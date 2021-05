Pflege «Unsere Arbeit ist komplexer und vielseitiger geworden»: Die Spitex Regio Wittenbach feiert das 25-Jahr-Jubiläum Ein Vierteljahrhundert ist es her, als die Spitex Regio Wittenbach gegründet wurde. In den vergangenen Jahren haben sich sowohl die Organisation als auch die Aufgaben stark verändert. Leisteten die Spitex-Mitarbeiterinnen früher noch 6000 Einsätze pro Jahr, rücken sie heute knapp 30'000 Mal aus. Perrine Woodtli 11.05.2021, 05.00 Uhr

Bild: Ralph Ribi (4. Mai 2021)

Sie sind täglich unterwegs, fahren von einem Dorf ins nächste und leisten Hilfe, wo es nur geht. Sie wechseln Verbände, pflegen Wunden, messen den Blutdruck, unterstützen bei der Körperpflege sowie im Haushalt und verabreichen Medikamente. Die Liste der Aufgaben der Spitex-Mitarbeiterinnen ist lang und vielfältig. Täglich beanspruchen zahlreiche ältere, beeinträchtigte und kranke Menschen in der Region diese Dienstleistungen.

In Wittenbach ist die Spitex bereits seit 1996 im Einsatz, in diesem Jahr feiert die Organisation ihr 25-Jahr-Jubiläum. Bei ihrer Gründung hiess diese noch Spitex WHM, weil sie nebst der Gemeinde Wittenbach auch für Häggenschwil und Muolen zuständig war. Als 2017 auch die Gemeinde Berg dazu stiess, wurde sie in Spitex Regio Wittenbach umgetauft.

Zusammenschluss von drei Organisationen

Der Spitex-Verein entstand 1996, als sich der Krankenpflegeverein Wittenbach-Häggenschwil-Muolen, der Kranken- und Hauspflegeverein der Evangelischen Kirchgemeinde Tablat und die Familienhilfe der katholischen Kirchgemeinde Wittenbach zusammenschlossen. «Zwischen diesen drei Organisationen gab es damals viele Überschneidungen, weshalb man sich dazu entschieden hatte, alles zusammenzuführen», sagt Karin Rutz. Die 56-Jährige kennt die Spitex Regio Wittenbach bestens. Seit 16 Jahren leitet sie dort die Administration und die Finanzen.

In den 25 Jahren habe sich viel verändert. Damals sei nur ein ganz kleines Team bei der Spitex angestellt gewesen, sagt Rutz. In den ersten Jahren leistete dieses rund 6000 Besuche pro Jahr. Dann, zwischen 2007 und 2017, kam das grosse Wachstum. «Die Besuche stiegen bis um das Vierfache an.»

Spitäler schicken Patienten früher nach Hause

Warum das so war, dafür hat Stefanie Maselli keine genaue Erklärung, nur Mutmassungen. Die 51-Jährige leitet die Spitex Regio Wittenbach seit drei Jahren. Zuvor arbeitete sie 27 Jahre lang als Pflegefachfrau im Kantonsspital Münsterlingen. Sie sagt:

«Ein Grund ist sicher, dass die Spitäler anfingen, ihre Patientinnen und Patienten früher nach Hause zu schicken.»

Früher seien die Patienten auch bei kleinen Eingriffen länger im Spital geblieben – ganz anders als heute. Viele Eingriffe würden heute ambulant durchgeführt. Zudem bleiben immer mehr ältere Menschen lieber zu Hause, statt ins Altersheim zu zügeln. Maselli sagt:

«Dank der Spitex können sie das auch – daheim alt werden.»

Heute verzeichnet die Spitex Regio Wittenbach rund 27'000 Besuche pro Jahr. Mit den steigenden Zahlen musste auch ein grösseres Team her. Heute beschäftigt sie 22 Angestellte – alles Frauen. Männer hätten sie ab und zu im Team, sagt Maselli.

«Aber selten. Es bleibt nach wie vor ein Frauenberuf.»

Jede Minute eines Einsatzes wird dokumentiert

Auch organisatorisch hat sich seit der Gründung viel verändert. Vieles sei professioneller geworden, damit habe auch die Bürokratie zugenommen, sagt Rutz. Jede Minute eines Einsatzes müsse bis ins Detail dokumentiert werden – schliesslich sei man den Versicherungen und dem Steuerzahler Rechenschaft schuldig.

