.Galler Stadtparlament fordert Aufklärung im Spitex-Debakel Der Spitex St.Gallen AG fehlt Geld – es droht eine Unterkapitalisierung. Der Stadtrat ist nun gefordert, nach Lösungen zu suchen. Quer durch alle Fraktionen sind sich alle Politikerinnen und Politiker einig: Es braucht jetzt eine lückenlose Aufklärung, wie es zu diesem Defizit kommen konnte. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 25.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lange Gesichter, keine guten Zahlen: Stadträtin Sonja Lüthi (am Mikrofon), Stadtpräsidentin Maria Pappa (zweite von links), interimistische Spitex-Geschäftsführerin Anna Ravizza (links) und Verwaltungsratspräsident Daniel Mächler erklärten an der Pressekonferenz das schlechte Abschneiden der Spitex St.Gallen AG. Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 23. Februar 2022)

Seit Mittwoch weiss jeder, wie es um die Spitex St.Gallen AG steht: nicht gut. Das erste Geschäftsjahr wird mit einem Verlust von 1,7 Millionen Franken enden. Der AG droht eine Unterkapitalisierung. Sollte diese eintreten, wäre sie Konkurs.

Wie Stadtpräsidentin Maria Pappa an der Medienkonferenz vom Mittwoch sagte, werde die Stadt die drohende Überschuldung abwenden – falls erforderlich auch durch finanzielle Notmassnahmen. Und: Es soll eine vertiefte Analyse erstellt werden. Diese soll klären, wie es zum hohen Defizit kommen konnte.

Die Spitex St.Gallen AG braucht jetzt eine Finanzspritze, damit die Mitarbeitenden weiterhin dem Versorgungsauftrag nachkommen können. Bild: Raphael Rohner (St.Gallen, 25. August 2021)

Im Sommer soll eine Vorlage ins Parlament kommen. Denn dieses entscheidet über die Summe, mit welcher der Spitex St.Gallen AG auf die Beine geholfen werden soll. Wie haben die Fraktionen den schlechten Jahresabschluss aufgenommen?

Clemens Müller, Stadtparlamentarier Grüne. Bild: PD

«Das Ganze ist eine gröbliche Enttäuschung», sagt Clemens Müller von der Fraktion Grüne/Junge Grüne und Mitglied der Geschäftsprüfungskommission. Diese hatte verlangt, dass sie regelmässig über den Geschäftsgang informiert werde. Schon im November sei klar geworden: Die Organisation rennt in eine Unterfinanzierung hinein. «Da wird sicher noch eine bittere Pille auf das Parlament zukommen.» Doch dafür brauche es die Analyse der Revisionsgesellschaft. Im Moment gebe es nur schattenhafte Vorstellungen darüber, in welcher Höhe die Rekapitalisierung ausfallen werde. Trotzdem: «Angesichts der finanziellen Lage der Stadtfinanzen ist das nicht erfreulich.»

Das Parlament habe der Fusion, dem teuren Change-Prozess und der Rechtsform als gemeinnützige AG zugestimmt. Dieses Modell sei damals von seiner Fraktion nicht unterstützt worden. Jetzt sei es so, dass das Parlament nicht mitreden könne, aber am Schluss Geld sprechen müsse. «Ich halte es für unvertretbar, die Spitex St.Gallen AG in den Konkurs laufen zu lassen.» Es brauche aber eine enge Begleitung der Spitex St.Gallen AG von Stadtrat, GPK und auch vom Parlament. «Es liegt an uns, dies einzufordern.»

Karin Winter-Dubs, Fraktionspräsidentin SVP. Bild: PD

Eine lückenlose Aufarbeitung von allem, was passierte – das fordert Karin Winter-Dubs, Fraktionspräsidentin der SVP. Es brauche eine klare Analyse der Kennzahlen. «Es wurde gesagt, sie hätten Fehler gemacht», sagt Winter-Dubs. Auch die Fehler, buchhalterisch oder betrieblich, müssten genau analysiert werden. Daraus müssten dann Konsequenzen gezogen und klare Massnahmen entwickelt werden. Erst nach dieser lückenlosen Aufarbeitung werde die SVP entscheiden, wie es weitergehe in Sachen Spitex. Klar sei aber: «Grundsätzlich steht die SVP hinter der Idee der Einheitsspitex.» Jetzt sei es wichtig, genau hinzuschauen, wie es zu diesem Defizit gekommen sei. Noch wichtiger sei es aber, die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Und das Vertrauen in die Spitex wiederherzustellen.

