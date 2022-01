Spitex St.Gallen AG findet keine neue Geschäftsleitung

Pflege Warum findet die Spitex St.Gallen AG keine Geschäftsführung? Die Verantwortlichen geben sich bedeckt Vor einem Jahr nahm die Spitex St.Gallen AG den Betrieb auf. Und geriet kurz nach dem Start in Schieflage. Diese scheint noch immer nicht behoben zu sein: Die Suche nach einer neuen Geschäftsführung war erfolglos. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 18.01.2022, 05.00 Uhr

Es war ein unruhiger Start, den die Spitex St.Gallen AG hinlegte. Jetzt sei Ruhe eingekehrt, sagt die interimistische Geschäftsführerin Anna Ravizza. Bild: Raphael Rohner

Es war eine nüchterne Medienmitteilung, die die Spitex St.Gallen AG vergangene Woche verschickte. Aber eine, die trotz der beschwichtigenden Worte aufmerken lässt. «Trotz intensiver Rekrutierungsbemühungen» konnte noch immer «keine geeignete Nachfolge für die Geschäftsleitung der Spitex St.Gallen AG gefunden werden». Verwaltungsratsmitglied Anna Ravizza werde ihr Mandat als interimistische Geschäftsführerin bis Ende 2022 weiterführen. Die Suche nach einer neuen Geschäftsführerin oder einem neuen Geschäftsführer werde man «zu gegebener Zeit wieder aufnehmen».

Querelen um die Spitex Zum 1. Januar 2021 nahm die Spitex St.Gallen AG die operative Tätigkeit auf. Die ehemals vier unabhängigen Spitexvereine der Stadt wurden zu einer Einheitsspitex fusioniert. Dies sorgte bereits im Vorfeld für Unmut und führte zu etlichen Kündigungen, sodass im 2020 zwei Spitexvereine wegen Personalmangel notfusioniert werden mussten. Kurz nach dem Start der Spitex St.Gallen AG kam es zu Kündigungswellen. Im ersten halben Jahr reichten 37 Personen die Kündigung ein. Der Geschäftsführer Michael Zellweger trat Ende Mai zurück. Seitdem leitet Verwaltungsrätin Anna Ravizza interimistisch die Spitex St.Gallen AG – und wird dieses Mandat bis Ende 2022 weiterführen, da noch keine neue Geschäftsführung gefunden werden konnte. (miz)

Im Juni 2021 sagt Verwaltungsratspräsident Daniel Mächler, man habe im Verwaltungsrat entschieden, keine Person von aussen als interimistische Leitung einzusetzen. Erst, wenn eine gewisse Ruhe eingekehrt sei, wolle man eine neue Leitungsperson suchen. Das Mandat der Suche führte die in St.Gallen ansässige Unternehmung PMS-Schönenberger aus. Auf eine erste Ausschreibung konnte man sich bis 30. Juli 2021 bewerben. Gesucht wurde, wie es im Inserat hiess, eine Person mit hohem Mass an Team- und Integrationsfähigkeit, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und Erfahrung in Change-Management-Projekten hat. Nebst einer betriebswirtschaftlichen Ausbildung (FH/Uni) braucht es mehrjährige Führungserfahrung auf Geschäftsleitungsstufe aus dienstleistungsorientierten Organisationen im Gesundheitswesen.

Keine detaillierten Informationen zum Bewerbungsprozess

Anna Ravizza, Geschäftsführerin ad interim und Verwaltungsrätin Spitex St.Gallen AG. Bild: Michel Canonica

Noch im September 2021 war man bei der Spitex St.Gallen AG guter Dinge, bald eine neue Geschäftsführung präsentieren zu können. Das hat sich nun zerschlagen. Warum? Auf Nachfrage verweist Anna Ravizza auf die Medienmitteilung, die vergangene Woche verschickt wurde. Viel mehr erfährt man nicht.

So heisst es auf die Frage, wie viele Bewerbungen auf die Geschäftsleitung eingegangen seien: «Detailliertere Informationen zum Bewerbungsprozess geben wir nicht bekannt.»

Auch die Fragen, wie viele Mitarbeitende zuletzt gekündigt haben und wie viele Mitarbeitende neu eingestellt wurden, werden nicht beantwortet. Die Personalsituation der Spitex St.Gallen AG habe sich im Verlauf des Jahres stabilisiert, es sei intern Ruhe eingekehrt, antwortet Anna Ravizza. Die gegenseitige Wertschätzung im Team sei spürbar, die Stabilität und Zuversicht der Mitarbeitenden und Klientinnen und Klienten beginne sich zu festigen. Die Spitex St.Gallen AG habe mittlerweile eine gefestigte Mitarbeiterbasis. In Zusammenarbeit mit der Hauptaktionärin Stadt St.Gallen sei in der zweiten Februarhälfte eine gemeinsame Medienkonferenz vorgesehen, in der ein detaillierter Rück- und Ausblick auf die finanzielle und personelle Situation der Spitex St.Gallen AG präsentiert werde.

Da wird wohl der erste Geschäftsbericht präsentiert. Denn, «da die Spitex St.Gallen AG erst per 1. Januar 2021 operativ tätig ist, erscheint der erste Geschäftsbericht im Jahr 2022», heisst es auf der Homepage.

Eigentlich seien solche Leitungsstellen gesucht

Edith Wohlfender, Geschäftsführerin Berufsverband Pflege SBK (St.Gallen, Thurgau, beide Appenzell). Bild: PD

Doch warum wurde noch immer keine neue Geschäftsführung gefunden? Eine gute und wichtige Frage, findet Edith Wohlfender. Die Geschäftsführerin des Berufsverbands Pflege SBK der Kantone St.Gallen, Thurgau und beide Appenzell hat die Querelen um die Spitex St.Gallen AG über Monate hautnah mitbekommen und sich für die Mitarbeitenden eingesetzt. Jetzt sagt sie:

«Man kann nur staunen, dass noch keine neue Geschäftsführung gefunden wurde.»

Das Management einer so grossen Organisation wäre ein interessanter, gefragter Job mit Entwicklungsmöglichkeiten. Grundsätzlich seien solche Stellen gesucht. «Es stellt sich die Frage, was in der Gesamtorganisation nicht stimmt, dass niemand diese interessante Aufgabe übernehmen möchte?» Und wieso werde nicht transparent aufgezeigt, wie viele Bewerbungen eingegangen seien? Das treibe Spekulationen an. Da es wohl eher nicht am Lohn liege, müsse es an den Strukturen liegen, dass sich niemand externes für diese Aufgabe finden lasse.

Dass Verwaltungsrätin Anna Ravizza die interimistische Geschäftsführung nun bis Ende 2022 übernimmt und somit eine Doppelfunktion innehat, findet Edith Wohlfender ungewöhnlich. «Wo bleibt die klare Trennung zwischen strategischer und operativer Ebene und der üblichen Controllingfunktion durch den Verwaltungsrat?», fragt sie.

Eine Antwort auf diese Frage steht seitens der Spitex St.Gallen AG noch aus.

Mehrbelastungen wegen Corona

Stadträtin Sonja Lüthi, Direktion Soziales und Sicherheit. Bild: PD

Stadträtin Sonja Lüthi, Direktion Soziales und Sicherheit, bedauert, dass noch keine Nachfolge für die Geschäftsführung der Spitex St.Gallen AG gefunden werden konnte.

«Es handelt sich gerade im aktuell schwierigen Umfeld um eine sehr herausfordernde Position.»

Aufgrund von Corona müssten die Spitex-Mitarbeitenden Mehrbelastungen auffangen – durch eigene krankheitsbedingte Ausfälle, zusätzlicher Pflege von Corona-Erkrankten und weil auch die Spitäler die Patienten früher nach Hause schickten. «Umso mehr bin ich dankbar, dass Anna Ravizza bereit ist, diese Aufgabe ein weiteres Jahr wahrzunehmen», sagt Sonja Lüthi. Ravizza habe es im vergangenen Jahr geschafft, Ruhe in die Organisation zu bringen. Dies erlaube es dem Verwaltungsrat, sich die notwendige Zeit zu nehmen, die Geschäftsleitung mit einer guten Person zu besetzen.