Und auch in der Spitex bedeutete die Digitalisierung eine grosse Umstellung. Hielten die Mitarbeiterinnen früher noch alles auf Papier fest, wird heute alles elektronisch dokumentiert. Dafür wurden vor einem Jahr alle Frauen mit einem eigenen Tablet ausgerüstet. Alle Mitarbeiterinnen – auch die älteren – hätten die Umstellung gut gemeistert, sagt Maselli.

Das bestätigt Sandra Pugliese. Die Fachfrau Gesundheit arbeitet seit zehn Jahren bei der Spitex Regio Wittenbach. «Heute will keine mehr auf ihr Tablet verzichten. Die Digitalisierung hat die Arbeit definitiv vereinfacht», sagt die 46-Jährige.

Spitex statt Hausarzt

Nicht einfacher, sondern komplexer und vielseitiger sei hingegen die Arbeit der Spitex-Mitarbeiterinnen geworden. Waren diese früher vor allem für die Grundpflege zuständig, führen sie heute beispielsweise auch Beratungen durch und begleiten zusammen mit palliativen Organisationen Sterbende.

Auch gibt es laut Stefanie Maselli je länger, je mehr kürzere Einsätze und jüngere Klienten – auch aufgrund der Maxime im Gesundheitswesen «Ambulant vor stationär». Sie nennt als Beispiel eine jüngere Person, die kurz nach ihrem Eingriff das Spital verlässt. «Wir gehen dann beispielsweise ein paar Tage vorbei, um den Verband zu wechseln oder die Wunde zu pflegen, und das war's dann auch schon.» Früher seien die Personen für solche Fälle entweder im Spital geblieben oder zum Hausarzt gegangen.

Bild: Michaela Rohrer (2. Februar 2016)

Messis und Heiratsanträge

Vielen Personen sei oft gar nicht bewusst, was genau die Spitex alles anbiete, sagt Sandra Pugliese. Für sie ist der Umgang mit den unterschiedlichsten Menschen das, was ihr an diesem Job so gefällt. «Man kann zudem kreativ sein. Wir müssen immer die bestmögliche Lösung finden – trotz spezieller Umstände manchmal.» Denn anders als in einem Spital sei das Umfeld der Klientinnen und Klienten immer ein anderes.

Manche Begegnungen seien schwierig, beispielsweise wenn die Klientin dement sei. «Wir treffen zudem oft schwierige soziale Situationen oder unhygienische Orte an», sagt Pugliese.

«Für jemanden mit einem Suchtproblem sind wir manchmal die einzigen Kontakte, die dieser Mensch pflegt.»

Auch Messis treffe man öfters an. Es gebe aber auch skurrile und witzige Begegnungen. Beispielsweise wenn man einem Klienten einen Verband wechsle und dabei von acht Katzen und einem Hund beäugt werde, sagt Pugliese und lacht. Ein Klient mache den Pflegefachfrauen zudem regelmässig einen Heiratsantrag. «Man muss die Leute einfach so nehmen, wie sie sind, und versuchen, eine Beziehung aufzubauen.»

Bild: Michaela Rohrer (2. Februar 2016)

In zehn Jahren wird man anders alt

Am 4. September ist nationaler Spitex-Tag. Dann organisiert die Spitex Regio Wittenbach eine kleine Jubiläumsfeier im Wittenbacher Zentrum. Insgesamt blicke die Spitex Regio Wittenbach auf 25 gute Jahre zurück, sagt Karin Rutz. Unruhen wie aktuell bei der neuen Spitex St.Gallen AG? Fehlanzeige. In den nächsten Jahren kommen aber einige Herausforderungen auf die Organisation zu.

Angesichts der Überalterung der Gesellschaft und des Fachkräftemangels werde man sich gemeinsam mit den Partnergemeinden in den kommenden Monaten Gedanken darüber machen, wie die Spitex in zehn bis 15 Jahren aufgestellt sein solle, sagt Stefanie Maselli. Ab Sommer erarbeite man eine entsprechende Strategie.

«Die Gesellschaft verändert sich. Die nächste alte Generation will nicht ins Heim, sondern möglichst lange selbstbestimmt leben.»

Für diese Generation wolle man bereit sein. Man gehe davon aus, dass sich die Spitex-Einsätze in den nächsten zehn Jahren verdoppeln. Das sei aber ein Blick in die Glaskugel.

Weiter läuft auch das Arbeitsintegrationsprogramm, das die Spitex Regio Wittenbach, die Alterszentrum Kappelhof AG sowie die Obvita und das Wohn- und Pflegeheim bruggwald51 in Zusammenarbeit mit der Arbeitslosenkasse 2020 lanciert haben. Das Ziel: Stellensuchende, die beim RAV gemeldet sind, sollen zu Pflegeassistenten ausgebildet werden.