Evelyne Angehrn, stellvertretende Fraktionspräsidentin SP/Juso/PFG. Bild: PD

«Der negative Abschluss in dieser Höhe hat uns überrascht», sagt Evelyne Angehrn, stellvertretende Fraktionspräsidentin SP/Juso/PFG. Für ihre Fraktion seien die Erklärungen des Verwaltungsrats, wie es zu diesem Verlust kam, ungenügend. Die Fraktion erwarte, dass in der Analyse sehr genau hingeschaut werde. Denn dass die Zahlen so stark von Erwartungen und Budget abweichen, sei eine Überraschung. Die Verantwortlichen hätten offensichtlich den Change-Prozess unterschätzt.

Es sei wichtig, dass der Versorgungsauftrag für die Spitex sichergestellt sei. «Es ist aber nicht so, als hätte das Parlament keine andere Wahl, als im Sommer der Finanzspritze zuzustimmen.» Dies hänge stark von der Vorlage ab. «Unsere Fraktion erwartet, dass genau dargelegt wird, warum die Spitex St.Gallen AG mehr Kapital benötigt. Ein ‹einfach weiter wie bisher› werden wir nicht unterstützen.» Mittelfristig müsse man sich vielleicht überlegen, ob andere organisatorische Lösungen notwendig sind, damit die Stadt mehr Mitsprache bekomme.

Jacqueline Gasser-Beck, Fraktionspräsidentin GLP/JGLP. Bild: Michel Canonica

Der Verwaltungsrat habe das hohe Defizit erklärt durch falscheingeschätzte Change-Kosten. «Wir sind der Meinung, gewisse Fehleinschätzungen hätten vorhersehbar sein müssen», sagt Jacqueline Gasser-Beck, Fraktionspräsidentin GLP/JGLP. Auch ihre Fraktion habe damals Ja gesagt zur AG. Es sei klar gewesen, dass die Umstrukturierung mit Kosten verbunden sei. Längerfristig werde sich die Organisationsform jedoch auszahlen.

Fest stehe: «Ein Konkurs ist keine Option. Ein Neuaufbau wäre in jedem Fall kostspieliger.» Man müsse jedoch die Entwicklung genau beobachten. Und: Im zweiten Jahr müsse sich eine positive Entwicklung abzeichnen. Was Gasser-Beck auch fordert: eine bessere Fehlerkultur von Seiten des Managements. «Es kann nicht sein, dass alle Schwierigkeiten nur auf ‹externe Faktoren› abgeschoben werden.» Für die Spitex wünsche sie sich, dass die Mitarbeitenden in Ruhe arbeiten könnten.

Felix Keller, Fraktionspräsident FDP/Jungfreisinn. Bild: PD

Erfreut war er nicht, als er vom Verlust erfahren habe, sagt Felix Keller, Fraktionspräsident FDP/Jungfreisinn. Das Ausmass des Defizits habe ihn erstaunt. Jetzt würden Verwaltungsrat und Stadtrat in der Verantwortung stehen, Sanierungsmassnahmen vorzuschlagen. «Ich bin nach wie vor überzeugt, dass die Organisationsform – eine Spitex in der Stadt, geführt als gemeinnützige AG – die richtige ist. Das Parlament hatte sich dafür ausgesprochen.» Er gehe davon aus, dass im Revisionsbericht auch die Rolle der Stadt, die Einflussnahme der Stadt und Verantwortlichkeiten analysiert werden. «Es wäre unschön, einen Geldbetrag zu sprechen, ohne zu erfahren, wie es zur Unterbilanz kommen konnte.»

Patrik Angehrn, Fraktionspräsident Mitte/EVP. Bild: PD

«Das Ergebnis des ersten Geschäftsjahres ist unerfreulich», sagt Patrik Angehrn, Fraktionspräsident Mitte/EVP. Insbesondere, weil das Parlament erst vor zwei Jahren einer Vorlage zustimmte, in welcher klar definierte Initialisierungskosten enthalten waren. «Dass das erste Jahr mit so einem Verlust abgeschlossen wurde – ich frage mich, was ist in der Zwischenzeit passiert?» Der geforderte Bericht solle lückenlos aufdecken, wo Fehler passierten. «Wenn der Bericht vorliegt und die Vorlage ins Parlament kommt, will ich Gewissheit, dass es die Geldspritze letztmals braucht und dass die Spitex St.Gallen AG funktioniert.» Wenn es diese Gewissheit nicht gebe, müsse man in Varianten denken, wie man den Leistungsauftrag erfüllen könnte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen